Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bánh xe bằng thép Việt Nam

Hoa Kỳ cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam có sử dụng thép cán nóng có nguồn gốc từ Trung Quốc lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc...

Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với bánh xe bằng thép 22,5-24,5 inch của Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nguyên đơn là Accuride Corporation và Maxion Wheels USA LLC. Sản phẩm bị cáo buộc thuộc các mã HS 8708.70.4530, 8708.70.4560, 8708.70.6030, 8708.70.6060, 8716.90.5059 và mã HS 4011.20.1015, 4011.20.5020, 8708.99.4850.

Hoa Kỳ cáo buộc bánh xe bằng thép hoàn thiện ở Việt Nam có sử dụng thép cán nóng (HRS) có nguồn gốc từ Trung Quốc lẩn tránh lệnh áp thuế đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc.

Nguyên đơn cáo buộc sau khi Hoa Kỳ điều tra và áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với bánh xe bằng thép của Trung Quốc, lượng nhập khẩu HRS - nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất bánh xe bằng thép vào Việt Nam tăng vọt từ 291% năm 2017 (năm trước khi cuộc điều tra được khởi xướng) đến năm 2023.

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu HRS từ các nước khác trên thế giới tăng 12% so với cùng kỳ. Sự tăng không cân xứng lượng nhập khẩu HRS của Việt Nam từ Trung Quốc với từ các nước khác khiến nguyên đơn cho rằng các nhà sản xuất bánh xe của Trung Quốc và các công ty liên kết của họ đã xuất khẩu một cách gián tiếp đầu vào bánh xe bằng thép sang Việt Nam để lẩn tránh lệnh áp thuế.

Trước đó, vào năm 2023, Hoa Kỳ đã từng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm bánh xe kéo bằng thép (mã HS: 8716.90.5035) nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ với cáo buộc sản phẩm bánh xe kéo bằng thép được hoàn thiện tại Việt Nam từ các cấu phần xuất xứ Trung Quốc thuộc phạm vi lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm tương tự của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đến năm 2024, DOC đã kết luận rằng cáo buộc của nguyên đơn là không có cơ sở vì doanh nghiệp Việt Nam không nhập khẩu thành phần của bánh xe (đĩa hoặc vành) từ Trung Quốc để sản xuất bánh xe kéo và đã thông báo chấm dứt vụ việc điều tra.

Theo số liệu thống kê của Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu bánh xe bằng thép từ Việt Nam tăng từ 7 triệu USD năm 2018 lên 76 triệu USD năm 2024 và riêng trong nửa đầu năm 2025 đã tăng lên 90 USD.

Từ năm 2018, kể từ khi Hoa Kỳ khởi xướng điều tra vụ việc gốc, đến năm 2019, lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng vọt 500%, từ 7 triệu USD năm 2018 đến 35 triệu USD năm 2019.

Như vậy, sau khi yêu cầu điều tra lẩn tránh thuế được nộp, thông thường trong vòng 30 ngày (tính từ ngày 24 tháng 11 năm 2025), DOC sẽ quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu. Nếu không thể đưa ra quyết định trong 30 ngày, thời hạn này có thể được gia hạn thêm 15 ngày.

DOC sẽ ban hành quyết định cuối cùng trong vòng 300 ngày kể từ khi khởi xướng (hoặc 365 ngày nếu gia hạn).

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan chủ động rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ.

Nghiên cứu, tìm hiểu quy định, trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ. Hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình điều tra. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.