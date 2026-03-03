Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối để xúc tiến du lịch năm 2026
Tường Bách
03/03/2026, 11:05
Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác xúc tiến, quảng bá có vai trò quan trọng hàng đầu, phải đi trước một bước…
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm nhấn nổi bật trong công tác xúc tiến du lịch trong năm 2025 là việc đa
dạng hóa hình thức quảng bá, gắn du lịch với văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và
các sự kiện đối ngoại lớn. Có thể kể đến các hoạt động đáng nhớ như Liên hoan
phim Cannes tại Pháp, Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội…
Thông qua các sự kiện này, hình ảnh điểm đến Việt Nam được
giới thiệu một cách đồng bộ, có chiều sâu, gắn với thông điệp về một điểm đến
an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng hấp dẫn về trải nghiệm.
Đây cũng là kênh quan trọng để ngành du lịch nắm bắt xu hướng thị trường, mở rộng
mạng lưới đối tác trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.
Từ nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, không khó để nhận
ra công tác xúc tiến, quảng bá đã trở thành trụ cột chiến lược, tạo thế và lực
để du lịch Việt Nam tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của du lịch như một
ngành kinh tế mũi nhọn.
Bước sang năm 2026, lần đầu tiên Cục Du lịch Quốc gia
Việt Nam phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức lễ công bố Chương trình
xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 trên cơ sở tổng hợp toàn bộ hoạt động
trong và ngoài nước của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định du lịch thế giới đang bước vào một chu kỳ cạnh
tranh mới, nơi các điểm đến không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên, mà bằng bản sắc,
câu chuyện thương hiệu và khả năng chinh phục cảm xúc du khách.
Trong bối cảnh đó, việc chủ động
xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá bài bản, chuyên nghiệp,
có chiều sâu chiến lược trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế của mỗi quốc
gia.
Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) diễn ra cuối tháng 1/2026 tại Cebu (Philippines), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cũng khẳng định, chiến lược cốt lõi của du lịch Việt Nam trong những năm gần đây là lấy văn hóa làm nền tảng.
Thay vì chạy theo số lượng, ngành du lịch sẽ tập trung vào chất lượng và hiệu quả bền vững bằng cách xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao dựa trên nền tảng văn hóa, đẩy mạnh phát triển hạ tầng và phát triển các điểm đến mới hấp dẫn.
Theo Thứ trưởng, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực ASEAN, đồng thời lựa chọn con đường phát triển vừa tương đồng vừa khác biệt để tạo sức hút riêng. Định hướng này được củng cố trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định rõ phát triển văn hóa và con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Thực tế, nhiều sản phẩm du lịch văn hóa của Việt Nam đã tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường quốc tế. Những điểm đến như Vịnh Hạ Long, Tràng An, Cố đô Huế hay Phố cổ Hội An không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan và chiều sâu lịch sử, mà còn là không gian kết tinh các giá trị văn hóa đặc sắc. Các chương trình nghệ thuật thực cảnh như “Ký ức Hội An”, “Tinh hoa Bắc Bộ”, nghệ thuật múa rối nước hay các tour du lịch làng nghề ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang tập trung phát triển các tour du lịch văn hóa, di sản tại các điểm đến trọng điểm như Hà Nội, Huế, Hội An, TP.HCM, Hà Gian..g. Các sản phẩm này không chỉ tập trung vào tham quan và giải trí mà còn kết hợp các hoạt động giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng.
Về định hướng thị trường, bên cạnh các thị trường gần truyền
thống, ngành du lịch
sẽ tập trung khai thác hiệu quả các thị trường xa, chất lượng cao tại Tây Âu, Bắc
Âu, Bắc Mỹ; đồng thời mở rộng các thị trường giàu tiềm năng như Úc, Nga, Đông
và Nam Âu. Đặc biệt, các thị trường mới giàu tiềm năng như Trung Đông và Ấn Độ
được xác định là động lực tăng trưởng mới.
Tại Trung Quốc, thị trường gửi khách lớn hàng đầu, Việt
Nam sẽ triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến quy mô lớn xuyên suốt năm 2026. Các
chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc được tổ chức trong Quý 2 và Quý 3, kết hợp tham gia những hội chợ du lịch uy tín như Tourism Plus
Shanghai, ITE Hong Kong, BITE Bắc Kinh, China International Tourism Industry
Expo Quảng Châu, và CITM Thượng Hải...
Song song đó, tại Nhật Bản, du lịch Việt Nam tiếp tục
được lan tỏa mạnh mẽ thông qua chuỗi Vietnam Festival tại Osaka, Tokyo, Nagoya;
Lễ hội du lịch - văn hóa Việt Nam tại Kanagawa; cùng sự hiện diện tại Tourism
Expo Japan - hội chợ du lịch lớn nhất Nhật Bản… Tại Hàn Quốc, các Hội chợ SITF Seoul và International Travel
Fair Busan sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nghỉ dưỡng, golf, du lịch gia đình
và du lịch MICE.
Năm 2026 đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến
tại ASEAN, Nam Á và Trung Đông. Đặc biệt, các chương trình xúc tiến tại Ấn Độ và Trung
Đông hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao, du lịch cưới, du lịch kết hợp chăm
sóc sức khỏe và du lịch MICE...
Tại châu Âu, nơi hội tụ nhóm khách có mức chi tiêu cao, Việt Nam sẽ triển
khai chuỗi hoạt động xúc tiến dày đặc: từ ITB Berlin, IMEX Frankfurt, Top Resa
Paris, WTM London, đến các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Tây Âu,
Bắc Âu và thị trường nói tiếng Nga. Bên cạnh đó là hoạt động quảng bá du lịch
Việt Nam thông qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes, góp phần lan tỏa hình ảnh
điểm đến Việt Nam một cách tinh tế, giàu cảm xúc…
Có thể nói, năm 2026 mở ra một giai đoạn mới cho công tác
xúc tiến du lịch Việt Nam - nơi mỗi hoạt động không đứng riêng lẻ, mà được kết
nối trong một chiến lược tổng thể, đồng bộ và có chiều sâu.
Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các địa phương, doanh nghiệp,
hãng hàng không, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế sẽ
cùng tạo nên một mạng lưới xúc tiến thống nhất, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt
Nam, điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và giàu cảm xúc đến với du khách toàn
cầu.
Hà Nội lọt Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới: Cú hích đón du khách chất lượng
15:05, 28/02/2026
Hà Nội: Khi du lịch văn hóa, di sản được đầu tư đúng hướng
16:28, 27/02/2026
TP. Hồ Chí Minh sắp đón Lễ hội Việt – Nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Tình trạng hỗn loạn của ngành hàng không toàn cầu tiếp tục leo thang trong ngày 2/3 khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Chiến sự tại Trung Đông đẩy hàng trăm nghìn hành khách vào cảnh mắt kẹt và làn sóng hủy tour ở khắp nơi…
Doanh nghiệp lữ hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước căng thẳng Trung Đông
Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã chủ động rà soát kế hoạch tour, đồng thời làm việc với khách hàng để hạn chế tối đa rủi ro và bảo đảm quyền lợi cho du khách…
Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô
Lễ hội Rước lợn làng La Phù năm nay để lại dấu ấn đặc biệt, vì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025...
Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót
Căng thẳng leo thang giữa Iran, Israel và Mỹ khiến hoạt động hàng không tê liệt. Hàng loạt sân bay ở Trung Đông đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt…
Lượng khách quốc tế tăng nhanh, doanh thu du lịch Huế tăng trưởng ấn tượng
Lượng khách quốc tế tăng mạnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ và thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch tại Huế trong giai đoạn đầu năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: