Khai thác năng lượng tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nếu được nghiên cứu và chuẩn hóa một cách bài bản, những phương pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên tri thức truyền thống hoàn toàn có thể mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe của cộng đồng trong tương lai.

Chiều 8/3/2026 tại Hà Nội đã diễn ra buổi chia sẻ và trao đổi về một phương pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên nguyên lý của y học cổ truyền nhưng được phát triển theo hướng sáng tạo mới. Phương pháp do ông Đỗ Văn Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Sáng tạo NAD, nghiên cứu và triển khai trong nhiều năm qua.

KHAI THÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN CỦA CƠ THỂ

Theo ông Đỗ Văn Quân, phương pháp chăm sóc sức khỏe mà NAD đang nghiên cứu được xây dựng trên nguyên lý khai thác “nguồn năng lượng từ thiên nhiên” vốn tồn tại trong cơ thể con người. Phương pháp này được hình thành sau hơn 10 năm nghiên cứu và thực hành, tổng hợp từ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Qua quá trình đó, nhóm nghiên cứu xác định khoảng 75 điểm chính dưới hai lòng bàn chân có liên quan đến các cơ quan và chức năng khác nhau của cơ thể. Khi tác động vào các điểm này bằng khí lực của đôi tay, các điểm tắc nghẽn được cho là có thể được khai thông, từ đó kích thích cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể.

Trong những năm qua, các hoạt động hướng dẫn và thực hành phương pháp này đã được triển khai tại nhiều địa phương, từ miền Tây Nam Bộ, miền núi phía Bắc đến Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc. Hàng nghìn người đã khỏi bệnh khi được điều trị bệnh bằng phương pháp của NAD, trong đó có nhiều người bị hẹp, hở van tim, bị bệnh thận sau nhiều lần được bấm huyệt, khi trở lại bệnh viện soi chiếu, xét nghiệm, thấy tình trạng bệnh đã được cải thi.

Bên cạnh việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, một nội dung được chú trọng trong các chương trình cộng đồng là hướng dẫn người dân nhận diện sớm nguy cơ đột quỵ. Theo ông Quân, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo trước khi xảy ra tai biến. Nếu người dân được trang bị kiến thức để nhận biết các dấu hiệu này, việc xử lý kịp thời có thể giúp hạn chế đáng kể rủi ro.

Song song với các hoạt động cộng đồng, NAD cũng tổ chức các khóa đào tạo nhằm phổ biến phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. Theo ông Quân, sau khi hoàn thành khóa học và quá trình thực hành, học viên có thể áp dụng những kiến thức đã học để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và hỗ trợ những người xung quanh.

Trong ba năm tới, NAD đặt mục tiêu giúp khoảng 15.000 người tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ 5.000 phụ nữ và trẻ em gái về chăm sóc sức khỏe sinh sản; hướng dẫn 5.000 người nhận diện và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm; đồng thời hỗ trợ phục hồi các vấn đề liên quan đến tim và thận cho khoảng 1.000 người. Bên cạnh đó, NAD dự kiến đào tạo 1.000 kỹ thuật viên nhằm tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Tại buổi trao đổi, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Nga, Chủ nhiệm Bộ môn Năng lượng Sinh học trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, chia sẻ góc nhìn khoa học về cơ chế tác động của phương pháp bấm huyệt. Bà Nga cho biết mỗi tế bào đều có một lớp màng và các màng tế bào này liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới liên thông. Chính sự liên kết đó giúp lý giải hiện tượng khi tác động vào một điểm trên bàn chân nhưng có thể ảnh hưởng đến những vùng khác của cơ thể.

CẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BÀI BẢN

Ở góc độ quản lý khoa học và công nghệ, ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: "Những phương pháp chăm sóc sức khỏe mới nếu thực sự mang lại lợi ích cho con người, thì cần được nghiên cứu và đánh giá một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, để được xã hội công nhận, điều quan trọng là phải chứng minh tính sáng tạo và cơ sở khoa học của phương pháp".

Theo ông Tùng, những ý tưởng hoặc giải pháp mới nếu đáp ứng các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng có thể được đăng ký bảo hộ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc nhãn hiệu. Việc đăng ký không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo mà còn tạo điều kiện để phương pháp được phát triển và phổ biến một cách minh bạch.

Ông Trần Văn Tùng cho rằng một hướng đi phù hợp là xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học để kiểm chứng phương pháp một cách bài bản. Các nghiên cứu có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ như đề tài cấp cơ sở, sau đó mở rộng lên cấp bộ hoặc cấp quốc gia nếu có kết quả tích cực. Trong thiết kế nghiên cứu cần có nhóm can thiệp và nhóm đối chứng để so sánh, đánh giá khách quan hiệu quả của phương pháp.

Bà Byon Ji Hyon, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông dược lên men Hàn Quốc, cho biết nhóm của bà đã có giai đoạn hợp tác thử nghiệm với nhóm của ông Đỗ Văn Quân để đánh giá phương pháp trị liệu mới này. Theo bà Byon Ji Hyon, một số kết quả ban đầu cho thấy những cải thiện sức khoẻ nhiều người được trị liệu.

Bà Byon Ji Hyon cho biết hiện nay trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các phương pháp trị liệu tác động vào các điểm phản xạ trên cơ thể như tay hoặc chân. Tại Mỹ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đều đang có các chương trình nghiên cứu về y học bổ sung và y học thay thế, với mục tiêu kết hợp tri thức truyền thống với y học hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trong thời gian tới, bà Byon Ji Hyon dự kiến kết nối với một số tổ chức quốc tế và các viện nghiên cứu y học tại Hàn Quốc để triển khai các nghiên cứu sâu hơn về phương pháp điều trị của NAD. Một số đối tác tại Dubai và Ấn Độ cũng bày tỏ sự quan tâm tới khả năng hợp tác nghiên cứu và ứng dụng phương pháp trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.