6 nhân sự được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031

Hà Lê

06/04/2026, 19:10

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều ngày 6/4/2026, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan lập pháp nhiệm kỳ 2026-2031...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu.

Theo đó, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, gồm 6 đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Với 487/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,40% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, gồm các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Theo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua, số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại phiên họp chiều ngày 6/4, trên cơ sở danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Với 493/493 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Danh sách cụ thể gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với đồng chí Lê Quang Mạnh, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa, với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,00% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Khóa XVI

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Khóa XVI

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục "luật bó", nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục “luật bó”, nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, “luật bó”, bảo đảm luật ban hành khả thi, dễ thực hiện và đi vào cuộc sống.

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (6/4), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức khai mạc, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

