750 triệu cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM từ 9/9

Ngày 28/8/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Theo kế hoạch, 750 triệu cổ phiếu KAI sẽ có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 9/9/2026, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Theo Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi đăng ký giao dịch 750 triệu cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán KAI, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 7.500 tỷ đồng, tương ứng với vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp.

Việc được chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM diễn ra không lâu sau khi Kafi chính thức trở thành công ty đại chúng. Trước đó, ngày 6/7/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận về việc Kafi hoàn tất đăng ký công công ty đại chúng. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngày 16/7/2026, Kafi có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 8.237 tỷ đồng và 141 cổ đông.

Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Kafi được thông báo ở mức 100%. Tại ngày 16/7/2026, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ doanh nghiệp.

QUY MÔ TÀI SẢN VƯỢT 26.000 TỶ ĐỒNG, LỢI NHUẬN TĂNG MẠNH

Cổ phiếu KAI bước vào thị trường UPCoM trong bối cảnh Kafi duy trì đà tăng trưởng về quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, tổng tài sản của Kafi tại ngày 30/6/2026 đạt 26.112 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với mức 6.528 tỷ đồng cuối năm 2023. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.238 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2023 con số này mới ở mức 1.634 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận 2.024 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 155%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 295 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ.

Trước đó, năm 2025, doanh thu hoạt động của công ty đạt hơn 2.842 tỷ đồng, tăng gần 197% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 458 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu, tự doanh tiếp tục là mảng đóng góp lớn, chiếm gần 69% doanh thu hoạt động trong nửa đầu năm 2026. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đứng thứ hai với tỷ trọng khoảng 27%. Tuy nhiên, xét về lợi nhuận gộp, đóng góp từ mảng cho vay có xu hướng gia tăng cùng với quá trình mở rộng quy mô giao dịch ký quỹ.

DƯ NỢ MARGIN ĐẠT GẦN 11.700 TỶ ĐỒNG

Cho vay giao dịch ký quỹ hiện là một trong những cấu phần quan trọng trong mô hình kinh doanh bán lẻ của Kafi.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đạt 11.675 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 9% so với cuối năm trước. So với mức 209 tỷ đồng vào năm 2022, dư nợ margin của Kafi đã tăng hơn 55 lần sau gần 4 năm.

Cùng với quy mô cho vay, hoạt động giao dịch của khách hàng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tổng giá trị giao dịch khách hàng trong năm 2025 đạt gần 134.000 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2024. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch đạt 93.175 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng này đi cùng quá trình củng cố năng lực vốn của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2023–2025, vốn điều lệ Kafi đã tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng, qua đó mở rộng dư địa cho vay, đồng thời đầu tư thêm cho hạ tầng công nghệ và sản phẩm.

ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1.050 TỶ ĐỒNG NĂM 2026

Cho cả năm 2026, Kafi đặt kế hoạch tổng tài sản 35.000 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cuối năm 2025; lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 129% so với năm trước.

Doanh nghiệp cũng dự kiến nâng vốn điều lệ từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787,5 tỷ đồng trong năm nay. Kế hoạch bao gồm chào bán thêm ra công chúng 1.250 tỷ đồng vốn cổ phần với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 37,5 tỷ đồng cổ phần theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau nửa đầu năm, với gần 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Kafi đã thực hiện khoảng 35% kế hoạch năm. Theo doanh nghiệp, khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm sẽ phụ thuộc vào diễn biến thanh khoản thị trường, tiến độ các kế hoạch tăng vốn và tốc độ mở rộng dư nợ giao dịch ký quỹ trong những quý còn lại.

Ở góc độ chiến lược, Kafi xác định tiếp tục phát triển trên nền tảng mô hình bán lẻ qua kênh số, năng lực công nghệ và tệp khách hàng cá nhân. Các trọng tâm gồm mở rộng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ.

TỪ UPCOM HƯỚNG TỚI HOSE TRONG NĂM 2026

Việc cổ phiếu KAI bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9 được xem là một bước quan trọng trong quá trình đưa Kafi tham gia sâu hơn vào thị trường vốn.

Bên cạnh việc tạo thị trường giao dịch tập trung cho cổ phiếu, việc trở thành công ty đại chúng và đưa cổ phiếu vào giao dịch cũng kéo theo các yêu cầu cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư.

Sau UPCoM, Kafi định hướng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngay trong năm 2026.

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, việc chuyển từ UPCoM sang HOSE sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình chuẩn hóa hoạt động trên thị trường vốn của Kafi, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu KAI đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, thành lập năm 2006 và thực hiện tái cấu trúc toàn diện từ năm 2022, định vị trở thành nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện dành cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.024 tỷ đồng, tăng 104%, cùng lợi nhuận trước thuế gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản duy trì trên 26.100 tỷ đồng, phản ánh rõ sức bật mạnh mẽ và nền tảng tăng trưởng vững chắc sau tái cấu trúc. Với tầm nhìn trở thành định chế tài chính hàng đầu về tư vấn đầu tư và quản trị tài chính cá nhân, Kafi tiếp tục củng cố uy tín, đồng thời được ghi nhận tại nhiều giải thưởng danh giá ở quy mô toàn cầu, châu Á và khu vực.