Văn hóa, nghệ thuật là cầu nối để xúc tiến du lịch năm 2026

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác xúc tiến, quảng bá có vai trò quan trọng hàng đầu, phải đi trước một bước…

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm nhấn nổi bật trong công tác xúc tiến du lịch trong năm 2025 là việc đa dạng hóa hình thức quảng bá, gắn du lịch với văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và các sự kiện đối ngoại lớn. Có thể kể đến các hoạt động đáng nhớ như Liên hoan phim Cannes tại Pháp, Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội…

Thông qua các sự kiện này, hình ảnh điểm đến Việt Nam được giới thiệu một cách đồng bộ, có chiều sâu, gắn với thông điệp về một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng hấp dẫn về trải nghiệm. Đây cũng là kênh quan trọng để ngành du lịch nắm bắt xu hướng thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt.

Từ nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, không khó để nhận ra công tác xúc tiến, quảng bá đã trở thành trụ cột chiến lược, tạo thế và lực để du lịch Việt Nam tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn.

Bước sang năm 2026, lần đầu tiên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức lễ công bố Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026 trên cơ sở tổng hợp toàn bộ hoạt động trong và ngoài nước của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Show thực cảnh Ký ức Hội An.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhận định du lịch thế giới đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, nơi các điểm đến không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên, mà bằng bản sắc, câu chuyện thương hiệu và khả năng chinh phục cảm xúc du khách.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá bài bản, chuyên nghiệp, có chiều sâu chiến lược trở thành yếu tố then chốt quyết định vị thế của mỗi quốc gia.

Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) diễn ra cuối tháng 1/2026 tại Cebu (Philippines), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cũng khẳng định, chiến lược cốt lõi của du lịch Việt Nam trong những năm gần đây là lấy văn hóa làm nền tảng.

Thay vì chạy theo số lượng, ngành du lịch sẽ tập trung vào chất lượng và hiệu quả bền vững bằng cách xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao dựa trên nền tảng văn hóa, đẩy mạnh phát triển hạ tầng và phát triển các điểm đến mới hấp dẫn.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực ASEAN, đồng thời lựa chọn con đường phát triển vừa tương đồng vừa khác biệt để tạo sức hút riêng. Định hướng này được củng cố trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định rõ phát triển văn hóa và con người vừa là nền tảng, vừa là nguồn động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong chiến lược phát triển Du lịch TP.HCM đến năm 2030 tầm nhìn 2050, du lịch văn hóa lịch sử được xác định là một trong những sản phẩm mũi nhọn.

Thực tế, nhiều sản phẩm du lịch văn hóa của Việt Nam đã tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường quốc tế. Những điểm đến như Vịnh Hạ Long, Tràng An, Cố đô Huế hay Phố cổ Hội An không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan và chiều sâu lịch sử, mà còn là không gian kết tinh các giá trị văn hóa đặc sắc. Các chương trình nghệ thuật thực cảnh như “Ký ức Hội An”, “Tinh hoa Bắc Bộ”, nghệ thuật múa rối nước hay các tour du lịch làng nghề ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành đang tập trung phát triển các tour du lịch văn hóa, di sản tại các điểm đến trọng điểm như Hà Nội, Huế, Hội An, TP.HCM, Hà Gian..g. Các sản phẩm này không chỉ tập trung vào tham quan và giải trí mà còn kết hợp các hoạt động giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng.

Trong năm 2026, Du lịch Việt Nam dự kiến triển khai 16 hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài. Các địa phương triển khai 21 hoạt động. Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tham gia 39 hoạt động.

Về định hướng thị trường, bên cạnh các thị trường gần truyền thống, ngành du lịch sẽ tập trung khai thác hiệu quả các thị trường xa, chất lượng cao tại Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ; đồng thời mở rộng các thị trường giàu tiềm năng như Úc, Nga, Đông và Nam Âu. Đặc biệt, các thị trường mới giàu tiềm năng như Trung Đông và Ấn Độ được xác định là động lực tăng trưởng mới.

Tại Trung Quốc, thị trường gửi khách lớn hàng đầu, Việt Nam sẽ triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến quy mô lớn xuyên suốt năm 2026. Các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc được tổ chức trong Quý 2 và Quý 3, kết hợp tham gia những hội chợ du lịch uy tín như Tourism Plus Shanghai, ITE Hong Kong, BITE Bắc Kinh, China International Tourism Industry Expo Quảng Châu, và CITM Thượng Hải...

Song song đó, tại Nhật Bản, du lịch Việt Nam tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua chuỗi Vietnam Festival tại Osaka, Tokyo, Nagoya; Lễ hội du lịch - văn hóa Việt Nam tại Kanagawa; cùng sự hiện diện tại Tourism Expo Japan - hội chợ du lịch lớn nhất Nhật Bản… Tại Hàn Quốc, các Hội chợ SITF Seoul và International Travel Fair Busan sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nghỉ dưỡng, golf, du lịch gia đình và du lịch MICE.

Năm 2026 đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến tại ASEAN, Nam Á và Trung Đông. Đặc biệt, các chương trình xúc tiến tại Ấn Độ và Trung Đông hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao, du lịch cưới, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và du lịch MICE...

Năm 2026 mở ra một giai đoạn mới cho công tác xúc tiến du lịch Việt Nam.

Tại châu Âu, nơi hội tụ nhóm khách có mức chi tiêu cao, Việt Nam sẽ triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến dày đặc: từ ITB Berlin, IMEX Frankfurt, Top Resa Paris, WTM London, đến các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Tây Âu, Bắc Âu và thị trường nói tiếng Nga. Bên cạnh đó là hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam một cách tinh tế, giàu cảm xúc…

Có thể nói, năm 2026 mở ra một giai đoạn mới cho công tác xúc tiến du lịch Việt Nam - nơi mỗi hoạt động không đứng riêng lẻ, mà được kết nối trong một chiến lược tổng thể, đồng bộ và có chiều sâu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các địa phương, doanh nghiệp, hãng hàng không, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế sẽ cùng tạo nên một mạng lưới xúc tiến thống nhất, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam, điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và giàu cảm xúc đến với du khách toàn cầu.