Giới trẻ chi tiêu thông minh để sống đáng giá hơn

Sự tăng trưởng kinh tế – xã hội đang dần định hình lại cách người trẻ nhìn nhận đồng tiền. Theo báo cáo The State of the Consumer 2025 của McKinsey, dựa trên khảo sát hơn 25.000 người tiêu dùng tại 18 quốc gia, thế hệ trẻ ngày nay đang hình thành thói quen chi tiêu có chọn lọc và kỳ vọng nhiều hơn ở mỗi giao dịch – nơi trải nghiệm, sự tiện lợi và cảm giác làm chủ trở thành giá trị cốt lõi.

Trong bối cảnh đó, những giải pháp tài chính gắn với đời sống, như hệ sinh thái tích – tiêu điểm của Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank, ngày càng phù hợp với cách người trẻ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

TỪ “TIÊU ÍT LẠI” SANG “TIÊU ĐÚNG CHỖ”

Báo cáo của McKinsey chỉ ra một nghịch lý phổ biến: Người trẻ chưa đạt tự do tài chính, nhưng vẫn sẵn sàng chi cho những điều họ cho là xứng đáng. Trải nghiệm cá nhân, sự tiện lợi và cảm giác làm chủ cuộc sống đang được đặt cao hơn việc sở hữu nhiều về mặt vật chất.

Tại Việt Nam, sự dịch chuyển này càng trở nên rõ rệt – từ bữa ăn, cách thanh toán đến việc lựa chọn trải nghiệm – như một phần của nỗ lực sống chủ động và có định hướng hơn.

Minh Anh (27 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM) cho biết cô không mua sắm thường xuyên, nhưng mỗi quyết định chi tiền đều có chủ đích. “Mình không mua vì rẻ, cũng không mua vì thương hiệu hay trào lưu. Một món đồ phù hợp, dùng lâu dài, một khóa học giúp nâng cấp bản thân, hay một chuyến đi giúp mình tái tạo năng lượng – mình muốn tiền của mình phục vụ những điều đó.”

Khi giá trị được đặt lên trước số lượng, chi tiêu trở thành một phần của lối sống có ý thức. Mỗi đồng tiền được đặt đúng chỗ, giúp người trẻ hài lòng hơn với lựa chọn của mình.

MỖI GIAO DỊCH CẦN MANG LẠI NHIỀU HƠN GIÁ TRỊ ĐƯỢC CHI TRẢ

Song song với sự thay đổi tư duy, McKinsey ghi nhận kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng trẻ: mỗi giao dịch không còn đơn thuần để thỏa mãn một nhu cầu, mà phải mang lại thêm lợi ích.

Chính nhu cầu tinh tế này đã tạo dư địa cho các chương trình tích điểm, những ưu đãi cho khách hàng thân thiết, đơn cử như Chương trình Khách hàng Thân thiết của Techcombank sử dụng điểm U-Point được tích lũy từ mọi giao dịch trên ngân hàng số Techcombank Mobile.

Với cơ chế tích điểm dễ dàng, chỉ từ những chi tiêu thường ngày như thanh toán hóa đơn điện nước, quét mã QR hay quẹt thẻ, mọi giao dịch dù lớn hay nhỏ đều đang âm thầm “sinh lợi”, phục vụ cho những trải nghiệm tốt hơn sau này của người dùng.

Thậm chí, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm 1,3 triệu U-Point mỗi tháng khi trở thành hội viên Inspire của Techcombank, hay gấp đôi số U-Point từ lợi nhuận thu được qua Techcombank Sinh Lời Tự Động.

Thu Hà (30 tuổi, freelancer) cho biết: “Mình thường sử dụng U-Point để mua đồ uống ở Starbucks vì có thể đổi voucher thanh toán từ 100 tới 500 nghìn đồng. Ngoài ra, còn được áp dụng 2 voucher cùng lúc. Rất tiện.”

Không chỉ Starbucks, điểm thưởng U-Point của Techcombank có thể đổi thành voucher từ các thương hiệu ăn uống lớn khác như WinMart, Big C, Highlands, Phúc Long cho đến các cửa hàng ăn uống dân dã, gần gũi ngay gần nhà hay nơi làm việc. Đây là cách các ngân hàng đưa sản phẩm dịch vụ vượt ra khỏi vai trò một công cụ thanh toán, trở thành phần mở rộng của đời sống tiêu dùng – nơi mỗi giao dịch mở ra thêm giá trị, đặc quyền và trải nghiệm nối tiếp cho khách hàng.

KHI CÁCH THANH TOÁN CŨNG LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM

Theo McKinsey, “giá trị” trong tiêu dùng ngày nay không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách người dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Điều này khiến trải nghiệm thanh toán trở thành một phần của hành trình tiêu dùng, thay vì chỉ là bước cuối cùng để hoàn tất một giao dịch.

Anh Quang (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình đánh giá cao việc có thể dùng U-Point của Techcombank để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, vì cảm giác không khác gì thanh toán bằng tiền mặt, không đổi điểm rườm rà hay tách rời khỏi thói quen chi tiêu hàng ngày.”

Khi các giải pháp thanh toán nhanh và liền mạch – kể cả khi sử dụng điểm tích lũy – ngày càng được người dùng ưu tiên, vai trò của công nghệ trở thành nền tảng. Quan trọng hơn, đây không đơn thuần là việc bổ sung thêm một tính năng, mà là cách các ngân hàng như Techcombank đặt người dùng vào trung tâm, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu, để mỗi điểm chạm trong hành trình chi tiêu đều diễn ra mượt mà và tinh tế.

CHI TIÊU THÔNG MINH ĐỂ LÀM CHỦ CUỘC SỐNG

Theo McKinsey, Gen Z là thế hệ sẵn sàng chi cho trải nghiệm – từ những niềm vui nhỏ hằng ngày đến các khoản chi lớn như du lịch. Điểm trung tâm của xu hướng này không nằm ở số tiền, mà ở cảm giác chủ động và xứng đáng: chi tiêu theo nhịp sống của bản thân, không bị bó buộc và không phải trì hoãn quá lâu.

Theo dữ liệu từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn đổi U-Point lấy các voucher Xanh SM, Be, Grab… để việc đi lại hàng ngày thoải mái hơn, hay thậm chí đổi điểm để nhận lấy ưu đãi trên Traveloka, thỏa sức tận hưởng những chuyến đi trải nghiệm khám phá.

Rõ ràng, người trẻ hôm nay ngày càng quan tâm đến một câu hỏi cốt lõi: Liệu đồng tiền mình kiếm được có đang thực sự phục vụ cuộc sống mình mong muốn?

Trong bối cảnh đó, vai trò của ngân hàng không còn dừng lại ở việc giữ tiền hay xử lý giao dịch, mà trở thành một phần của lựa chọn lối sống. Với Techcombank, U-Point được thiết kế như một mắt xích kết nối một hệ sinh thái toàn diện – nơi mỗi giao dịch hằng ngày đều tạo thêm giá trị để nâng tầm những trải nghiệm tiếp theo. Không cần quá thắt chặt, cũng không cần chi tiêu quá tay, người dùng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Không dừng lại ở đó, Techcombank còn tích hợp ứng dụng phong cách sống OneU để việc chi tiêu và quyền lợi của khách hàng được liền mạch, dễ dàng quản lý, tận hưởng và chủ động hơn với từng trải nghiệm – dù lớn hay nhỏ. Với OneU, người dùng có thể dễ dàng dùng U-Point để mua vé xem ca nhạc, bóng đá, đổi dặm bay Bông Sen Vàng, săn voucher mua sắm, ăn uống...

Chi tiêu thông minh, với người trẻ hôm nay, không còn là chi bao nhiêu, mà là chi cho điều gì và như thế nào. Khi đồng tiền được đặt đúng chỗ để phục vụ trải nghiệm, sự tiện lợi và cảm giác chủ động – cùng sự đồng hành tinh tế của những hệ sinh thái tài chính như Techcombank – mỗi quyết định tài chính, dù nhỏ, cũng trở thành một bước đi có ý nghĩa trong hành trình sống đáng giá hơn mỗi ngày.