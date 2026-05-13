[Phóng sự ảnh]: Lễ công bố và Vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026

Song Hoàng - Trí Dũng

13/05/2026, 21:30

Chương trình Rồng Vàng 2026 tập trung khảo sát và bình xét các doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Rồng Vàng 2026 công bố và vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 5 hạng mục...

Ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ngày 13/05/2026, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố và vinh danh các Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) – Golden Dragon Awards 2026.

Chương trình Rồng Vàng 2026 tập trung khảo sát và bình xét các doanh nghiệp FDI tiêu biểu theo các tiêu chí như: tăng trưởng ấn tượng, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được gần 200 đề cử và đăng ký tham gia. Qua 2 vòng khảo sát và bình xét, Chương trình Rồng Vàng 2026 công bố và vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 5 hạng mục, bao gồm: 

1. Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025–2026;

2. Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025–2026;

3. Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng 2025–2026;

4. Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025–2026;

5. Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025–2026.

TOP 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 gồm: Tập đoàn Samsung Việt Nam; Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP JSC); Công ty TNHH Intel Products Việt Nam; Qualcomm Việt Nam; Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH SCG Việt Nam; Heineken Việt Nam; Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam; Ngân hàng TNHH Một Thành viên United Overseas Bank (Việt Nam); Grab Việt Nam.
Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 - 2026 gồm: Central Retail Việt Nam; Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam; De Heus Việt Nam; Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C; Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL – VNPT; Honda Việt Nam; Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam); Nestlé Việt Nam; Công ty TNHH Sea Logistics (VN); Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.
Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng 2025–2026 gồm: Công ty TNHH Ascott International Management (Việt Nam); Công ty TNHH Chứng khoán Maybank; Công ty TNHH Piaggio Việt Nam; Đại học RMIT Việt Nam; Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam; Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Vietnam); Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam; Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam; Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam.
Top 10 Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh 2025–2026 gồm: Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev Việt Nam; CapitaLand Development (Việt Nam); Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long; Frasers Property Việt Nam; Gamuda Land Việt Nam – Ambience; Tập đoàn GE Vernova; Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam; Công ty TNHH Olam Việt Nam; Công ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam); Signify Việt Nam.
Top Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025–2026 gồm: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam); Công ty TNHH Amway Việt Nam; Công ty TNHH Calofic; Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam; Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas; Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam.
chương trình Rồng Vàng chuyển đổi xanh Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026 doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng Giải thưởng Rồng Vàng 2026 Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Tạp chí kinh tế Việt Nam

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)

Sau gần 40 năm “mở cửa” đón vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

