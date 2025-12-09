13 đầu bếp quốc tế với 27 sao Michelin biến hóa trăm vị từ thịt sạch chuẩn 3F Plus

Trong hai đêm gala sự kiện ẩm thực quốc tế 100 Flavors x Dinner Incredible ngày 26 và 28/11, 13 đầu bếp đẳng cấp quốc tế - 27 sao Michelin đã biến tấu thực đơn fine-dining cao cấp trên nền nguyên liệu Việt.

Đêm tiệc “The Ho Chi Minh City Symphony - When Luxury Becomes a Masterpiece” tại TP.HCM mang âm hưởng ẩm thực đương đại, trong khi “The Imperial Symphony - Dạ yến Hoàng cung” tại Huế tái hiện sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực thế giới và di sản cố đô. Dù mang hai phong cách song hai đêm tiệc đều hướng tới tôn vinh và nâng tầm những giá trị nguyên bản của nguyên liệu Việt.

Trên thế giới và tại Việt Nam, xu hướng ẩm thực chế biến các nguyên liệu siêu địa phương (hyper-local) đang tạo ảnh hưởng mạnh mẽ. Từ xu hướng này, Dinner Incredible – dự án ẩm thực quốc tế do bếp trưởng Giorgio Diana sáng lập đã phối hợp tổ chức 100 Flavors, đưa nguyên liệu Việt đến với các đầu bếp sao Michelin quốc tế. Với sự kết nối của bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh, Việt Nam với nguồn nguyên liệu dồi dào, bản sắc ẩm thực độc đáo và tinh thần sáng tạo chính thức là điểm đến của sự kiện trong năm 2025.

13 đầu bếp sao Michelin tham dự tại sự kiện (Nguồn: 100 Flavors x Dinner Incredible).

Được lựa chọn cho hai đêm gala, thịt heo mát G và thịt gà leBoucher của Greenfeed tạo dấu ấn với giới yêu ẩm thực trong nước và quốc tế. Bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh, một trong 13 đầu bếp Michelin tham dự sự kiện chia sẻ thịt heo mát G và thịt gà leBoucher đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo đẳng cấp ẩm thực cao cho các bếp trưởng tham dự.

“Hương vị, kết cấu và độ ổn định của các sản phẩm này thật sự lý tưởng cho cả món ăn truyền thống và sự sáng tạo đột phá. Các sản phẩm của Greenfeed Việt Nam thực sự đã nâng tầm buổi tiệc”, ông nói.

Món ăn được chế biến từ thịt heo mát G và thịt gà leBoucher tại sự kiện (Nguồn: 100 Flavors x Dinner Incredible).

Thịt heo mát G có đặc trưng kết cấu mềm thơm và vị ngọt tự nhiên là thành quả của chuỗi 3F Plus khép kín từ nguồn thức ăn tuyển chọn kỹ lưỡng, con giống đạt chuẩn quốc tế và hệ thống trang trại công nghệ cao.

Thịt heo mát G được sản xuất theo chuẩn thịt mát TCVN 12429-1:2018, làm mát ở nhiệt độ 0–4°C trong 18–20 giờ giúp giữ trọn độ tươi và dưỡng chất. Công nghệ đóng gói Oxy Fresh (*) duy trì màu hồng tự nhiên và ức chế vi khuẩn, tạo sự ổn định về chất lượng và hương vị.

Để có thành phẩm thịt heo sạch chuẩn 3F Plus, Greenfeed phát triển dòng thức ăn chăn nuôi heo cao cấp G.Tek ứng dụng công nghệ xanh cho tất cả giai đoạn phát triển của heo. Công nghệ xanh trong G.Tek giúp nâng cao dinh dưỡng, giảm phát thải và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Công thức khẩu phần ăn được nghiên cứu dựa trên dữ liệu sản xuất thực tế, kết hợp các chiết xuất thực vật và vi sinh vật có lợi nhằm tăng giá trị dinh dưỡng và giảm phụ thuộc kháng sinh.

Bên cạnh thức ăn chăn nuôi, thịt heo mát G thơm ngon, sạch, truy xuất nguồn gốc đến từ nguồn heo thịt được nuôi dưỡng trong hệ thống trang trại chuẩn quốc tế của Greenfeed. Nguồn con giống này là thành quả từ sự hợp tác chuyển giao công nghệ di truyền giống giữa Greenfeed và đối tác PIC (Mỹ) cho năng suất chăn nuôi vượt trội với tiềm năng giống lên đến 32 con cai sữa/nái/năm. Heo thịt cho tỷ lệ thu hồi cao cùng chất lượng thịt đỏ đẹp, dẻo ngon, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Hệ thống chuồng trại được đầu tư bài bản, hiện đại cùng quy trình chăn nuôi và kiểm soát an toàn sinh học nghiêm ngặt giúp heo sạch bệnh, góp phần mang đến nguồn thịt heo an toàn, truy xuất nguồn gốc cho người tiêu dùng. Quy trình giết mổ được vận hành và kiểm soát hoàn toàn theo công nghệ hiện đại theo chuẩn châu Âu, tất cả đều tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(*) Áp dụng với các sản phẩm thịt heo sạch G (bao bì khay), sản xuất tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đồng Nai (DnF) từ tháng 12/2025.