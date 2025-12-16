Quốc hội lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách

Quốc hội luôn coi trọng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng chịu tác động chính sách, xem đây là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và dễ dự báo, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho các quyết định đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2026–2030...

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 – Triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” ngày 16/12, ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh vai trò then chốt của hoàn thiện thể chế trong việc tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn tới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi các yêu cầu về tăng trưởng nhanh không thể tách rời mục tiêu bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội là cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng thành khung pháp lý đồng bộ, hiện đại, có khả năng dẫn dắt và kiến tạo phát triển.

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó lường, cạnh tranh gia tăng, các tiêu chuẩn về phát triển xanh, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu ngày càng trở thành luật chơi mới của nền kinh tế toàn cầu. Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng cao và cấp bách hơn", Phó Chủ tịch Vũ Hồng Thanh nói.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam là việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật quan trọng như luật chuyển đổi số, luật trí tuệ nhân tạo, và các luật liên quan đến công nghệ cao. Những văn bản pháp lý này không chỉ tạo ra môi trường pháp lý minh bạch, an toàn cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mà còn thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ cao và phát triển hạ tầng số.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao không chỉ là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Quốc hội đã chú trọng xây dựng pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, an toàn an ninh mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong môi trường số. Những nỗ lực này nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật có khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Việc thông qua luật chuyển đổi số và luật trí tuệ nhân tạo đã được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá cao, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế số. Những luật này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển mà còn khuyến khích các ngành công nghiệp khác áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến phát triển năng lượng quốc gia, trong đó có các cơ chế điều tiết mua bán điện trực tiếp và các nghị quyết liên quan đến tín chỉ carbon và tài chính xanh. Những chính sách này không chỉ thúc đẩy phát triển năng lượng sạch mà còn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Những nỗ lực của Quốc hội trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nền kinh tế số. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Xuyên suốt trong công tác lập pháp là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ cách tiếp cận “không quản được thì cấm” sang khuyến khích sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật.

