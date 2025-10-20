97,4% kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã có hơn 1.472 kiến nghị được tổng hợp gửi tới các cơ quan có thẩm quyền; trong đó 1.433 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 97,4%...

Chiều 20/10, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, toàn bộ 39/39 kiến nghị gửi đến Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã được trả lời, đạt 100%.

Cử tri cả nước đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, sự công khai, minh bạch và dân chủ trong hoạt động của Quốc hội. Nhiều vấn đề được nhân dân quan tâm đã được Quốc hội tiếp thu, gắn kết với các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc pháp luật, tạo đột phá về thể chế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hoạt động giám sát của Quốc hội được triển khai theo hướng liên tục đổi mới, tập trung trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội, thu hút sự đồng tình của cử tri.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

Theo ông Dương Thanh Bình, trong tổng số 1.410 kiến nghị gửi đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đã có 1.372 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 97,3%. Cử tri đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, việc thực hiện cam kết, lời hứa với cử tri, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác điều hành.

Nhiều Bộ, ngành đã đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở, đưa ra các giải pháp kịp thời và thực chất.

Một số Bộ, ngành có nhiều sáng kiến, được cử tri đánh giá cao như: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Theo báo cáo, những kết quả đã đạt được cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác giám sát và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan nhà nước.

Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị cử tri đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số vấn đề hiện còn chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, gây khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện.

Cụ thể như vấn đề điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ tại tỉnh Lạng Sơn, cử tri kiến nghị sớm ban hành quy định về quyền, nghĩa vụ của thương nhân và xử phạt vi phạm hành chính đối với loại hình này. Mặc dù Bộ Công Thương đã tiếp thu trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83, song sau hơn 18 tháng, văn bản vẫn chưa được ban hành, gây “khoảng trống pháp lý” và khó khăn trong quản lý.

Hoặc như vấn đề khái niệm “tính mới” của máy móc, thiết bị trong chính sách khuyến công, cử tri phản ánh chưa có sự chưa thống nhất giữa Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, dẫn đến cách hiểu khác nhau trong thực tế. Báo cáo kiến nghị Bộ sớm rà soát, sửa đổi quy định, bảo đảm tính rõ ràng, khả thi khi thực hiện hỗ trợ khuyến công.

Liên quan đến bồi thường thiệt hại cho người dân do thi công cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, dù đã được địa phương nhiều lần kiến nghị, sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Báo cáo đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.

Nhiều cử tri cũng phản ánh chậm sửa đổi Quyết định 73/2012/QĐ-TTg về phụ cấp đặc thù trong ngành y trong khi quyết định này được ban hành từ năm 2012 đã lạc hậu so với thực tế và lương cơ sở đã tăng gần ba lần. Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định mới, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2025, được kỳ vọng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ y tế cơ sở.