Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề lớn từ góp ý của cử tri cả nước

Sáng ngày 20/10/2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV...

Theo ông Đỗ Văn Chiến, cử tri và nhân dân đều vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân.

Cũng theo ông Chiến, cử tri, nhân dân bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, coi đây là ngày hội lớn của toàn dân, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Đồng thời, cử tri cũng vui mừng với việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách nâng cao đời sống nhân dân như hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn trong phạm vi cả nước; miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở…

Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn, lo ngại nhiều vấn đề như: chính sách áp thuế quan của Mỹ; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của nhân dân. Tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở TP Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, việc giải quyết các dự án, công trình “treo” còn chậm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, quyền lợi của người dân bị thiệt hại và khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo cũng cho thấy cử tri và nhân dân bức xúc về tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để, như: các cuộc điện thoại lừa đảo, mời chào mua, bán, nhận quà tặng; băn khoăn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân...

Từ tổng hợp các ý kiến, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước 5 vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả;

Quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai…giải quyết cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa (trình độ, năng lực, trách nhiệm) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

Quan tâm lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lựa chọn được những người xứng đáng “đủ đức, đủ sức, đủ tài” gánh vác công việc của đất nước, của địa phương, thật sự vì nước, vì dân.

Thứ ba, đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gây bức xúc cho cử tri và Nhân dân.



Thứ tư, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng giả danh cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để đe dọa, lừa đảo gây tâm trạng hoang mang trong đời sống xã hội.

Kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm tổng kết, đánh giá, nghiên cứu có các giải pháp tổng thể, căn cơ, đồng bộ, khả thi về quy hoạch, nguồn lực, quản trị để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại của bão lũ, thiên tai, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, khó đoán định.