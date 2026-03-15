9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

Chỉ khoảng ba năm sau khi thành lập, trong số 12 thành viên sáng lập ban đầu của xAI, hiện chỉ còn lại ba người, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk.

Mới nhất, Zihang Dai và Guodong Zhang, hai đồng sáng lập của xAI, đã cùng rời công ty ngay trong tuần này.

Điều này nối tiếp làn sóng ra đi của nhiều đồng sáng lập xAI, trong đó có Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu và Greg Yang, tất cả đều rời công ty kể từ tháng 1.

Sau khi Zihang Dai và Guodong Zhang rời đi, trong số 11 người đồng sáng lập xAI cùng Elon Musk vào năm 2023, hiện chỉ còn lại hai người là Manuel Kroiss và Ross Nordeen.

Trước khi gia nhập xAI, Guodong Zhang từng làm việc tại Google DeepMind và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Toronto. Zihang Dai từng làm việc tại Google và nhận bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon.

Trên X, Guodong Zhang chỉ viết ngắn gọn: “Ba năm qua là một hành trình đầy biến động, nhưng tôi rất hào hứng với chặng đường tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì tất cả sự ủng hộ”.

Trong khi đó, theo Business Insider, xAI vừa tuyển dụng Jason Ginsberg và Andrew Milich, hai lãnh đạo kỹ thuật tại công ty phát triển công cụ lập trình AI Cursor.

Trong một phát biểu tại Hội nghị Abundance hôm thứ Tư, Elon Musk thừa nhận Grok hiện đang tụt lại phía sau trong lĩnh vực lập trình.

“Lý do tôi đến muộn là vì tôi đang trực tiếp tham gia vào công việc lập trình, rà soát toàn bộ những gì cần làm để vượt qua các đối thủ về khả năng viết mã. Và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó”, Elon Musk nói.

Elon Musk cũng cho biết ông đang muốn “tái thiết” công ty. Trả lời một bài đăng trên X về các nhân sự mới, Elon Musk viết: “xAI ban đầu chưa được xây dựng đúng cách, vì vậy chúng tôi đang xây dựng lại từ nền tảng. Tesla trước đây cũng từng trải qua quá trình tương tự”.

Kể từ tháng 1, xAI đã sa thải hàng chục nhân viên. Musk cho biết ông đã tiến hành tái tổ chức công ty vào tháng trước, dẫn tới việc chia tay một số nhân sự. Một số đợt cắt giảm đã ảnh hưởng tới các dự án như Macrohard, dự án AI dành cho công việc văn phòng, và Grok Imagine, công cụ tạo hình ảnh và video bằng AI của công ty, theo Business Insider.

“Sau khi đạt đến một quy mô nhất định, chúng tôi phải tổ chức lại công ty để vận hành hiệu quả hơn. Thực tế là có những người rất phù hợp với giai đoạn khởi nghiệp ban đầu, nhưng không còn phù hợp khi công ty bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo”, vị tỷ phú này nói trong một cuộc họp toàn công ty hồi tháng 2, sau đó được đăng lại trên X.

Một số nhà quan sát trong ngành cho rằng việc các nhân sự chủ chốt rời đi diễn ra trong bối cảnh xAI công bố kế hoạch sáp nhập với SpaceX, công ty tên lửa do Elon Musk sáng lập. SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, với định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD.

Theo một số nhà phân tích, những khác biệt về văn hóa tổ chức trong quá trình sáp nhập hai công ty có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động nhân sự cấp cao gần đây.