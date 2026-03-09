Thanh Hóa chủ động đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng

Nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình đầu tư công và nhu cầu dân sinh, Thanh Hóa đã đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác tại hàng loạt mỏ khoáng sản với tổng trữ lượng đất san lấp đạt gần 68 triệu m³, cát gần 6 triệu m³ và đá hơn 8 triệu m³/năm.

Từ đầu năm 2026, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm cũng như nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Đối với đất san lấp, dự kiến trong tháng 3/2026, toàn tỉnh sẽ có 44 mỏ đi vào hoạt động. Tổng trữ lượng của các mỏ này khoảng 68 triệu m3, với tổng công suất khai thác đạt khoảng 24,36 triệu m3/năm. Nguồn cung này cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các dự án đầu tư công và đạt khoảng 52,41% tổng nhu cầu toàn tỉnh trong năm 2026.

Từ tháng 11/2025 đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp phép khai thác 3 mỏ theo cơ chế đặc thù; phê duyệt 14 khu vực không đấu giá đang được khảo sát, đánh giá trữ lượng và hoàn thiện hồ sơ để cấp phép. Bên cạnh đó, 4 mỏ mới đã được cấp phép thông qua đấu giá; 1 mỏ được điều chỉnh nâng công suất; 8 dự án đã đăng ký thu hồi vật liệu trong phạm vi thực hiện để phục vụ san lấp. Những nỗ lực này giúp gia tăng đáng kể nguồn cung đất đắp cho các công trình trên địa bàn.

Về cát xây dựng, toàn tỉnh hiện có 7 mỏ đang hoạt động với tổng trữ lượng 5,99 triệu m3, công suất khai thác 0,295 triệu m3/năm. Dự kiến trong tháng 3/2026, một mỏ tại xã Cẩm Ngọc sẽ đi vào hoạt động, nâng tổng số mỏ cát đang khai thác lên 8. Hiện có 20 mỏ đang tạm dừng hoạt động.

UBND tỉnh đã phê duyệt 3 khu vực mỏ áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP với trữ lượng khoảng 1,5 triệu m3, hiện đang thực hiện thủ tục thăm dò, đánh giá trữ lượng. Đồng thời, tỉnh đang xem xét phê duyệt 5 khu vực không đấu giá với tổng trữ lượng khoảng 6 triệu m3 làm cơ sở cấp phép khai thác trong thời gian tới. Dự kiến nguồn cung cát sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và đạt khoảng 91,23% tổng nhu cầu toàn tỉnh.

Đối với đá xây dựng, toàn tỉnh hiện có 212 mỏ còn thời hạn hoạt động. Trong đó, 182 mỏ đang khai thác với tổng công suất trên 8 triệu m3/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho các công trình đầu tư công và đạt khoảng 76,15% nhu cầu toàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đang tổ chức đấu giá 3 mỏ với tổng trữ lượng 70,5 triệu m3; quyết định điều chỉnh nâng công suất 1 mỏ; đồng thời đăng ký thu hồi 1,178 triệu m3 đá làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công dự án. Những hoạt động này góp phần tăng cường nguồn cung đá xây dựng, phục vụ kịp thời các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Với việc đẩy mạnh cấp phép và nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản, nguồn cung vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình, dự án và dân sinh trong năm 2026. Các giải pháp quyết liệt từ tỉnh đã giúp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định.