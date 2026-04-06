6G sẽ “tiến hoá” năng lực của robot

Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo, 6G, sẽ giúp robot vượt khỏi giới hạn những cỗ máy đơn lẻ, để trở thành các hệ thống phối hợp thông minh, có khả năng học hỏi liên tục, cảm nhận môi trường và tương tác theo thời gian thực…

Ngay từ năm 2026, thị trường robot đã cực kỳ sôi động. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Boston Dynamics hay Honor liên tục giới thiệu các mẫu robot hình người đột phá để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp và cả không gian sống gia đình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu.

Bởi 6G, thế hệ mạng tiếp theo, dự kiến thương mại hóa sớm nhất vào năm 2030, được dự đoán sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành.

KHI ROBOT VẬN HÀNH TRÊN 6G

Công nghệ này sẽ biến robot từ những cỗ máy đơn lẻ, cứng nhắc, thành các hệ thống phối hợp thông minh, nơi mỗi đơn vị robot là một phần của mạng lưới liên tục học hỏi, chia sẻ dữ liệu và cảm nhận môi trường theo thời gian thực.

Hệ thống robot vận hành trên mạng 6G nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước tiên trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nơi nhu cầu tự động hóa và phối hợp chính xác ở quy mô lớn là rất cao. Sau đó, chúng có thể lan sang các ngành dịch vụ như khách sạn, chăm sóc sức khỏe, trước khi từng bước thâm nhập vào đời sống gia đình.

Để hiểu rõ vì sao 6G có thể mở ra một chương mới cho robot, cần nhìn vào những năng lực cốt lõi mà thế hệ mạng này mang lại.

Trước hết, 6G không chỉ là hạ tầng truyền dữ liệu, mà còn có thể vận hành như một “mạng cảm biến” quy mô lớn. Các cảm biến sẽ được tích hợp không chỉ trong robot mà còn trong môi trường xung quanh.

Theo ông Nakul Duggal, Phó Chủ tịch phụ trách mảng robot của Qualcomm, hệ thống vô tuyến 6G có thể hoạt động tương tự radar – liên tục quét và dựng bản đồ môi trường theo thời gian thực để phát hiện vật cản.

Trong một không gian đông đúc, robot nhờ đó có thể nhanh chóng tạo ra “bản đồ ảo” của môi trường xung quanh, từ đó điều hướng chính xác và an toàn hơn.

Yếu tố thứ hai là tốc độ truyền tải và xử lý dữ liệu ở quy mô cực lớn. Theo ông Frank Long, Phó Giám đốc dịch vụ thông minh tại Cambridge Consultants, mạng 5G hiện tại chưa thực sự được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, 6G hướng tới việc cung cấp kết nối ổn định, độ trễ cực thấp và mức tiêu thụ năng lượng tối ưu để xử lý và phân phối “trí thông minh” cho robot theo thời gian thực.

Dù vậy, nhiều chuyên gia dự báo, 6G khó có thể triển khai rộng rãi trước năm 2030. Trong khoảng thời gian chờ đợi, robot vẫn sẽ tiếp tục tiến hóa dựa trên nền tảng công nghệ hiện có.

Nhưng thực tế, ngay cả khi chưa có 6G, robot vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt ở khả năng thao tác tinh vi và tương tác vật lý với con người. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tận dụng tối đa lợi thế của kết nối thế hệ mới trong tương lai.

Tuy nhiên, viễn cảnh robot hình người hiện diện trong từng gia đình vẫn còn là dấu hỏi. Ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là ý tưởng khiến không ít người dè dặt. Có lẽ phải đến năm 2030, khi 6G trở nên phổ biến, hoặc thậm chí muộn hơn, bức tranh này mới dần rõ nét.

6G VÀ ROBOT TẠI VIỆT NAM

Đáng chú ý, Việt Nam đang từng bước tiến tới làm chủ cả hai công nghệ nền tảng là 6G và robot. Đầu năm nay, ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG đã tham gia liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng, quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta, Microsoft, Samsung, Nokia, LG, T-Mobile.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt trong sân chơi này cho thấy năng lực nội tại đang dần được khẳng định, đồng thời mở ra cơ hội tham gia vào quá trình định hình tiêu chuẩn công nghệ tương lai.

Trong đó, riêng Viettel, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng Qualcomm thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN, đang mở rộng nghiên cứu và phát triển 6G.

Từ phía địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT và MobiFone, đề nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm công nghệ 6G vào năm 2026.

Song song với đó, trong lĩnh vực robot, năng lực nội địa cũng đang dần hình thành. Một số doanh nghiệp như Intech Group, Phenikaa-X và RTC đã bước đầu làm chủ công nghệ sản xuất xe tự hành (AMR) và các hệ thống phân loại tự động, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và logistics.

Đáng chú ý, tại triển lãm quốc tế CES 2026 hồi tháng 1 năm nay, VinMotion đã tạo nên tiếng vang quốc tế khi trình diễn mẫu Motion 2 không phải bởi yếu tố giải trí, mà ở những cải tiến kỹ thuật cốt lõi hướng tới khả năng thương mại hóa.