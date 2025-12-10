Aeon Việt Nam - Kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng khốc liệt, AEON Việt Nam tiếp tục ghi dấu là doanh nghiệp kiến tạo môi trường làm việc ổn định, hạnh phúc và đầy nhân văn – nơi sự phát triển toàn diện của con người được đặt lên hàng đầu. Theo công bố từ Anphabe, AEON Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong khi là doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên vào Top 10 trong Bảng xếp hạng Top 100 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.

NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP LÀ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CÓ NGUỒN NHÂN LỰC HẠNH PHÚC 2025

Trong lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm 2025, ngoài vị trí Top 10, AEON Việt Nam cũng được vinh danh trong Danh sách Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn Nhân lực Hạnh phúc 2025 ở năm thứ 3 liên tiếp, dựa trên khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của 1.200 nhân sự nội tại của doanh nghiệp.

AEON Việt Nam trở thành doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên vào Top 10 Nơi Làm Việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh: AEON Việt Nam.

VĂN HÓA KHAI VẤN TRAO QUYỀN TỰ CHỦ, GIÚP NHÂN SỰ KÍCH HOẠT TIỀM NĂNG

AEON Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa làm việc bền vững thông qua việc thúc đẩy văn hóa khai vấn (coaching) - một năng lực cốt lõi của lãnh đạo hiện đại.

Văn hóa khai vấn được AEON Việt Nam tích hợp xuyên suốt trong chiến lược nhân sự như một trụ cột phát triển dài hạn. Dựa trên triết lý “Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo”, doanh nghiệp hướng đến xây dựng đội ngũ nhân sự có tư duy tự chủ và tinh thần dẫn dắt, thông qua hai yếu tố cốt lõi: sự chủ động của mỗi cá nhân trong hành trình phát triển, và vai trò cố vấn – truyền cảm hứng của đội ngũ quản lý. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo thế hệ kế cận vững năng lực, vững tư duy, sẵn sàng thích nghi trong môi trường bán lẻ luôn thay đổi.

AEON Việt Nam cũng khuyến khích nhân viên mạnh dạn đưa ra ý tưởng mới, cải tiến quy trình và thử nghiệm mô hình vận hành thông minh. Các chương trình như “Best Practices” hay “AEON Future Leader” là minh chứng rõ ràng cho môi trường luôn nuôi dưỡng đổi mới và tinh thần dẫn dắt trong đội ngũ trẻ.

Chia sẻ về trải nghiệm làm việc, anh Đặng Phước Hải – Trưởng bộ phận Hành chính Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Huế – đánh giá: “Điểm khác biệt trong cách AEON nuôi dưỡng nhân tài chính là xây dựng văn hóa học hỏi – trao quyền – đa văn hóa, giúp nhân viên phát triển toàn diện cả năng lực lẫn tinh thần lãnh đạo. Nhờ đó, mỗi người đều có cơ hội chủ động học hỏi, lựa chọn lĩnh vực phù hợp và thăng tiến.”

Chính triết lý khai vấn, tinh thần trao quyền và môi trường lắng nghe – thấu hiểu đã tạo nên sức hút đặc biệt của AEON Việt Nam. Đây là lý do doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân nhân tài, khi môi trường làm việc luôn kích hoạt tiềm năng thay vì giới hạn nó.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG

AEON Việt Nam xây dựng một môi trường làm việc ổn định dựa trên tầm nhìn dài hạn và chiến lược mở rộng mạnh mẽ của Tập đoàn AEON. Việt Nam hiện được xác định là thị trường trọng điểm thứ hai, chỉ sau Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp ba số lượng điểm bán trên toàn quốc.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng triển khai đa dạng lĩnh vực kinh doanh từ Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị, Siêu thị cỡ vừa – nhỏ, Trung tâm phân phối và Thương mại điện tử,... Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng liên tục, mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm ổn định và bền vững cho người lao động, đồng thời đảm bảo sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp và đội ngũ.

Tại AEON Việt Nam, việc thu hút và giữ chân nhân tài luôn là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: AEON Việt Nam.

Không chỉ mở rộng quy mô, AEON Việt Nam còn chú trọng xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện, gắn liền với nhu cầu thực tế của nhân viên. Bước sang năm 2025, AEON tiếp tục cập nhật loạt chính sách nhân sự mới như tăng ngày nghỉ phép, tăng ngày nghỉ hàng tháng cho nhân viên siêu thị và tăng trợ cấp nhà ở cho cấp G1 – những điều chỉnh cho thấy doanh nghiệp luôn theo sát đời sống nhân sự và đặt ưu tiên vào tính thực tiễn.

Song song với phúc lợi, đào tạo được AEON xem là trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tinh thần này được khẳng định qua cam kết đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất mà AEON mang đến cho toàn thể nhân viên. Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các chương trình đào tạo cốt lõi cho ngành bán lẻ, cũng như tạo điều kiện để nhân viên học hỏi từ mạng lưới quốc tế, kết nối với chuyên gia từ Nhật Bản, Malaysia, Singapore…, qua đó mở rộng tư duy và cập nhật xu hướng bán lẻ toàn cầu.

Cuộc thi Skill Contest (Kỹ năng tay nghề AEON) được tổ chức hàng năm để nâng cao tay nghề cho nhân sự khối vận hành. Ảnh: AEON Việt Nam.

Nhờ kết hợp giữa tinh thần tự chủ trong học tập và hệ thống đào tạo bài bản, AEON Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng nhân sự mà còn tạo môi trường để đội ngũ không ngừng mở rộng tư duy, phát triển năng lực và tự tin hội nhập quốc tế. Chính sự đầu tư đồng bộ này giúp AEON giữ vững vị thế là doanh nghiệp bán lẻ hấp dẫn hàng đầu và là nơi mà nhân viên có thể phát triển bền vững trong dài hạn.

Là doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên lọt vào Top 10 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm 2025 và được vinh danh là Doanh nghiệp có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc, AEON Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bán lẻ Việt, mà còn chứng minh đã vượt lên đặc thù ngành để xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc và toàn diện. Với chiến lược phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, AEON không chỉ mang lại công việc mà còn mở ra con đường sự nghiệp dài hạn, nơi mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển và thành công.