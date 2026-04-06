Giá USD tự do giảm 2,6% trong 1 tuần

Chỉ trong tuần đầu tháng 4, giá USD tự do lao dốc 730 đồng ở cả hai chiều mua/ bán, tương đương mức giảm 2,6%. Việc khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu cùng với siết chặt sử dụng ngoại tệ trên các sàn ảo không chính thức sẽ góp phần đưa giá USD tự do hạ nhiệt...
Ngày
6/4, tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng so với cuối tuần trước (3/4), từ mức 25.107 xuống
còn 25.106 VND. Tương ứng, tỷ giá trần cũng giảm từ 26.362 xuống 26.361 VND.
Mức
điều chỉnh rất nhỏ này cho thấy cơ quan điều hành vẫn đang duy trì định hướng ổn
định thị trường ngoại hối.
Khảo sát biểu tỷ giá USD/VND tại 32 ngân hàng thương mại
chiều 6/4 cho thấy mặt bằng giá niêm yết tương đối ổn định, với
biên độ dao động hẹp ở cả chiều mua và chiều bán.
Cú giảm sâu của tỷ giá tự do trùng thời điểm các cơ quan chức năng siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ. Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng đi ngang và trong biên độ mua/bán hẹp.
Phần
lớn các ngân hàng niêm yết giá mua USD chuyển khoản trong
vùng 26.141–26.176 VND, trong khi giá bán tập trung quanh 26.361–26.362 VND, sát
mức trần cho phép.
OCB
đang dẫn đầu thị trường với tỷ giá mua chuyển khoản 26.217 VND, cao nhất trong
toàn bộ bảng khảo sát. Xếp sau là HSBC với 26.186 VND và VPBank với 26.176 VND.
Ở
chiều bán, mức giá thấp nhất ghi nhận tại MSB là 26.357 VND, thấp hơn 4–5 đồng
so với phần lớn các ngân hàng còn lại.
Ngày 6/4, OCB là ngân hàng có chênh lệch giá mua
– bán USD thấp nhất thị trường, chỉ 144 đồng mỗi USD. Ngược lại, NCB là ngân hàng có chênh lệch mua bán
USD cao
nhất, lên tới 341 đồng mỗi USD.
Nhìn
chung, cấu trúc tỷ giá hôm nay cho thấy nhóm ngân hàng như OCB, HSBC, VPBank và
MSB đang có chênh lệch giá mua – bán tối ưu, phù hợp cho cả
nhu cầu bán lẫn mua USD.
Chiều
6/4, tỷ giá
mua vào trên thị trường tự do ở mức 27.300 VND,
thấp hơn 180 đồng so với ngày 3/4 (27.480) và thấp hơn tới 730 đồng so với ngày
31/3 (28.030).
Tỷ giá bán ra trên thị trường tự do hôm nay là là 27.350 VND, giảm
170 đồng so với ngày 3/4 (27.520) và giảm mạnh 730 đồng so với ngày 31/3
(28.080).
Như vậy, chỉ trong 1 tuần từ 31/3 đến 6/4, giá USD tự do đã
giảm khoảng 2,6% ở cả chiều mua vào
và bán ra. Hiện, tỷ giá tự do cao
hơn tại ngân
hàng 989 đến 1.000 VND.
Theo giới phân tích, hoạt động buôn lậu vàng là một trong những
nguyên nhân quan trọng làm gia tăng nhu cầu USD trên thị trường “chợ đen”, từ
đó tạo áp lực lan sang tỷ giá chính thức. Bên cạnh đó, các giao dịch mua bán
tài sản số trên các kênh phi chính thức cũng góp phần hút một lượng lớn USD
tiền mặt trên thị trường tự do. Vì vậy, khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm
tra hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ, đồng thời khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu và từng bước đưa giao dịch tài sản số vào khuôn
khổ quản lý minh bạch, tâm lý đầu cơ trên thị trường tự do có dấu hiệu hạ
nhiệt. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến giá USD tự do lao dốc mạnh
trong tuần đầu tháng 4; qua đó góp phần giảm áp lực lên tỷ giá ngân hàng và hỗ
trợ mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối.
Ngày 6/4, Dollar Index (DXY) giảm 0,3% so với phiên liền trước,
xuống còn 99,78 điểm, cho thấy đồng USD trên thị trường quốc tế đang điều chỉnh
nhẹ sau nhiều phiên duy trì quanh mốc 100 điểm. DXY là chỉ số đo sức mạnh của
USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY và GBP, vì vậy khi chỉ số này
giảm, áp lực tăng của USD trên phạm vi toàn cầu thường có xu hướng dịu lại. Điều
này phần nào giúp tỷ giá USD/VND trong nước bớt chịu sức ép tăng mạnh, dù mặt bằng
giá USD tại các ngân hàng vẫn đang neo ở vùng cao sát trần cho phép.
Tuy vậy, mức giảm hiện tại của DXY chưa đủ lớn để xác nhận
một xu hướng suy yếu rõ rệt của đồng bạc xanh. Nền tảng hỗ trợ USD vẫn đến từ sức
mạnh tương đối của kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy Mỹ tạo thêm
178.000 việc làm mới, đảo chiều tích cực so với mức giảm 133.000 việc làm của
tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3%, phản ánh thị trường lao động
vẫn ổn định. Những dữ liệu này thường có xu hướng hỗ trợ USD, từ đó khiến tỷ
giá USD/VND khó giảm sâu trong ngắn hạn.
Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần
theo dõi sát. Nếu giá dầu và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh trở lại, lạm phát tại
Mỹ có thể nóng lên, buộc thị trường nâng kỳ vọng về khả năng Fed duy trì lãi suất
ở mức cao. Khi đó, DXY có thể phục hồi trở lại trên mốc 100 điểm và gây thêm áp
lực lên tỷ giá USD/VND.
Tâm điểm trong tuần này sẽ là báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ.
Nếu lạm phát tăng mạnh hơn dự báo, DXY sẽ tăng, tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá
USD/VND.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: