Chủ Nhật, 15/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

9/12 thành viên sáng lập công ty AI của tỷ phú Elon Musk nghỉ việc

Bạch Dương

15/03/2026, 10:03

Đội ngũ sáng lập ban đầu của xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) do Elon Musk sáng lập, gần như đã tan rã...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Chỉ khoảng ba năm sau khi thành lập, trong số 12 thành viên sáng lập ban đầu của xAI, hiện chỉ còn lại ba người, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk.

Mới nhất, Zihang Dai và Guodong Zhang, hai đồng sáng lập của xAI, đã cùng rời công ty ngay trong tuần này.

Điều này nối tiếp làn sóng ra đi của nhiều đồng sáng lập xAI, trong đó có Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu và Greg Yang, tất cả đều rời công ty kể từ tháng 1.

Sau khi Zihang Dai và Guodong Zhang rời đi, trong số 11 người đồng sáng lập xAI cùng Elon Musk vào năm 2023, hiện chỉ còn lại hai người là Manuel Kroiss và Ross Nordeen.

Trước khi gia nhập xAI, Guodong Zhang từng làm việc tại Google DeepMind và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Toronto. Zihang Dai từng làm việc tại Google và nhận bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon.

Trên X, Guodong Zhang chỉ viết ngắn gọn: “Ba năm qua là một hành trình đầy biến động, nhưng tôi rất hào hứng với chặng đường tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì tất cả sự ủng hộ”.

Trong khi đó, theo Business Insider, xAI vừa tuyển dụng Jason Ginsberg và Andrew Milich, hai lãnh đạo kỹ thuật tại công ty phát triển công cụ lập trình AI Cursor.

Trong một phát biểu tại Hội nghị Abundance hôm thứ Tư, Elon Musk thừa nhận Grok hiện đang tụt lại phía sau trong lĩnh vực lập trình.

“Lý do tôi đến muộn là vì tôi đang trực tiếp tham gia vào công việc lập trình, rà soát toàn bộ những gì cần làm để vượt qua các đối thủ về khả năng viết mã. Và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó”, Elon Musk nói.

Elon Musk cũng cho biết ông đang muốn “tái thiết” công ty. Trả lời một bài đăng trên X về các nhân sự mới, Elon Musk viết: “xAI ban đầu chưa được xây dựng đúng cách, vì vậy chúng tôi đang xây dựng lại từ nền tảng. Tesla trước đây cũng từng trải qua quá trình tương tự”.

Kể từ tháng 1, xAI đã sa thải hàng chục nhân viên. Musk cho biết ông đã tiến hành tái tổ chức công ty vào tháng trước, dẫn tới việc chia tay một số nhân sự. Một số đợt cắt giảm đã ảnh hưởng tới các dự án như Macrohard, dự án AI dành cho công việc văn phòng, và Grok Imagine, công cụ tạo hình ảnh và video bằng AI của công ty, theo Business Insider.

“Sau khi đạt đến một quy mô nhất định, chúng tôi phải tổ chức lại công ty để vận hành hiệu quả hơn. Thực tế là có những người rất phù hợp với giai đoạn khởi nghiệp ban đầu, nhưng không còn phù hợp khi công ty bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo”, vị tỷ phú này nói trong một cuộc họp toàn công ty hồi tháng 2, sau đó được đăng lại trên X.

Một số nhà quan sát trong ngành cho rằng việc các nhân sự chủ chốt rời đi diễn ra trong bối cảnh xAI công bố kế hoạch sáp nhập với SpaceX, công ty tên lửa do Elon Musk sáng lập. SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, với định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD.

Theo một số nhà phân tích, những khác biệt về văn hóa tổ chức trong quá trình sáp nhập hai công ty có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động nhân sự cấp cao gần đây.

Chatbot AI khiến con người suy nghĩ giống nhau

"Tôm hùm AI" khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

Từ khóa:

AI công nghệ Elon musk kinh tê số SpaceX xAI

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy