VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Diễn biến phục hồi nhanh của chứng khoán quốc tế đêm qua đã giúp củng cố tâm lý bình ổn hơn trong phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù VN-Index vẫn bị một số cổ phiếu vốn hóa lớn ép giảm khá mạnh, phần lớn cổ phiếu lại giằng co hoặc đi ngang biên độ hẹp.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,74% tương đương -13,68 điểm chủ yếu do VIC giảm 3,11% và VHM giảm 6,27%. Chỉ riêng hai mã này đã lấy đi 13,5 điểm. Đó là chưa kể BID cũng giảm mạnh 1,22%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này, thêm CTG giảm 0,54%, GAS giảm 0,61%, MBB giảm 0,36%, HPG giảm 0,7%. Nhóm tăng chỉ có VCB tăng 0,32%, TCB tăng 0,29% và VPB tăng 0,18%.

Trong toàn rổ VN30 diễn biến cũng khá đuối. Độ rộng rổ này chỉ là 9 mã tăng/19 mã giảm, VN30-Index giảm 0,71%. Các cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm thì vốn hóa rất hạn chế: SSI tăng 3,77%, STB tăng 3,13%, TPB tăng 1,12% nên khả năng nâng đỡ điểm số cũng không nhiều.

Diễn biến hạ nhiệt đang manh nha xuất hiện ở nhóm cổ phiếu dầu khí sau phiên kịch trần cả loạt hôm qua. Ngoài GAS đỏ, PLX cũng giảm 1,29%, PVS giảm 0,19%. Tuy nhiên đa số cổ phiếu còn lại cũng tăng, chỉ là không kịch trần nhiều nữa. Một số dù còn mạnh nhưng cũng đang bị chặn đà. Ví dụ BSR đang tăng 6,45% và đã tụt nhẹ khoảng 0,42% so với giá cao nhất. PVD thậm chí trượt giảm 3,51% so với mức đỉnh, còn tăng 3,15%. Các cổ phiếu phân bón, hóa chất cũng tương tự, giá còn tăng rất tốt nhưng không giữ được mức cao nhất.

Kiểu diễn biến như vậy cho thấy có hoạt động chốt lời đang kiềm chế. Dĩ nhiên mức tăng cao so với tham chiếu và thanh khoản rất tốt vẫn đang chứng tỏ khả năng nâng đỡ của dòng tiền. Trừ GAS, PLX chịu sức ép rõ rệt, các cổ phiếu dầu khí, phân bón hóa chất còn lại vẫn đang đem lại lợi nhuận tốt và thu hút dòng tiền ấn tượng. BSR khớp 1.282,4 tỷ đồng, PVD khớp 601,4 tỷ, PVT khớp 587 tỷ đều thuộc Top 5 mã thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay.

Số cổ phiếu còn lại đang trong trạng thái phân hóa và dao động nhỏ. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 156 mã tăng/175 mã giảm, trong đó 84 cổ phiếu tăng vượt 1% chiếm 42,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn, và 80 cổ phiếu giảm quá 1% chiếm 20,6% sàn. Thống kê này cho thấy dòng tiền đẩy giá vẫn có hiệu ứng rõ ràng hơn, thậm chí khá nhiều mã được kéo mạnh. Khoảng 19 cổ phiếu đang tăng mạnh trên 1% với quy mô thanh khoản hơn trăm tỷ đồng, không chỉ bao gồm dầu khí hay hóa chất. Ví dụ POW tăng 2,9%, STB tăng 3,13%, VIX tăng 1,64%, VCI tăng 1,82%, HAH tăng 1,94%, VPX tăng 2,33%, HCM tăng 2,78%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện tượng giảm điểm của VN-Index không ảnh hưởng nhiều đến giao dịch, thậm chí đại đa số thời gian của phiên sáng nay chỉ số này “ngụp lặn” trong vùng đỏ. Sự thay đổi của độ rộng thị trường từ khoảng 10h trở đi cho thấy tương quan tăng giảm ở cổ phiếu là khá cân bằng, không bên nào có thời điểm vượt trội hoàn toàn.

Thanh khoản HoSE đã giảm mạnh 28% so với sáng hôm qua và tính cả HNX giảm 27%. Thông thường giao dịch sẽ chững lại khi biến động giá không còn sốc nữa. Cả bên mua lẫn bên bán giảm cường độ giao dịch để quan sát động thái. Rõ ràng sự hoảng loạn không còn, nên người cầm cổ không nhất thiết phải tháo chạy. Bên cầm tiền cũng muốn chờ đợi giá giảm thêm hoặc canh các mức giá hơn là mua đuổi. Hệ quả của tình thế này là thanh khoản sẽ giảm xuống, phản ánh một trạng thái bình tĩnh trở lại.

Nhà đầu tư nước ngoài đang xả khá nhiều cổ phiếu dầu khí hay các mã tăng tốt hôm qua. BSR bị bán ròng 154,1 tỷ đồng, PLX -103,4 tỷ, POW -99,2 tỷ, GVR -69,7 tỷ. Ngoài ra VHM -150,1 tỷ, HPG -148,4 tỷ, VNM -118 tỷ, MWG -103,8 tỷ, VIC -59,3 tỷ cũng là các mã đáng chú ý. Phía mua ròng có SSI +160,3 tỷ, HCM +41 tỷ, PVT +48,9 tỷ. Tính chung khối ngoại đang bán ròng 837,6 tỷ đồng trên HoSE.