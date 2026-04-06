Chuyên gia ESG/NETZERO Phạm Hoài Trung: Người “dịch” ngôn ngữ ESG thành giải pháp thực chiến cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Net Zero và ESG, kiểm kê khí nhà kính đang trở thành “ngôn ngữ bắt buộc” của thương mại toàn cầu, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vẫn là một bài toán hóc búa đối với nhiều doanh nghiệp...

Giữa làn sóng đó, ông Phạm Hoài Trung, Chuyên gia ESG/ Thẩm định và xác minh trưởng phát thải khí nhà kính quốc tế, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH công nghệ Azitech và tư vấn thực hành Phát triển bền vững Green Go, người từng đạt giải thưởng Top ICT Việt Nam năm 2018 nổi lên như một vị “kiến trúc sư” thực chiến. Ông không chỉ truyền tải tư duy ESG mà còn trực tiếp xây dựng năng lực xanh cho doanh nghiệp Việt vững vàng bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ĐỘT PHÁ TƯ DUY “MỘT HỆ DỮ LIỆU, ĐA BÁO CÁO”, XÓA BỎ RÀO CẢN "MA TRẬN" THÔNG TIN ESG

Đối với nhiều doanh nghiệp, việc bắt đầu từ đâu để đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ thị trường Mỹ và châu Âu luôn là một bài toán đau đầu. ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vô tình bị biến thành một "ma trận" thông tin đầy rẫy các tiêu chuẩn phức tạp.

Điểm khác biệt lớn nhất ở ông Phạm Hoài Trung chính là khả năng xóa bỏ rào cản đó. Ông là một trong số ít chuyên gia tại Việt Nam sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu và đa chiều về GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, LCA (Life Cycle Assessment), ISO 14068 cũng như các khung báo cáo phát triển bền vững như GRI.

Với sự am hiểu sâu sắc, chuyên gia này nắm rõ tường tận từ cách lập mô hình, phương pháp luận, tính toán phát thải, thiết lập các quy trình quản lý khí nhà kính, xây dựng hệ thống MRV (Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định) cho đến việc thiết kế dữ liệu đáp ứng các yêu cầu kiểm toán quốc tế khắt khe nhất.

Thay vì tiếp cận ESG như một bộ tiêu chí rời rạc để đối phó, ông định hình đây là một hệ sinh thái quản trị tích hợp mà ở đó, dữ liệu, công nghệ, tài chính và vận hành được kết nối chặt chẽ với nhau.

Ông Phạm Hoài Trung tập huấn về Net Zero, ESG cho các kỹ sư xây dựng.

Một trong những đóng góp mang tính chiến lược của ông cho cộng đồng doanh nghiệp là thúc đẩy cách tiếp cận “One Data – Multi Disclosure”. Hiểu một cách đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần xây dựng một hệ dữ liệu duy nhất nhưng có thể phục vụ đồng thời cho nhiều chuẩn báo cáo khác nhau như GRI, ESRS, IFRS S2, CDP hay EcoVadis.

Giải pháp này được xem là chiếc chìa khóa vàng giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực cạnh tranh vượt trội.

Không dừng lại ở những mô hình lý thuyết, chuyên gia này luôn trực tiếp “nhúng mình” vào thực tiễn. Ông đã đóng góp rất nhiều tham luận, tư vấn đưa ra các giải pháp thực hành thiết thực về ESG và khí nhà kính cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó ông hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng các luận chứng cho các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính và thực hành ESG.

Các nội dung ông triển khai luôn đi thẳng vào bài toán kinh doanh: từ thiết kế mô hình giảm phát thải, tối ưu hóa các dòng vật chất và năng lượng cho đến việc tích hợp kinh tế tuần hoàn vào chiến lược vận hành cốt lõi của doanh nghiệp.

ĐƯA KHOA HỌC NỀN TẢNG VÀO THỰC HÀNH CHUYỂN ĐỔI XANH

Bên cạnh vai trò tư vấn chiến lược, dấu ấn lớn nhất của ông Phạm Hoài Trung nằm ở lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ông đã trực tiếp thiết kế và giảng dạy hàng loạt chương trình chuyên sâu: từ Quản lý khí nhà kính theo ISO 14064, Trung hòa carbon và chiến lược Net Zero, phương pháo định lượng dấu chân môi trường, cho đến các khóa học đặc thù dành riêng cho lãnh đạo (CEO/CFO) và doanh nghiệp sản xuất.

Học viên tìm đến các lớp học của ông không phải nghe lý thuyết suông, mà để có công cụ thực chiến cho doanh nghiệp mình. Các bài giảng của ông luôn đi kèm hệ thống bảng tính, mô hình dữ liệu và phương pháp triển khai cụ thể để có thể áp dụng ngay vào các nhà máy, công sở.

Ông Phạm Hoài Trung tham gia khoá đào tạo giáo viên và sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Đặc biệt, phong cách giảng dạy của ông Trung mang nét rất độc đáo, riêng biệt. Ông có biệt tài “bình dân học vụ” những khái niệm trừu tượng như kiểm kê phát thải hay tín chỉ carbon bằng các nguyên lý khoa học cơ bản như cân bằng khối lượng, định luật khí lý tưởng, hay cân bằng năng lượng...

Cách tiếp cận từ gốc này giúp đội ngũ kỹ thuật và quản lý tại doanh nghiệp hiểu sâu sắc bản chất vấn đề thay vì chỉ máy móc rập khuôn theo các công thức có sẵn.

Không chỉ ở trong nước mà trên các diễn đàn quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp lớn như AmCham, ông cũng thường xuyên xuất hiện để chia sẻ về tín chỉ carbon, chuỗi cung ứng xanh và Scope 3.

Ông cũng ghi dấu ấn trong các sáng kiến gắn với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (UN ECOSOC) và được vinh danh trong các chương trình uy tín như “ESG Golden Leaders”. Sự hiện diện này không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế của các chuyên gia Việt Nam trên bản đồ ESG toàn cầu.

Với bề dày kinh nghiệm thực chiến trong các ngành công nghiệp nặng và phức tạp như logistics, cảng biển, hàng hải và sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp…, ông Trung có khả năng "dịch" ngôn ngữ tiêu chuẩn ESG thành các giải pháp riêng biệt cho từng ngành nghề.

Chia sẻ về tầm nhìn của mình, ông Phạm Hoài Trung nhấn mạnh rằng ESG không phải là một gánh nặng chi phí hay một chiếc áo khoác bóng bẩy để làm thương hiệu. Đó phải là động lực tăng trưởng nội tại, là công cụ quản trị hiện đại và là lợi thế cạnh tranh sống còn để doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.