6G sẽ “tiến hoá” năng lực của robot

Hạ chi

06/04/2026, 09:57

Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo, 6G, sẽ giúp robot vượt khỏi giới hạn những cỗ máy đơn lẻ, để trở thành các hệ thống phối hợp thông minh, có khả năng học hỏi liên tục, cảm nhận môi trường và tương tác theo thời gian thực…

Ảnh minh hoạ: Vinmotion.

Ngay từ năm 2026, thị trường robot đã cực kỳ sôi động. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Boston Dynamics hay Honor liên tục giới thiệu các mẫu robot hình người đột phá để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp và cả không gian sống gia đình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. 

Bởi 6G, thế hệ mạng tiếp theo, dự kiến thương mại hóa sớm nhất vào năm 2030, được dự đoán sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành.

KHI ROBOT VẬN HÀNH TRÊN 6G 

Công nghệ này sẽ biến robot từ những cỗ máy đơn lẻ, cứng nhắc, thành các hệ thống phối hợp thông minh, nơi mỗi đơn vị robot là một phần của mạng lưới liên tục học hỏi, chia sẻ dữ liệu và cảm nhận môi trường theo thời gian thực.

Hệ thống robot vận hành trên mạng 6G nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước tiên trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nơi nhu cầu tự động hóa và phối hợp chính xác ở quy mô lớn là rất cao. Sau đó, chúng có thể lan sang các ngành dịch vụ như khách sạn, chăm sóc sức khỏe, trước khi từng bước thâm nhập vào đời sống gia đình.

Để hiểu rõ vì sao 6G có thể mở ra một chương mới cho robot, cần nhìn vào những năng lực cốt lõi mà thế hệ mạng này mang lại.

Trước hết, 6G không chỉ là hạ tầng truyền dữ liệu, mà còn có thể vận hành như một “mạng cảm biến” quy mô lớn. Các cảm biến sẽ được tích hợp không chỉ trong robot mà còn trong môi trường xung quanh.

Theo ông Nakul Duggal, Phó Chủ tịch phụ trách mảng robot của Qualcomm, hệ thống vô tuyến 6G có thể hoạt động tương tự radar – liên tục quét và dựng bản đồ môi trường theo thời gian thực để phát hiện vật cản.

Trong một không gian đông đúc, robot nhờ đó có thể nhanh chóng tạo ra “bản đồ ảo” của môi trường xung quanh, từ đó điều hướng chính xác và an toàn hơn.

Yếu tố thứ hai là tốc độ truyền tải và xử lý dữ liệu ở quy mô cực lớn. Theo ông Frank Long, Phó Giám đốc dịch vụ thông minh tại Cambridge Consultants, mạng 5G hiện tại chưa thực sự được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, 6G hướng tới việc cung cấp kết nối ổn định, độ trễ cực thấp và mức tiêu thụ năng lượng tối ưu để xử lý và phân phối “trí thông minh” cho robot theo thời gian thực.

Dù vậy, nhiều chuyên gia dự báo, 6G khó có thể triển khai rộng rãi trước năm 2030. Trong khoảng thời gian chờ đợi, robot vẫn sẽ tiếp tục tiến hóa dựa trên nền tảng công nghệ hiện có.

Nhưng thực tế, ngay cả khi chưa có 6G, robot vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt ở khả năng thao tác tinh vi và tương tác vật lý với con người. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tận dụng tối đa lợi thế của kết nối thế hệ mới trong tương lai.

Tuy nhiên, viễn cảnh robot hình người hiện diện trong từng gia đình vẫn còn là dấu hỏi. Ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là ý tưởng khiến không ít người dè dặt. Có lẽ phải đến năm 2030, khi 6G trở nên phổ biến, hoặc thậm chí muộn hơn, bức tranh này mới dần rõ nét.

6G VÀ ROBOT TẠI VIỆT NAM 

Đáng chú ý, Việt Nam đang từng bước tiến tới làm chủ cả hai công nghệ nền tảng là 6G và robot. Đầu năm nay, ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG  đã tham gia liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng, quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG, T-Mobile.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt trong sân chơi này cho thấy năng lực nội tại đang dần được khẳng định, đồng thời mở ra cơ hội tham gia vào quá trình định hình tiêu chuẩn công nghệ tương lai. 

Trong đó, riêng Viettel, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng Qualcomm thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN, đang mở rộng nghiên cứu và phát triển 6G. 

Từ phía địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT và MobiFone, đề nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm công nghệ 6G vào năm 2026.

Song song với đó, trong lĩnh vực robot, năng lực nội địa cũng đang dần hình thành. Một số doanh nghiệp như Intech Group, Phenikaa-X và RTC đã bước đầu làm chủ công nghệ sản xuất xe tự hành (AMR) và các hệ thống phân loại tự động, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và logistics. 

Đáng chú ý, tại triển lãm quốc tế CES 2026 hồi tháng 1 năm nay, VinMotion đã tạo nên tiếng vang quốc tế khi trình diễn mẫu Motion 2 không phải bởi yếu tố giải trí, mà ở những cải tiến kỹ thuật cốt lõi hướng tới khả năng thương mại hóa.

UnitreeTrung Quốc xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người, vượt xa đối thủ Mỹ

09:26, 20/01/2026

UnitreeTrung Quốc xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người, vượt xa đối thủ Mỹ

Sản xuất robot hình người Optimus của Tesla phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc

07:45, 04/02/2026

Sản xuất robot hình người Optimus của Tesla phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc

Chip mô phỏng não người, giúp mắt robot bắt chuyển động nhanh gấp 4 lần con người

06:21, 16/02/2026

Chip mô phỏng não người, giúp mắt robot bắt chuyển động nhanh gấp 4 lần con người

Từ khóa:

6G AI công nghệ cao hạ tầng số kinh tế số robot viễn thông

Tạo ra kỳ lân chăm sóc sức khoẻ từ xa nhờ AI

Tạo ra kỳ lân chăm sóc sức khoẻ từ xa nhờ AI

Tinh thần “lăn xả” khởi nghiệp khi được cộng hưởng với sức mạnh của AI đang tạo ra những kỳ tích kinh doanh mới...

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động của sàn dữ liệu nhằm hình thành môi trường giao dịch dữ liệu minh bạch, có kiểm soát, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và kinh tế dữ liệu.

Mỹ siết cả xuất lẫn nhập khẩu thiết bị công nghệ với Trung Quốc

Mỹ siết cả xuất lẫn nhập khẩu thiết bị công nghệ với Trung Quốc

Không chỉ kiểm soát xuất khẩu nhằm kìm hãm năng lực sản xuất chip của Trung Quốc, Mỹ cũng đang tăng cường hạn chế sự hiện diện của thiết bị điện tử Trung Quốc trên thị trường nội địa...

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Một nửa kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang bị trì hoãn hoặc hủy bỏ không phải vì thiếu tiền hay thiếu nhu cầu, mà chủ yếu do “tắc nghẽn hạ tầng nền”, đặc biệt là điện…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

1

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Dân sinh

2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Tài chính

3

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Kinh tế xanh

4

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Thế giới

5

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Kinh tế xanh

