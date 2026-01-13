ABBank: Thay đổi cốt lõi kích hoạt quá trình “định giá lại” cổ phiếu

Sự cải thiện trong các chỉ tiêu tài chính của ABBank đang từng bước phản ánh vào diễn biến cổ phiếu ABB, theo cách thận trọng nhưng bền vững. Việc ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.522 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025 được xem là điểm tựa quan trọng để thị trường đánh giá lại vị thế của cổ phiếu trong bối cảnh ngành ngân hàng sàng lọc mạnh.

CỔ PHIẾU ABB ĐÓN CHU KỲ MỚI

Sau giai đoạn tích lũy kéo dài, cổ phiếu ABB bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại của nhà đầu tư. Trong 6 tháng gần đây, thị giá ABB tăng gấp đôi từ vùng 8.000 đồng/ cổ phiếu lên quanh 16.000 đồng/ cổ phiếu, trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác biến động giằng co hoặc điều chỉnh.

Đáng chú ý, nhịp tăng của ABB đi kèm với thanh khoản cải thiện rõ rệt từ cuối quý 3/2025, cho thấy dòng tiền tham gia mang tính chủ động và có chọn lọc, không đơn thuần là phản ứng theo tin tức. Nhiều phiên tăng mạnh ghi nhận khối lượng giao dịch đột biến, phản ánh lực cầu thực sự từ nhà đầu tư trung hạn.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, mô hình giá của ABB trong giai đoạn vừa qua khá tích cực, thể hiện trạng thái tích lũy chặt chẽ cho xu hướng mới, trong bối cảnh mặt bằng ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Trong đó, sự thay đổi cốt lõi về hoạt động là yếu tố quyết định “upside” của ABB.

Theo chuyên gia Ngô Minh Đức, Giám đốc LCTV Investment, ABBank là trường hợp điển hình cho một cổ phiếu bị định giá thấp trong thời gian dài do các yếu tố cốt lõi, và chỉ thực sự hấp dẫn khi những yếu tố này bắt đầu thay đổi.

“ABBank đã rẻ trong một thời gian rất dài. Ngay cả khi lợi nhuận gần như chạm đáy, P/B của ABB vẫn quanh 0,9. Điều đó cho thấy thị trường chiết khấu rất sâu do nghi ngại về chất lượng tài sản và triển vọng. Nhưng khi yếu tố cốt lõi thay đổi, upside là rất lớn, bởi đây là một trong những ngân hàng có giá tài sản rẻ nhất ngành,” ông Đức đánh giá.

Xét trên các chỉ tiêu định giá, ABB vẫn đang ở vùng được đánh giá là hợp lý, thậm chí hấp dẫn nếu so sánh với triển vọng tăng trưởng phía trước.

Hiện tại, P/E của ABB khoảng 7,1 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 3 năm là 12,98 lần và thấp hơn trung bình ngành khoảng 9,87 lần. P/B ở mức 0,93, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành khoảng 1,6 lần. Đáng lưu ý, trong suốt thời gian dài trước đó, P/B của ABB thường xuyên duy trì quanh 0,6, phản ánh mức chiết khấu sâu đối với một ngân hàng có mạng lưới và hệ thống phủ rộng toàn quốc.

Theo ông Đức, “ABBank đang rẻ hơn tương đối so với chính doanh nghiệp này trong quá khứ. Định giá hiện tại chưa phản ánh đầy đủ sự cải thiện về lợi nhuận, hiệu quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng trong các quý tới”.

BỨC TRANH KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG RÕ RÀNG

Sự thay đổi cốt lõi của ABBank không chỉ thể hiện trên đồ thị giá, mà được phản ánh rõ rệt qua các con số kinh doanh.

Theo cập nhật mới nhất, tính đến ngày 31/12/2025, ABBank ghi nhận 3.522 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm, trở thành một trong những ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận mạnh nhất thị trường. Trước đó, lợi nhuận 9 tháng đạt 2.319 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng mang tính xu hướng chứ không phải đột biến ngắn hạn.

Huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét khi CIR (chi phí chia cho thu nhập hoạt động) giảm còn 35,09%, phản ánh nỗ lực song song giữa tăng thu nhập và kiểm soát chi phí. ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 18%, tiệm cận nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu.

Theo ông Đức phân tích, ROE của ABBank đã tăng mạnh so với hồi cuối 2024, trong khi quy mô ngân hàng vẫn thuộc nhóm nhỏ. Đây là điểm khác biệt quan trọng, bởi hiệu quả sinh lời đang tiến sát nhóm ngân hàng lớn nhưng định giá lại ở mức rất thấp.

Một trong những yếu tố khiến thị trường từng dè dặt với ABB là chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, bức tranh này đang có những thay đổi rất tích cực khi kết thúc năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống dưới mức 1%.

Việc ông Vũ Văn Tiền trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT ABBank vào cuối năm 2025 cũng được chuyên gia đánh giá là bước đi quan trọng, giúp củng cố tính nhất quán trong điều hành và chiến lược dài hạn, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi 2025–2026.

Bên cạnh cải thiện nội tại, ngày 31/12/2025, ABBank đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho chào bán hơn 310 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.105 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các chuẩn an toàn vốn, mở rộng hạn mức tín dụng và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số.

Tổng hòa các yếu tố gồm định giá thấp, hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt, chất lượng tài sản được củng cố và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, ABBank đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn định giá lại. Như chuyên gia Ngô Minh Đức nhận định, “khi sự thay đổi cốt lõi mang lại lợi nhuận lớn, trong bối cảnh ABB là ngân hàng có tài sản rẻ nhất ngành, upside dành cho nhà đầu tư sẽ rất đáng kể”. “ABB đang dần lấy lại giá trị thực đúng như cổ đông của ngân hàng này mong đợi”, ông Đức nhấn mạnh.