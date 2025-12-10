CNBC: Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam có vẻ như đang trở nên hấp dẫn hơn so với chứng khoán Trung Quốc - một bài báo của hãng tin CNBC nhận định, cho rằng sự tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 mới chỉ là sự khởi đầu triển vọng tăng trong năm 2026 là rất lớn...

Theo số liệu mà bài báo đưa ra, quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM) đã tăng khoảng 62% trong năm nay, so với mức tăng 31% của quỹ iShares MSCI China ETF (MCHI).

Ngoài ra, chứng khoán Việt Nam cũng vượt trội so với các thị trường mới nổi nói chung, thể hiện qua việc iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) - quỹ theo dõi các cổ phiếu quy mô lớn và tầm trung tại các thị trường mới nổi - ghi nhận mức tăng 30% từ đầu năm. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số VN-Index đã tăng 38%.

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐANG “SIÊU, SIÊU RẺ” SO VỚI THỊ TRƯỜNG MỸ

“Chứng khoán Việt Nam đang tự dịch chuyển. Các thị trường mới nổi đang mang tới nhiều cơ hội hơn so với Trung Quốc”, Giám đốc điều hành Thea Jamison của công ty Change Global nói với hãng tin CNBC, nhận định thị trường Việt Nam là một “siêu sao đang tỏa sáng và nổi lên”.

Giá cổ phiếu ở Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng trưởng sau đợt giảm mạnh vào năm 2022, và VN-Index hiện đã cao hơn mức trước đại dịch Covid-19. Theo nhận định của bà Jamison, chứng khoán Việt Nam “vẫn đang siêu, siêu rẻ” so với chứng khoán Mỹ, trong khi mức độ thanh khoản của thị trường ngày càng tăng, với khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày đã đạt 2 tỷ USD trong năm nay.

“Các nhà đầu tư nước ngoài đã hoàn toàn bỏ lỡ đợt tăng này. Thị trường Việt Nam đang trở nên ít phụ thuộc hơn vào vốn ngoại, và đang tự mình tăng trưởng dựa vào lực lượng nhà đầu tư trong nước”, bà Jamison nói.

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở nên lạc quan hơn sau khi FTSE Russell hồi tháng 11 tuyên bố sẽ nâng hạng Việt Nam lên địa vị thị trường mới nổi thứ cấp từ địa vị thị trường cận biên, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Theo bà Thu Nguyễn, Giám đốc điều hành VinaCapital, việc nâng hạng này có thể đưa dòng vốn nước ngoài chảy vào chứng khoán Việt Nam tăng thêm 5-6 tỷ USD.

“Chúng tôi tin tưởng rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn tại và việc nâng hạng thị trường Việt Nam sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9/2026. Đạt địa vị thị trường mới nổi là một dấu mốc lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở việc giữ vững và củng cố địa vị này trong dài hạn”, bà Thu Nguyễn nói.

Nhà quản lý quỹ này nhận định để duy trì địa vị thị trường mới nổi, Việt Nam cần thực thi các cải cách toàn diện hơn để “gia tăng chiều sâu, hiện đại hóa và tăng cường khả năng chống chịu của thị trường vốn”. Các cải cách này bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa các lĩnh vực, và có các cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chất lượng cao hơn.

Mức tăng của VN-Index trong năm nay vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực, nhưng sự tăng trưởng đó tập trung vào một số ít cổ phiếu và được thúc đẩy phần lớn bởi lĩnh vực bất động sản - bà Thu Nguyễn nhấn mạnh. Theo bà, nếu loại trừ các cổ phiếu Vingroup, Vinhomes và Vincom Retail, mức tăng của VN-Index từ đầu năm tới nay chỉ còn khoảng 10%.

Bà Thu Nguyễn dự báo năm 2026 sẽ mang lại một môi trường ổn định hơn cho chứng khoán Việt Nam, và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể tăng khoảng 15%, từ đó mang lại mức tăng trưởng từ 15-20% cho thị trường.

NHỮNG YẾU TỐ GIÚP THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG

Theo bài viết của CNBC, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là các cải cách kinh tế và chính sách của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, bao gồm việc giảm bớt các rào cản hành chính và cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, Nghị quyết 68 được ban hành nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân, với các ưu đãi như giảm bớt thủ tục hành chính và cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Ngoài ra, việc sửa đổi Luật Đất đai cũng đang được tiến hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang gia tăng, khi Việt Nam ghi nhận mức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong 5 năm qua, với 21,3 tỷ USD được giải ngân trong 10 tháng đầu năm.

Sự phát triển của lực lượng lao động trẻ và năng động là một yếu tố quan trọng nữa, Việt Nam có một lực lượng lao động lớn, trẻ và có khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ và quy trình mới - theo nhà kinh tế trưởng Đặng Thanh Tùng của Dragon Capital.

Ngoài ra, “Việt Nam đang tích cực theo đuổi các hiệp định thương mại mới và nâng cấp với các đối tác khác, bao gồm cả ở châu Á, châu Âu và Trung Đông, nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào”. Ông Tùng nhấn mạnh rằng hướng đi này không chỉ giúp đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại toàn cầu mà còn tạo ra một khung pháp lý cân bằng và dựa trên quy tắc hơn với các đối tác lớn như Mỹ.

Thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, được ký kết vào tháng 7, bao gồm mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, giảm từ mức 46% ban đầu mà Tổng thống Donald Trump đã công bố vào đầu tháng 4. Mỹ cũng đã tuyên bố rằng một số mặt hàng từ Việt Nam có thể được hưởng mức thuế 0%.

Theo nhận định của bà Jamison, mức thuế quan bình quân có hiệu lực thực tế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam là tương đối thấp hơn so với thuế quan mà Mỹ áp lên các nước láng giềng và đối thủ cạnh tranh khác của Việt Nam. “Với thỏa thuận thương mại hiện tại, thế mạnh cạnh tranh của Việt Nam thực chất tăng lên so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp” bà nói.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức mà chứng khoán Việt Nam phải đối mặt. Theo bà Thu Nguyễn, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những căng thẳng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, dòng vốn nước ngoài liên tục chảy ra và áp lực giảm giá tiền tệ có thể khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng.