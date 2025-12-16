Quảng Trị và Canada hợp tác hướng tới tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai

Biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức đối với tỉnh Quảng Trị, thúc đẩy địa phương tăng cường tìm kiếm hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Canada, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và bảo vệ sinh kế người dân...

Ngày 15/12/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có buổi tiếp xã giao với Ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, để thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Canada thông qua Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Các chương trình và dự án do Canada hỗ trợ đã mang lại nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt trong các lĩnh vực như rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những nỗ lực này không chỉ cải thiện đời sống mà còn bảo đảm an toàn cho người dân Quảng Trị, một địa phương từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh để lại.

Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hậu quả của bom mìn sau chiến tranh, điều này đã và đang là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động nhân đạo quốc tế, đặc biệt là sự đồng hành của Canada, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự hỗ trợ này giúp địa phương từng bước làm sạch đất đai, mở ra cơ hội sản xuất và sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh rằng tỉnh đang nỗ lực phấn đấu để sớm trở thành địa phương an toàn về bom mìn, đồng thời chú trọng các chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn và giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Trị cũng đang đối mặt với những thách thức lớn do tác động của biến đổi khí hậu. Tình trạng thiên tai, hạn hán, và lũ lụt diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tặng quà lưu niệm Đại sứ Canada tại Việt Nam

Do đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như cảnh báo sớm thiên tai, nâng cao kỹ năng bảo vệ người dân trước rủi ro khí hậu, phòng chống sạt lở, và phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực mà Canada có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Quảng Trị.

Quảng Trị là tỉnh có lợi thế lớn về vị trí địa lý khi nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar. Tỉnh sở hữu hệ thống cửa khẩu quốc tế, sân bay, các tuyến quốc lộ trọng điểm, cùng mạng lưới khu công nghiệp đang từng bước được hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, Quảng Trị luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Canada, đến nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực như logistics, công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và du lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Canada tại Việt Nam, Ngài Jim Nickel, bày tỏ sự chia sẻ trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra tại nhiều địa phương của Việt Nam, trong đó có Quảng Trị. Ông đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh và các mô hình nâng cao sinh kế cho người dân.

Đại sứ Jim Nickel cho rằng Quảng Trị là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc kết hợp hiệu quả giữa hỗ trợ nhân đạo và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Canada sẵn sàng gợi mở và thúc đẩy các khả năng hợp tác mới với tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và nhu cầu chung.