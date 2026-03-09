Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thanh Hóa chủ động đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng

Thiên Anh

09/03/2026, 16:55

Nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình đầu tư công và nhu cầu dân sinh, Thanh Hóa đã đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác tại hàng loạt mỏ khoáng sản với tổng trữ lượng đất san lấp đạt gần 68 triệu m³, cát gần 6 triệu m³ và đá hơn 8 triệu m³/năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2026, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm cũng như nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Đối với đất san lấp, dự kiến trong tháng 3/2026, toàn tỉnh sẽ có 44 mỏ đi vào hoạt động. Tổng trữ lượng của các mỏ này khoảng 68 triệu m3, với tổng công suất khai thác đạt khoảng 24,36 triệu m3/năm. Nguồn cung này cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các dự án đầu tư công và đạt khoảng 52,41% tổng nhu cầu toàn tỉnh trong năm 2026.

Từ tháng 11/2025 đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp phép khai thác 3 mỏ theo cơ chế đặc thù; phê duyệt 14 khu vực không đấu giá đang được khảo sát, đánh giá trữ lượng và hoàn thiện hồ sơ để cấp phép. Bên cạnh đó, 4 mỏ mới đã được cấp phép thông qua đấu giá; 1 mỏ được điều chỉnh nâng công suất; 8 dự án đã đăng ký thu hồi vật liệu trong phạm vi thực hiện để phục vụ san lấp. Những nỗ lực này giúp gia tăng đáng kể nguồn cung đất đắp cho các công trình trên địa bàn.

Về cát xây dựng, toàn tỉnh hiện có 7 mỏ đang hoạt động với tổng trữ lượng 5,99 triệu m3, công suất khai thác 0,295 triệu m3/năm. Dự kiến trong tháng 3/2026, một mỏ tại xã Cẩm Ngọc sẽ đi vào hoạt động, nâng tổng số mỏ cát đang khai thác lên 8. Hiện có 20 mỏ đang tạm dừng hoạt động.

UBND tỉnh đã phê duyệt 3 khu vực mỏ áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP với trữ lượng khoảng 1,5 triệu m3, hiện đang thực hiện thủ tục thăm dò, đánh giá trữ lượng. Đồng thời, tỉnh đang xem xét phê duyệt 5 khu vực không đấu giá với tổng trữ lượng khoảng 6 triệu m3 làm cơ sở cấp phép khai thác trong thời gian tới. Dự kiến nguồn cung cát sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và đạt khoảng 91,23% tổng nhu cầu toàn tỉnh.

Đối với đá xây dựng, toàn tỉnh hiện có 212 mỏ còn thời hạn hoạt động. Trong đó, 182 mỏ đang khai thác với tổng công suất trên 8 triệu m3/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các công trình đầu tư công và đạt khoảng 76,15% nhu cầu toàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đang tổ chức đấu giá 3 mỏ với tổng trữ lượng 70,5 triệu m3; quyết định điều chỉnh nâng công suất 1 mỏ; đồng thời đăng ký thu hồi 1,178 triệu m3 đá làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công dự án. Những hoạt động này góp phần tăng cường nguồn cung đá xây dựng, phục vụ kịp thời các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Với việc đẩy mạnh cấp phép và nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản, nguồn cung vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình, dự án và dân sinh trong năm 2026. Các giải pháp quyết liệt từ tỉnh đã giúp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định.

Từ khóa:

cát xây dựng công suất khai thác cung cấp vật liệu xây dựng đá xây dựng dự án đầu tư công 2026 giải pháp phát triển thị trường khai thác khoáng sản Thanh Hóa mỏ cát Cẩm Ngọc mỏ đất san lấp tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm

Việt Nam góp mặt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam góp mặt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Xu hướng phát triển công trình xanh ngày càng rõ nét trên thị trường bất động sản Việt Nam, khi các chủ đầu tư bắt đầu chú trọng hơn đến yếu tố bền vững, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Sự gia tăng nhanh chóng của các dự án đạt chứng nhận LEED những năm gần đây cho thấy, thị trường đang có bước chuyển đáng kể theo hướng phát triển xanh và dài hạn…

Tín dụng và lãi suất thúc đẩy quá trình sàng lọc thị trường bất động sản

Tín dụng và lãi suất thúc đẩy quá trình sàng lọc thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nguồn cung dần cải thiện, trong khi dòng vốn tín dụng và mặt bằng lãi suất có nhiều biến động. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến nhịp vận động của thị trường mà còn thúc đẩy quá trình sàng lọc và tái cấu trúc các chủ thể tham gia…

Bất động sản biển đang đứng trước cơ hội lớn

Bất động sản biển đang đứng trước cơ hội lớn

Trong bối cảnh khung pháp lý và quy hoạch không gian biển từng bước được hoàn thiện, thị trường bất động sản biển đang đứng trước cơ hội mở rộng và hình thành những mô hình phát triển mới…

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 359 dự án

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 359 dự án

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 359 dự án được giao rà soát để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh yêu cầu các tổ công tác phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để có cách thức xử lý…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chưa nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt

Bất động sản

2

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Tài chính

3

Tạo sức bật cho năng lực thu hút FDI chất lượng cao

Đầu tư

4

Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua OMO mạnh nhất trong một năm

Tài chính

5

Giá vàng “thoát hiểm” nhờ đồng USD giảm, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy