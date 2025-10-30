Thứ Năm, 30/10/2025

183 triệu mật khẩu email bị lộ

Hồng Vinh

30/10/2025, 11:19

Theo WhiteHat, một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn làm lộ hơn 183 triệu mật khẩu email, trong đó có hàng triệu tài khoản gmail, người dùng cần cẩn trọng đăng nhập mật khẩu email, tăng cường xác thực…

183 triệu mật khẩu email bị lộ có hàng triệu tài khoản Gmail.
183 triệu mật khẩu email bị lộ có hàng triệu tài khoản Gmail.

Diễn đàn WhiteHat dẫn thông tin từ chuyên gia bảo mật người Úc Troy Hunt. Ông cho biết tổng dữ liệu bị rò rỉ có dung lượng khoảng 3,5 terabyte. Theo đó, các tin tặc đã sử dụng phần mềm độc hại loại infostealer để thu thập thông tin đăng nhập và danh sách credential stuffing.

Theo Hunt, cơ sở dữ liệu mới bao gồm 183 triệu tài khoản. Đáng chú ý, khoảng 16,4 triệu địa chỉ email trong số này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ vụ rò rỉ nào trước đây.

Chuyên gia bảo mật Troy Hunt cũng khuyến cáo người dùng có thể truy cập trang HaveIBeenPwned.com để kiểm tra xem email của mình có nằm trong danh sách bị lộ hay không. Nếu có, trang web sẽ hiển thị thời gian và nguồn gốc vụ rò rỉ liên quan.

Công ty an ninh mạng Synthient, đơn vị thu thập log, cho biết dữ liệu bị lấy từ các chợ đen và nhóm hacker trên Telegram, nơi tin tặc chia sẻ hoặc bán thông tin đăng nhập bị đánh cắp theo lô.

Phần lớn dữ liệu là từ những vụ rò rỉ cũ, nhưng hàng triệu tài khoản Gmail mới vẫn được xác minh là hợp lệ. Nhiều người dùng xác nhận mật khẩu bị lộ vẫn trùng với mật khẩu hiện tại của họ, đây là điều khiến các chuyên gia đặc biệt lo ngại.

Không loại trừ trường hợp, hacker lợi dụng thông tin này để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc mạng xã hội bằng phương pháp credential stuffing, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo mật thông tin của người dùng.

Ngoài ra, phần lớn mật khẩu bị đánh cắp thông qua phần mềm giả mạo, email lừa đảo hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt chứa mã độc. Nhiều nạn nhân không hề biết thiết bị của mình đã bị xâm nhập.

Google khuyến nghị người dùng nên bật xác minh 2 bước (2FA), sử dụng passkey thay cho mật khẩu và đổi mật khẩu ngay khi nghi ngờ bị lộ. Đồng thời, người dùng nên quản lý mật khẩu cẩn thận, tránh dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ, bật xác minh hai bước hoặc sử dụng passkey thay cho mật khẩu truyền thống và luôn cập nhật phần mềm bảo mật, nhằm giảm nguy cơ bị xâm nhập khi dữ liệu đăng nhập bị lộ…

Các chuyên gia cảnh báo, tác động của vụ rò rỉ không chỉ dừng ở email. Do nhiều người dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ, từ mạng xã hội, ngân hàng đến lưu trữ đám mây nên tin tặc có thể khai thác thông qua hình thức credential stuffing, tự động thử đăng nhập trên nhiều nền tảng bằng dữ liệu bị đánh cắp.

bảo mật thông tin dữ liệu bị đánh cắp lộ mật khẩu email mua bán dữ liệu Vneconomy xác minh 2 bước

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Trong 3 thập kỷ qua, ngành đất hiếm toàn cầu chứng kiến nhiều thay đổi lớn...

“Mở đường” cho kinh tế dữ liệu, Hưng Yên định hướng tăng trưởng từ tri thức số

“Mở đường” cho kinh tế dữ liệu, Hưng Yên định hướng tăng trưởng từ tri thức số

Hưng Yên định hướng dữ liệu sẽ trở thành tài sản chiến lược, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, dự báo chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Giá loạt tiền điện tử quay đầu sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Giá loạt tiền điện tử quay đầu sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động đúng như kỳ vọng của thị trường, giá tiền điện tử vẫn đồng loạt lao dốc...

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Thế mạnh cốt lõi của Quantum Science là công nghệ INFIQ, một loại vật liệu bán dẫn chấm lượng tử tiên tiến, chuyên biệt cho cảm biến hồng ngoại…

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam

Chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho AI, Quỹ Đổi mới công nghệ NATIF của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dành tỷ lệ cao để hỗ trợ ứng dụng AI, cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

183 triệu mật khẩu email bị lộ

Kinh tế số

2

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Thế giới

3

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Kinh tế số

4

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

Thế giới

5

GELEX Electric đồng hành phát triển hạ tầng năng lượng Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu 2025

Thị trường

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy