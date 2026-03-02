ICD Tân Cảng Sóng Thần: Nghĩa tình biên cương ấm áp

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3), ngày 1/3, đoàn công tác Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn) đã tham dự chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Đăk Ơ, tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Vũ Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đồng chí Thượng tá Trần Trí Dũng, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các tổ chức quần chúng.

Với phương châm phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, ICD Tân Cảng Sóng Thần không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ logistics mà còn luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Lãnh đạo Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Tại chương trình, Công ty đã trao tặng những phần quà thiết thực và ý nghĩa, bao gồm: Tham gia chương trình gian hàng “áo dài 0 đồng”, hỗ trợ 50 triệu đồng kinh phí xây dựng khu tăng gia sản xuất cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Ơ; Trao 15 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

ICD Tân Cảng Sóng Thần hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tăng gia sản xuất cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Ơ.

Những hoạt động này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu yên tâm công tác, đồng thời tô đẹp hình ảnh “Người Tân Cảng - Doanh nghiệp bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm cột mốc biên giới, tìm hiểu thực tế đời sống và điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Ơ. Thông qua hoạt động giúp cán bộ, người lao động ICD Tân Cảng Sóng Thần nâng cao nhận thức, bồi đắp ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.