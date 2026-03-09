Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

An Huy

09/03/2026, 18:29

Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.

Giới đầu tư đang giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay, do giá dầu tăng mạnh và những biến động trên thị trường lao động Mỹ đã làm phức tạp thêm nhiệm vụ kép Fed là vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát.

Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng vào tháng 11 - sự kiện mà cử tri Mỹ sẽ đưa ra đánh giá của họ về việc liệu Tổng thống Donald Trump có giải quyết được cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hay không.

Tuy nhiên, trong tuần này, đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể. Thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất một hoặc hai lần trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9. Trước đó, thị trường đã dự đoán từ hai đến ba lần cắt giảm, với đợt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu thô trên thị trường thế giới có lúc tiệm cận mốc 120 USD/thùng do eo biển Hormuz bị đóng cửa và chiến sự không ngừng leo thang và lan rộng ở Trung Đông. Sau đó, khi có tin nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) sắp thảo luận về việc phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược để tăng cung cho thị trường, giá dầu đã thoái lui về trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Hôm thứ Sáu, những dấu hiệu gần đây về sự ổn định trong thị trường lao động Mỹ đã bị đảo ngược sau khi Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động nước này công bố báo cáo hàng tháng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã mất 92.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 2.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Joe Brusuelas - nhà kinh tế trưởng tại công ty RSM US, cảnh báo rủi ro kinh tế mỹ rơi vào đình lạm (stagflation) - một tình trạng mà ở đó tăng trưởng kinh tế chậm lại và giá cả leo thang mạnh xảy ra cùng lúc.

“Mối quan tâm trong thời gian tới sẽ tập trung vào hướng đi của giá năng lượng và lạm phát”, ông Brusuelas nói. Ông cho rằng khả năng của Fed trong việc ứng phó với các cú sốc kinh tế gần đây chính là "một bài kiểm tra thực sự" đối với các nhà hoạch định chính sách, nếu giá dầu vẫn cao và các chính sách thương mại và nhập cư của Tổng thống Trump tiếp tục ngăn cản các công ty tuyển dụng thêm lao động.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường dường như đang lo ngại nhiều hơn về leo thang kéo dài của giá cả hơn là tình trạng suy yếu của thị trường lao động.

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng giá dầu Brent, giá tiêu chuẩn của thị trường dầu lửa toàn cầu, có thể vượt qua mức đỉnh năm 2008 là 140 USD mỗi thùng nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Phản ánh mối lo lạm phát tăng và lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 0,18 điểm phần trăm trong tuần vừa rồi, đánh dấu tuần tồi tệ nhất kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch áp thuế quan đối ứng lên hàng hóa toàn cầu vào đầu tháng 4 năm ngoái.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất về mức 1% từ mức 3,5-3,75% hiện nay.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - sẽ có cuộc họp tiếp theo vào giữa tháng 3. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Theo định kỳ, FOMC cũng sẽ công bố cập nhật các dự báo về lãi suất, tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong lần cuộc họp tháng 3.

Sự kết hợp giữa những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và xu hướng leo thang của giá dầu có thể làm gia tăng sự chia rẽ hiện có trong FOMC về việc nên ưu tiên việc kiểm soát giá cả hay thúc đẩy tạo việc làm.

Bà Michelle Bowman, một thống đốc Fed và thành viên FOMC có quan điểm ôn hòa, nhận định trong một cuộc trao đổi với hãng tin Bloomberg rằng báo cáo việc làm yếu cho thấy thị trường lao động đang "cần được hỗ trợ", đồng nghĩa rằng Fed cần hạ lãi suất.

Các thành viên ôn hòa khác, như bà Mary Daly - Chủ tịch Fed San Francisco - tỏ ra thận trọng hơn. Bà Daly cho biết không ai chỉ nhìn vào một bộ dữ liệu hay dựa vào một giai thoại duy nhất. Bà không có quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ trong FOMC nhưng là một thành viên của ủy ban này.

Trong lần họp này, các quan chức Fed chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian xem xét cú sốc giá dầu. Với vị thế của Mỹ là một nước xuất khẩu năng lượng ròng, có thể nền kinh tế Mỹ sẽ không phải chịu những tác động lớn như ảnh hưởng đối với châu Âu.

Ông Christopher Waller - một thống đốc Fed và là một trong những thành viên ôn hòa hơn của FOMC - nói với Bloomberg Television vào hôm thứ Sáu: "Bạn sẽ thấy giá xăng tăng vọt, đó là điều mà người dân Mỹ sẽ thấy tại trạm bơm, và họ sẽ nhìn vào đó và cảm thấy hơi sốc... nhưng, đối với chúng tôi, khi nghĩ về chính sách trong tương lai, điều đó không có khả năng gây ra lạm phát kéo dài”.

Tuy nhiên, một số người lưu ý rằng với lạm phát đã duy trì cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong suốt 5 năm, ngân hàng trung ương này có thể buộc phải thẳng thắn đối diện với tác động của cuộc xung đột ở Iran.

Bà Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại công ty KPMG US, nhận định: "Mỹ là một trong số ít nền kinh tế vẫn đang phải ứng phó với lạm phát hậu đại dịch. Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát ở Mỹ đang tăng tốc trở lại và sẽ còn tăng nữa do tác động của thuế quan còn chưa được phản ánh hết”.

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

15:12, 09/03/2026

Mỹ có đủ khả năng hạ nhiệt giá dầu?

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

15:00, 09/03/2026

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

08:29, 09/03/2026

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed giá dầu lãi suất ngân hàng trung ương thế giới Trung Đông

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Giá dầu tăng vọt trong cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào tình thế rủi ro, nhưng Trung Quốc dường như đang ở vị thế để chống chịu cú sốc này tốt hơn so với nhiều quốc gia khác...

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Nga, Saudi Arabia và Iran...

Giá dầu lùi về vùng 100 USD/thùng sau tin G7, chứng khoán châu Á thoát đáy

Giá dầu lùi về vùng 100 USD/thùng sau tin G7, chứng khoán châu Á thoát đáy

Giá dầu thế giới đã thu hẹp mức tăng trong chiều nay (9/3), sau khi có tin nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong đó có Mỹ, lên kế hoạch thảo luận về phối hợp xả dự trữ dầu lửa chiến lược...

Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela

Nhà đầu tư quốc tế tìm cơ hội tại Venezuela

Hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế dự kiến tới Venezuela để thăm dò cơ hội đầu tư trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua những thay đổi nhanh chóng sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ...

Khủng hoảng năng lượng lan rộng ở châu Á

Khủng hoảng năng lượng lan rộng ở châu Á

Từ cảnh nông dân Thái Lan đổ xô mua thêm nhiên liệu đến việc lãnh đạo các nhà máy lọc dầu Ấn Độ phải thức đêm theo dõi diễn biến ở Vịnh Ba Tư, có thể thấy cú sốc năng lượng đã bắt đầu lan tới châu Á - khu vực phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Thị trường

5

Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy