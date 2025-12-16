Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) hợp tác JUIDA, cơ hội phát triển hệ sinh thái UAV, drone

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Hồng Quang
16/12/2025, 19:01
Ngày 15/12 tại Nhật Bản, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) đã ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội UAV Nhật Bản (JUIDA), mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, đặc biệt là các ứng dụng UAV, drone và hệ sinh thái liên quan…
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ UAV tại Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Thỏa thuận hợp tác giữa LAEP và JUIDA tập trung vào ba trụ cột chính. Thứ nhất, hai bên sẽ phối hợp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, khung pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực UAV và giao thông thông minh. LAEP mong muốn học hỏi các mô hình quản lý, vận hành đã được Nhật Bản triển khai hiệu quả.
Thứ hai, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.
Thứ ba, hai bên sẽ hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực vận hành, điều phối UAV, công nghệ mới và quản lý theo chuẩn quốc tế. Qua đó, Nhật Bản sẽ chuyển giao các kinh nghiệm và quy trình đào tạo bài bản cho Việt Nam.
Chủ tịch LAEP ông Nguyễn Văn Khoa, nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng khung pháp lý và tiêu chuẩn cho ngành UAV tại Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, trong khi Nhật Bản có thế mạnh về tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm triển khai thực tế. Sự kết hợp này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông vận tải thế hệ mới và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác công nghệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.
Đại diện JUIDA, Chủ tịch Shinji Suzuki, cho biết hiệp hội được thành lập từ năm 2014, là một trong những tổ chức tiên phong về UAV và drone tại Nhật Bản. JUIDA đã tham gia sâu vào quá trình xây dựng thể chế, tiêu chuẩn và hướng dẫn vận hành drone, đồng thời phát triển mạng lưới hơn 200 trường đào tạo tại Nhật Bản và nhiều khu vực khác. Hiệp hội cũng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực vận hành UAV, tổ chức các chương trình huấn luyện, triển lãm chuyên ngành như Japan Drone Exhibition định kỳ hằng năm, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ quốc tế.
Trước đó, LAEP đã tiếp đón đoàn Hiệp hội JUAV tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, LAEP đánh giá cao những thành tựu JUIDA đạt được trong hơn một thập kỷ phát triển, đặc biệt trong đào tạo, xúc tiến ngành và xây dựng tiêu chuẩn an toàn cho UAV. Hai bên đã trao đổi về mạng lưới hội viên, chương trình giáo dục, hợp tác quốc tế, đồng thời thảo luận các khả năng ứng dụng UAV trong phát triển đô thị, logistics, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Cuộc gặp này đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo thông qua hội thảo, kết nối doanh nghiệp và các chuyến thăm song phương.
Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAEP) được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.
Sự hợp tác giữa LAEP và JUIDA không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ UAV tại Việt Nam mà còn là một minh chứng cho sự hợp tác quốc tế hiệu quả. Với sự kết hợp giữa nguồn nhân lực trẻ, năng động của Việt Nam và kinh nghiệm, tiêu chuẩn của Nhật Bản, hai bên kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ cao.
