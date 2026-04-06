Trang chủ Tài chính

Giá USD tự do giảm 2,6% trong 1 tuần

Kỳ Phong

06/04/2026, 17:52

Chỉ trong tuần đầu tháng 4, giá USD tự do lao dốc 730 đồng ở cả hai chiều mua/ bán, tương đương mức giảm 2,6%. Việc khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu cùng với siết chặt sử dụng ngoại tệ trên các sàn ảo không chính thức sẽ góp phần đưa giá USD tự do hạ nhiệt...

Ảnh minh hoạ.

Ngày 6/4, tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 1 đồng so với cuối tuần trước (3/4), từ mức 25.107 xuống còn 25.106 VND. Tương ứng, tỷ giá trần cũng giảm từ 26.362 xuống 26.361 VND. 

Mức điều chỉnh rất nhỏ này cho thấy cơ quan điều hành vẫn đang duy trì định hướng ổn định thị trường ngoại hối. 

Khảo sát biểu tỷ giá USD/VND tại 32 ngân hàng thương mại chiều 6/4 cho thấy mặt bằng giá niêm yết tương đối ổn định, với biên độ dao động hẹp ở cả chiều mua và chiều bán.

Cú giảm sâu của tỷ giá tự do trùng thời điểm các cơ quan chức năng siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ. Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng đi ngang và trong biên độ mua/bán hẹp. 

Phần lớn các ngân hàng niêm yết giá mua USD chuyển khoản trong vùng 26.141–26.176 VND, trong khi giá bán tập trung quanh 26.361–26.362 VND, sát mức trần cho phép.

OCB đang dẫn đầu thị trường với tỷ giá mua chuyển khoản 26.217 VND, cao nhất trong toàn bộ bảng khảo sát. Xếp sau là HSBC với 26.186 VND và VPBank với 26.176 VND.

Ở chiều bán, mức giá thấp nhất ghi nhận tại MSB là 26.357 VND, thấp hơn 4–5 đồng so với phần lớn các ngân hàng còn lại.

Ngày 6/4, OCB là ngân hàng có chênh lệch giá mua – bán USD thấp nhất thị trường, chỉ 144 đồng mỗi USD. Ngược lại, NCB là ngân hàng có chênh lệch mua bán USD cao nhất, lên tới 341 đồng mỗi USD.

Nhìn chung, cấu trúc tỷ giá hôm nay cho thấy nhóm ngân hàng như OCB, HSBC, VPBank và MSB đang có chênh lệch giá mua – bán tối ưu, phù hợp cho cả nhu cầu bán lẫn mua USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng ngày 6/4/2026 (Đơn vị: VND)
Chiều 6/4, tgiá mua vào trên thị trường tự do ở mức 27.300 VND, thấp hơn 180 đồng so với ngày 3/4 (27.480) và thấp hơn tới 730 đồng so với ngày 31/3 (28.030).

Tỷ giá bán ra trên thị trường tự do hôm nay là là 27.350 VND, giảm 170 đồng so với ngày 3/4 (27.520) và giảm mạnh 730 đồng so với ngày 31/3 (28.080).

Như vậy, chỉ trong 1 tuần từ 31/3 đến 6/4, giá USD tự do đã giảm khoảng 2,6% ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện, tỷ giá tự do cao hơn tại ngân hàng 989 đến 1.000 VND.

Theo giới phân tích, hoạt động buôn lậu vàng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm gia tăng nhu cầu USD trên thị trường “chợ đen”, từ đó tạo áp lực lan sang tỷ giá chính thức. Bên cạnh đó, các giao dịch mua bán tài sản số trên các kênh phi chính thức cũng góp phần hút một lượng lớn USD tiền mặt trên thị trường tự do. Vì vậy, khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ, đồng thời khởi tố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu và từng bước đưa giao dịch tài sản số vào khuôn khổ quản lý minh bạch, tâm lý đầu cơ trên thị trường tự do có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến giá USD tự do lao dốc mạnh trong tuần đầu tháng 4; qua đó góp phần giảm áp lực lên tỷ giá ngân hàng và hỗ trợ mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối.

Ngày 6/4, Dollar Index (DXY) giảm 0,3% so với phiên liền trước, xuống còn 99,78 điểm, cho thấy đồng USD trên thị trường quốc tế đang điều chỉnh nhẹ sau nhiều phiên duy trì quanh mốc 100 điểm. DXY là chỉ số đo sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY và GBP, vì vậy khi chỉ số này giảm, áp lực tăng của USD trên phạm vi toàn cầu thường có xu hướng dịu lại. Điều này phần nào giúp tỷ giá USD/VND trong nước bớt chịu sức ép tăng mạnh, dù mặt bằng giá USD tại các ngân hàng vẫn đang neo ở vùng cao sát trần cho phép.

Tuy vậy, mức giảm hiện tại của DXY chưa đủ lớn để xác nhận một xu hướng suy yếu rõ rệt của đồng bạc xanh. Nền tảng hỗ trợ USD vẫn đến từ sức mạnh tương đối của kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy Mỹ tạo thêm 178.000 việc làm mới, đảo chiều tích cực so với mức giảm 133.000 việc làm của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3%, phản ánh thị trường lao động vẫn ổn định. Những dữ liệu này thường có xu hướng hỗ trợ USD, từ đó khiến tỷ giá USD/VND khó giảm sâu trong ngắn hạn.

Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần theo dõi sát. Nếu giá dầu và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh trở lại, lạm phát tại Mỹ có thể nóng lên, buộc thị trường nâng kỳ vọng về khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao. Khi đó, DXY có thể phục hồi trở lại trên mốc 100 điểm và gây thêm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Tâm điểm trong tuần này sẽ là báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ. Nếu lạm phát tăng mạnh hơn dự báo, DXY sẽ tăng, tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND.

giá usd tự do hoạt động buôn lậu vàng lạm phát ngân hàng nhà nước tỷ giá USD/VND

Xem xét gia hạn 2 tháng thuế nhập khẩu 0% với xăng dầu và nguyên liệu

Chính phủ dự kiến kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 6/2026. Quyết sách này nhằm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, song cũng đặt ra áp lực không nhỏ lên thu ngân sách nhà nước…

Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

Trong phiên sáng 6/4, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 170,1 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đó (176,7 triệu đồng) với sáng nay, người mua thiệt 6,6 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn "4 số 9", mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 6,6 triệu – 7,9 triệu đồng/lượng…

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 2

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh vào cuối tháng 2 có thể làm suy giảm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương...

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 được dự báo tăng mạnh, việc chuẩn bị công cụ tài chính phù hợp đang trở thành xu hướng giúp người dùng tối ưu chi phí và kiểm soát chi tiêu hiệu quả. Các giải pháp từ BVBank, bao gồm thẻ thanh toán ưu đãi và nền tảng ngân hàng số Digimi, được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý ngân sách và tận hưởng hành trình trọn vẹn hơn…

Giá vàng giảm mạnh sau số liệu việc làm Mỹ và tin Iran

Những yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn được thể hiện rõ ngay khi thị trường vừa mở cửa phiên sáng nay...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

VN-Index vẫn có cơ hội vượt 2.000 điểm nhờ hiệu ứng chính sách trong nước?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

