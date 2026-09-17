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Tổng giám đốc EVF đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

H Hà Anh

Ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/9 đến ngày 20/10, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm mục đích cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu EVF trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu EVF trên TradingView.

Nếu giao dịch thành công, ông Linh sẽ nâng sở hữu tại EVF từ 3,31 triệu cổ phiếu, chiếm 0,435% lên hơn 7,31 triệu cổ phiếu, chiếm 0,961%.

Chốt phiên ngày 16/9, giá cổ phiếu EVF đứng giá ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này ông Linh sẽ phải chi khoảng 46 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới đây, HĐQT EVF đã thông qua nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, EVF dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, giá bán cụ thể sẽ được HĐQT thông qua trước khi triển khai đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan. Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 và hoàn thành chậm nhất trong quý I/2027.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan, EVF sẽ dùng toàn bộ cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của công ty trong năm 2026 và 2027.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, thu nhập lãi thuần của EVF đạt 1.103 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 699,3 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52,8% kế hoạch năm 2026 và lợi nhuận sau thuế tăng 15% đạt 556 tỷ đồng.

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