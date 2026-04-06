Quý 1/2026: Nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 12 tỷ USD

Chu Khôi

06/04/2026, 17:51

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 3/2026 ước đạt 4,46 tỷ USD, tăng mạnh 37% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành đạt 11,91 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước...

Quý 1/2026, Việt Nam nhập khẩu 847 nghìn tấn đậu tương, trị giá 405 triệu USD. Ảnh minh họa.
Quý 1/2026, Việt Nam nhập khẩu 847 nghìn tấn đậu tương, trị giá 405 triệu USD. Ảnh minh họa.

Xét theo nhóm hàng, giá trị nhập khẩu nông sản đạt 7,62 tỷ USD, tăng 6,3%; sản phẩm chăn nuôi đạt 1,16 tỷ USD, tăng 10%; lâm sản đạt 786,8 triệu USD, tăng 16,1%. Ngược lại, nhập khẩu thủy sản đạt 746,8 triệu USD, giảm 1,8%; nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,59 tỷ USD, giảm 13%. Đáng chú ý, nhập khẩu muối đạt 9,1 triệu USD, tăng mạnh 75,6% so với cùng kỳ năm trước.

NHẬP KHẨU NGŨ CỐC VÀ RAU QUẢ TĂNG MẠNH

Về thị trường, khu vực châu Á và châu Mỹ tiếp tục là nguồn cung chủ yếu với thị phần lần lượt 27,7% và 26,6%. Các khu vực còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, gồm châu Đại Dương 4,6%, châu Âu 3,9% và châu Phi 3,8%. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu từ châu Á giảm 2,7%, trong khi châu Mỹ tăng 10,9%, châu Đại Dương tăng mạnh 38,2% và châu Phi tăng tới 56%; riêng châu Âu giảm 3,3%.

Ở cấp độ quốc gia, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Brazil là ba thị trường cung cấp lớn nhất với thị phần tương ứng 11,8%, 9,9% và 9,8%. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng mạnh 53,4%, Trung Quốc tăng 13,3% và Brazil tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm các mặt hàng nhập khẩu chủ lực, lúa mì ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Riêng tháng 3/2026, Việt Nam nhập khẩu 1,3 triệu tấn lúa mì, trị giá 158,1 triệu USD; lũy kế 3 tháng đầu năm 2026 đạt 3 triệu tấn và 603,8 triệu USD, tăng 84,5% về khối lượng và 40,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu đậu tương tháng 3 đạt 240 nghìn tấn, trị giá 116,9 triệu USD; lũy kế quý 1/2026 đạt 847,1 nghìn tấn và 404,9 triệu USD, tăng lần lượt 46,9% và 54,6%. Ngô cũng tăng mạnh khi tháng 3 nhập khẩu 1,4 triệu tấn, trị giá 347,9 triệu USD; lũy kế 3 tháng đạt 4,1 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 90,2% về khối lượng và 83,4% về giá trị.

Đối với rau quả, kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2026 đạt 230 triệu USD, nâng tổng giá trị 3 tháng đầu năm lên 795,4 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai thị trường cung cấp lớn nhất với thị phần lần lượt 37,9% và 29,5%. So với cùng kỳ, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 41,2% và từ Hoa Kỳ tăng 52,2%.

Ở nhóm hạt điều, tháng 3/2026 ghi nhận lượng nhập khẩu 350 nghìn tấn với giá trị 577,4 triệu USD. Lũy kế quý 1/2026, nhập khẩu đạt 636 nghìn tấn và 1,04 tỷ USD, tăng 12,5% về khối lượng và 13,1% về giá trị. Tanzania là nguồn cung lớn nhất với thị phần 33,1%, tiếp theo là Campuchia (21,2%), Bờ Biển Ngà (19,8%) và Indonesia (2,2%).

Nhập khẩu cao su trong quý 1/2026 đạt 441,4 nghìn tấn, trị giá 707,4 triệu USD, tăng 3,2% về khối lượng nhưng giảm 4,7% về giá trị. Ba thị trường cung cấp chính là Campuchia (31,4%), Trung Quốc (16,2%) và Hàn Quốc (10,7%).

Đối với sản phẩm chăn nuôi, tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt 1,16 tỷ USD, tăng 10%. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 410,7 triệu USD, tăng 20,6%; trong khi nhập khẩu thịt và phụ phẩm ăn được đạt 429,5 triệu USD, giảm nhẹ 0,9%.

Ở nhóm thủy sản, giá trị nhập khẩu tháng 3/2026 ước đạt 280 triệu USD, đưa tổng kim ngạch quý 1/2026 lên 746,8 triệu USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường cung cấp chính gồm Ấn Độ (16%), Indonesia (12,4%) và Na Uy (11,8%).

Trong khi đó, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3 đạt 270 triệu USD, nâng tổng giá trị quý 1/2026 lên 775,4 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Pháp là ba nguồn cung lớn nhất với thị phần lần lượt 38,4%, 21% và 3,7%. So với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 12%, từ Hoa Kỳ tăng 2,1 lần và từ Pháp tăng 27,7%.

GIẢM NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu vật tư nông nghiệp có nhiều biến động, số liệu 3 tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng giảm ở một số nhóm hàng chủ lực, trong khi một số mặt hàng vẫn duy trì tăng nhẹ.

Cụ thể, khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 3/2026 ước đạt 450 nghìn tấn, tương ứng giá trị 134,9 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng nhập khẩu phân bón đạt 910,2 nghìn tấn với giá trị 290,9 triệu USD, giảm mạnh 31,7% về khối lượng và 30,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá nhập khẩu bình quân lại ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, đạt 319,6 USD/tấn, tăng 1,2%.

Cán cân thương mại nông lâm thuỷ sản Việt Nam tháng 3/2026 ước đạt thặng dư 1,55 tỷ USD, tăng 90,9% so với tháng trước nhưng giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, thặng dư thương mại nông lâm thuỷ sản ước đạt 4,78 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung phân bón lớn nhất với thị phần 48,2%, tiếp theo là Nga (16,2%) và Lào (7,6%). So với cùng kỳ, giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 12,1%, Nga giảm sâu 56,5% và Lào giảm 14,2%. Đáng chú ý, trong nhóm 15 thị trường lớn, Thái Lan ghi nhận mức tăng mạnh nhất 32,1%, trong khi Israel giảm sâu tới 88,9%.

Đối với mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, giá trị nhập khẩu tháng 3/2026 ước đạt 420 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 lên 1,05 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ, Argentina và Trung Quốc là ba thị trường cung cấp chính, chiếm thị phần lần lượt 26,5%, 21,7% và 9,8%. So với cùng kỳ, nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng mạnh 48,8%, Trung Quốc tăng 33,3%, trong khi Argentina giảm sâu 62%. Trong nhóm 15 thị trường lớn, Canada là thị trường tăng mạnh nhất với mức tăng 2,6 lần, trong khi Brazil giảm mạnh nhất với mức giảm 66,8%.

Riêng mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu, giá trị nhập khẩu tháng 3/2026 ước đạt 120 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 lên 243,9 triệu USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung chủ lực, chiếm 44,5% thị phần, tiếp theo là Ấn Độ (15%) và Singapore (5,6%). Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu từ các thị trường chính này đều giảm trong 2 tháng đầu năm 2026, với Trung Quốc giảm 10,1% và Ấn Độ giảm 12,3%, cho thấy xu hướng điều chỉnh trong cơ cấu nhập khẩu mặt hàng này.

Giá phân bón leo thang, nông sản giảm, nông dân đối mặt áp lực kép

13:48, 02/04/2026

Giá phân bón leo thang, nông sản giảm, nông dân đối mặt áp lực kép

Tháo gỡ các rào cản kìm hãm sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

17:21, 27/03/2025

Tháo gỡ các rào cản kìm hãm sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2026 đạt gần 16,7 tỷ USD

10:58, 01/04/2026

Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2026 đạt gần 16,7 tỷ USD

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

Chương trình Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động nổi bật hướng về khu vực kinh tế tập thể, như vinh danh hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu qua Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm, tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia, các hội nghị nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, tín dụng, cùng chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại…

Siết chặt quản lý kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới

Siết chặt quản lý kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới

Trước nguy cơ thất thoát nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới...

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình "Giá luôn bất bại"

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”

Từ ngày 26/3 đến hết ngày 30/6/2026, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”.

Tôm càng xanh "cõng" lúa, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Tôm càng xanh “cõng” lúa, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Sau nhiều năm loay hoay với mô hình cá – lúa cho hiệu quả thấp, người dân phường Quang Trung (Thanh Hóa) đã tìm được hướng đi mới từ mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa. Thực tiễn triển khai cho thấy giá trị kinh tế tăng gấp nhiều lần, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

