ABBank triển khai chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc”
Thu Hà
09/03/2026, 19:13
Từ ngày 9/3 đến 26/4/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc mang tên “Trăm phần trăm hạnh phúc”, với cơ chế 100% người tham gia đều có quà. Giải thưởng trao tặng gồm 1 lượng vàng và 1.500 phân vàng 24K, cùng loạt quà tặng giá trị.
Với cách thức tham gia vô cùng đơn giản, ABBank không chỉ trao quà mà còn biến mỗi điểm chạm giao dịch thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc, tạo động lực để khách hàng trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái tài chính hiện đại.
100% KHÁCH THAM GIA NHẬN QUÀ, VÀNG 24K
Khách hàng hiện hữu của ABBank trên toàn quốc và các khách hàng mở tài khoản mới đều có cơ hội nhận quà lớn khi tham gia chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc”.
Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản trên ứng dụng Ngân hàng số ABBank sẽ nhận ngay 1 lượt mở hộp quà. Khách hàng hiện hữu có thể nhận thêm lượt quay khi duy trì số dư từ 5 triệu đồng trong 7 ngày hoặc gửi tiết kiệm online từ 200 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng, không tất toán trong 24h ngày mở sổ).
Để trở thành chủ nhân của Giải thưởng đặc biệt 01 lượng vàng 24K Chim Hạnh phúc, hoặc sở hữu 1 trong 1.500 phân vàng 24K Tiểu Kim Cát và hơn 5.000 giải hoàn tiền, khách hàng chỉ cần nhấn mở hộp quà trên ứng dụng ABBank. 100% lượt quay đều mang đến 1 quà tặng bất ngờ, cơ chế nhận quà chưa bao giờ giản đơn đến thế, khiến người tham gia tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong từng cú chạm.
Xuyên suốt chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” còn là hàng loạt hoạt động sôi nổi được liên tiếp tổ chức. Đặc biệt trong ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, sự kiện Megalive “Đại tiệc Hạnh phúc" (từ 20h – 21h) sẽ tưng bừng diễn ra, nhân đôi cơ hội nhận vàng và tiền cho người tham gia.
Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” áp dụng trên ngân hàng số ABBank.
CÙNG KHÁCH HÀNG “MANG HẠNH PHÚC VỀ NHÀ”
“Trăm phần trăm hạnh phúc” không chỉ là chương trình chăm sóc khách hàng đơn thuần. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối sau dấu mốc ABBank công bố nhận diện thương hiệu mới, đặt sứ mệnh “Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc”.
Với “Trăm phần trăm hạnh phúc”, sứ mệnh “Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc” được ABBank thể hiện thông qua tối ưu trải nghiệm trên nền tảng số, tỉ mỉ chăm sóc cảm xúc người tham dự. Bằng hàng ngàn phần quà gần gũi mà thiết thực, ABBank lan tỏa niềm vui và gia tăng gắn kết cùng cộng đồng khách hàng.
Trước đó, ABBank triển khai loạt chương trình ấn tượng giúp khách hàng “mang hạnh phúc về nhà”. Có thể kể đến sự kiện “Vùng đất hạnh phúc” tổ chức tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua với chuỗi hoạt động sôi nổi cùng hàng ngàn quà tặng giá trị đã trao tay. Hoặc, ngay tại thời điểm này đang diễn ra chương trình “Mã đáo rộn ràng – Mang ngàn hạnh phúc” với giải thưởng cao nhất là chiếc xe ô tô OMODA C5 LUXURY trị giá hơn 500 triệu đồng.
Cùng với đó, trong thời gian tới, ABBank tiếp tục đầu tư mạnh vào nền tảng số, tối ưu hóa trải nghiệm, sản phẩm dịch vụ và triển khai thêm các sáng kiến chăm sóc khách hàng gắn với nhu cầu thực.
Trong bối cảnh thị trường ngân hàng bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiều sâu, khi người dùng ngày càng ưu tiên sự thuận tiện, minh bạch và trải nghiệm liền mạch, ABBank không ngừng gia tăng niềm tin, sự gắn kết, mang đến giá trị thực cho hàng triệu khách hàng. Đây cũng là hướng đi ABBank đã kiên định theo đuổi trong hơn 33 năm hình thành và phát triển, cùng kiến tạo hạnh phúc với khách hàng trên mỗi chặng đường cuộc sống.
* Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website https://abbank.vn/; Fanpage ABBank và các điểm giao dịch ABBank trên toàn quốc.
Chính phủ vừa ban hành nghị định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, hỗ trợ công tác bình ổn giá trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn rủi ro…
Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua OMO mạnh nhất trong một năm
Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 36.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) - mức cao nhất trong khoảng một năm, khi lượng giao dịch mua kỳ hạn giấy tờ có giá đáo hạn vượt xa khối lượng bơm mới...
Giá vàng “thoát hiểm” nhờ đồng USD giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng
Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/3) trong trạng thái giảm, nhưng đạt mức cao hơn nhiều so với mức đáy của phiên. USD quay đầu sau khi tăng mạnh, còn giá dầu xuống thang sau khi chạm mốc 120 USD/thùng...
Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt
Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...
MSB khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ
Thay vì phải chờ đợi từ 3-5 ngày với quy trình thẩm định riêng biệt cho từng khoản vay, MSB tiên phong triển khai luồng phê duyệt tích hợp “2 trong 1”: Chỉ với một lần nộp hồ sơ, toàn bộ nhu cầu vốn của cả doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ được hệ thống xử lý song song, trả kết quả chỉ trong 8 giờ làm việc. Đây là bước đột phá giúp các doanh nghiệp nhỏ tối ưu hóa chi phí cơ hội và chủ động nguồn lực tài chính ngay tức thì.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: