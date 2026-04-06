Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 2/2026, nối tiếp xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh vào cuối tháng 2 có thể làm suy giảm xu hướng này.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương, dẫn đầu bởi Ngân hàng Trung ương Ba Lan, đã mua ròng tổng cộng 19 tấn vàng trong tháng 2.

Ba Lan là quốc gia mua ròng vàng nhiều nhất trong tháng 2, với dự trữ vàng của nước này tăng thêm 20 tấn, đạt 570 tấn, chiếm 31% tổng dự trữ ngoại hối.

Bà Marissa Salim, trưởng nhóm nghiên cứu cao cấp tại WGC, nhấn mạnh việc Ngân hàng Trung ương Ba Lan đặt mục tiêu đạt 700 tấn vàng dự trữ - theo như kế hoạch đã được công bố bởi Thống đốc Adam Glapinski.

Theo trang Kitco News, giới phân tích dành sự quan tâm lớn đến dự trữ vàng của Ba Lan, bởi ngân hàng trung ương nước này gần đây đã đề xuất chuyển đổi vàng thành tiền mặt. Đầu tháng trước, Thống đốc Glapinski đã đề xuất bán bớt dự trữ vàng quốc gia để thu về 13 tỷ USD nhằm cấp ngân sách cho chi tiêu quốc phòng. Ông nói Ngân hàng Trung ương Ba lan sẽ mua lại vàng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối khi tình hình kinh tế ổn định trở lại.

Ngoài Ba Lan, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đã mua thêm 8 tấn vàng trong tháng 2, nâng tổng dự trữ chính thức lên 407 tấn, chiếm 88% tổng dự trữ của quốc gia này.

Ngân hàng trung ương Malaysia cũng tham gia vào xu hướng này khi mua thêm 2 tấn vàng trong tháng 2, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp quốc gia này tăng dự trữ vàng. Trong khi đó, Trung Quốc và Czech vẫn là những nước mua vàng với khối lượng khiêm tốn nhưng ổn định trong tháng 2 - bà Salim cho hay.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là những quốc gia có ngân hàng trung ương bán vàng nhiều nhất trong tháng 2. Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã bán 6 tấn vàng trong tháng, trong khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 8 tấn vàng.

Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán ròng vàng trong tháng 3 vừa qua. Theo hãng tin Reuters đưa tin vào tuần trước, trong tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ đã bán ròng 118 tấn vàng dự trữ nhằm huy động ngoại tệ bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ lira trước áp lực giảm giá do chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Giới phân tích dự báo nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chậm lại khi các quốc gia tập trung vào việc bảo vệ nền kinh tế của họ trước tình trạng gián đoạn của chuỗi cung ứng và giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến đang diễn ra ở Iran.

Theo ông Daniel Ghali, một chiến lược gia hàng hóa tại công ty TD Securities, cú sốc kinh tế từ cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể sẽ làm giảm nhu cầu vàng từ một số ngân hàng trung ương, đồng thời buộc một số ngân hàng khác phải bán từ dự trữ vàng để đáp ứng các nghĩa vụ phải thực hiện bằng USD.

"Việc các ngân hàng trung ương bán vàng trực tiếp không phải là điều không thể. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng xu hướng rộng hơn sẽ là một sự thay đổi trong tốc độ mua vàng của ngân hàng trung ương trong thời gian tới”, ông Ghali nhận xét.

Tuy nhiên, WGC lưu ý rằng đang có những ngân hàng trung ương mới tham gia vào hoạt động tăng dự trữ vàng và điều này có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu. Ngân hàng Trung ương Uganda - sau khi khởi động chương trình mua vàng các đây 2 năm - đã tích cực mua vàng đến tháng 3 vừa qua, bà Salim cho biết.

Cơ quan này đặt mục tiêu mua ít nhất 100kg vàng từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay từ các nhà sản xuất trong nước nhằm tăng cường dự trữ và bảo vệ nền kinh tế khỏi các rủi ro trên thị trường tài chính quốc tế. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Kenya cũng đã phát tín hiệu về kế hoạch khởi động một chương trình tương tự.

“Tháng 2 dường như cho thấy sự phục hồi trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sau một tháng 1 yên tĩnh. Điều này cho thấy cam kết của các ngân hàng trung ương đối với vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối. Nhưng đồng thời, các ngân hàng trung ương có thể sẽ thận trọng về giá cả khi mua vàng tích lũy. Sự xuất hiện của các ngân hàng trung ương từ Đông Nam Á và châu Phi trong hoạt động mua vàng cho thấy câu chuyện về xu hướng tích trữ vàng của thị trường mới nổi vẫn tiếp tục”, bà Salim nhận xét.