Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước

Chiều ngày 20/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn nội tại, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Đây cũng là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trong bối cảnh đó, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo thực hiện quyết liệt công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo xây dựng thành công ba đề án lớn, có ý nghĩa chiến lược.

Một là, Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, lần đầu tiên Đảng ta ban hành một Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Hai là, Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, kế thừa và phát huy quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước”, thể hiện tư duy mới và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ba là, Đề án “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam”, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc để Đảng hoạch định đường lối cho thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Về lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tăng hơn 37% so với nhiệm kỳ trước. Các đạo luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tháo gỡ các rào cản về thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cũng thường xuyên đi công tác cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực tư pháp, từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 31.319 người, tăng gấp 7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công tác đặc xá được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện thận trọng, khách quan, đảm bảo thượng tôn pháp luật và quyền của người bị kết án...

CỦNG CỐ VỮNG CHẮC KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Xác định đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, Chủ tịch nước luôn quan tâm chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã gửi thiếp mừng thọ tới hơn 54.000 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên; quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.

Trong những thời điểm đất nước khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước luôn gần dân, sát dân. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu.

Trước hậu quả bão Yagi năm 2024, Chủ tịch nước đã có thư thăm hỏi và trực tiếp về với người dân vùng lũ, kêu gọi toàn xã hội chung tay khắc phục với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ được triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả, tạo ra một cục diện đối ngoại mới thuận lợi chưa từng có. Chủ tịch nước đã thực hiện 33 chuyến công du nước ngoài, đón tiếp 32 đoàn nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước, nhận Quốc thư của 142 Đại sứ.

Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập. Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước, nâng tổng số lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia, nâng tổng số Đối tác chiến lược toàn diện lên 13 nước.

NĂM BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ này có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm chính.

Một là, phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và phân công của Đảng; quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo với tư duy mới, cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hai là, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trọng dân, gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; phát huy cao nhất truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, trọng dân, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân và cử tri để phản ánh với các cơ quan chức năng có chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Động viên các tầng lớp phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Bốn là, cần kiên định thực hiện nhất quán đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng và giữ gìn uy tín, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực sự là biểu tượng tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của dân tộc Việt Nam.

Năm là, xây dựng và giữ gìn hình ảnh người đứng đầu Nhà nước thực sự là biểu tượng cho tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thành đoàn kết quốc tế trong sáng, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển giàu mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết sẽ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết khi được Đại hội thông qua; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch nước.

Theo chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; tập trung xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong thời kỳ mới; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thường xuyên chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò tích cực của các lực lượng xã hội, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc, nhân sĩ trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài, chủ động tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.