Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Khóa XVI

Dũng Hiếu

06/04/2026, 11:21

Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, với 491/491 bằng 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: VGP

Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri TP.HCM và các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, khẳng định đây là vinh dự lớn lao và trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; trong bối cảnh đó, trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, phấn đấu xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Khẳng định thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp quy định, Chủ tịch Quốc hội cam kết cống hiến hết mình, cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời đẩy mạnh đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và mong cử tri, nhân dân, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, ủng hộ Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962; quê quán xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ; là Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. 

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI. 

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

09:09, 06/04/2026

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

08:05, 06/04/2026

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

09:41, 06/04/2026

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục “luật bó”, nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khắc phục “luật bó”, nâng cao tính khả thi của hệ thống pháp luật

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, “luật bó”, bảo đảm luật ban hành khả thi, dễ thực hiện và đi vào cuộc sống.

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chùm ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (6/4), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức khai mạc, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đặt yêu cầu “đi trước một bước về thể chế”

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ lập pháp 2026–2031 với nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, công tác lập pháp và các quyết sách phát triển kinh tế – xã hội.

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031...

