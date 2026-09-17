Tổng giám đốc EVF đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, ông Linh sẽ nâng sở hữu tại EVF từ 3,31 triệu cổ phiếu, chiếm 0,435% lên hơn 7,31 triệu cổ phiếu, chiếm 0,961%.
Chốt phiên ngày 16/9, giá cổ phiếu EVF đứng giá ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này ông Linh sẽ phải chi khoảng 46 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.
Mới đây, HĐQT EVF đã thông qua nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ/phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, EVF dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, giá bán cụ thể sẽ được HĐQT thông qua trước khi triển khai đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan. Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 và hoàn thành chậm nhất trong quý I/2027.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan, EVF sẽ dùng toàn bộ cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng của công ty trong năm 2026 và 2027.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, thu nhập lãi thuần của EVF đạt 1.103 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 699,3 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52,8% kế hoạch năm 2026 và lợi nhuận sau thuế tăng 15% đạt 556 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét của VCG đạt 644 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với lợi nhuận trước soát xét (597 tỷ đồng), tương ứng mức tăng 7,9%.
Sojitz Corporation (Nhật Bản) đã mua 14.927.160 cổ phiếu AST, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 27,64% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Taseco Airs.
Trong bối cảnh thị trường tài chính - chứng khoán không ngừng chuyển động, mỗi bước phát triển của doanh nghiệp được phản ánh trong cách xây dựng môi trường làm việc, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuẩn bị cho những chặng đường dài phía trước.
Ông Võ Hà Trung Tín - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE) vừa đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư cá nhân.
Pyn Elite Fund đã mua 1 triệu cổ phiếu HDG trong phiên giao dịch ngày 4/9/2026 và nâng số lượng cổ phiếu lên gần 40,9 triệu cổ phiếu, chiếm 10,04% tại HDG.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Theo Nghị quyết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Vì lợi ích chung; Các hoạt động: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội...
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...