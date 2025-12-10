Thứ Tư, 10/12/2025

Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng rực rỡ chào đón năm mới 2026

Ngô Anh Văn

10/12/2025, 07:58

Đà Nẵng đang chuẩn bị cho một mùa lễ hội chào đón năm mới 2026 đa sắc màu, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí độc đáo...

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tạị họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tạị họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Chiều ngày 09/12, tại khách sạn Fullman Danang Beach, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo, chính thức công bố Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 - Danang New Year Festival 2026.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên cấp thành phố, diễn ra trong 5 ngày từ 30/12/2025 đến 03/01/2026. Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là chuỗi mô hình check-in Chào năm mới 2026, diễn ra từ ngày 20/12/2025 đến 03/01/2026. Với bốn không gian check-in độc đáo, du khách sẽ có cơ hội khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng.

Không gian Giáng sinh rực rỡ với cây thông cao 20m và hệ thống LED đổi màu, không gian Giai điệu Chào năm mới với những cánh loa kèn cách điệu, không gian Sắc màu Hội An với những lồng đèn truyền thống rực rỡ, và không gian Sắc vàng Đà Nẵng với cụm chữ nổi 3D “I ♥ Da Nang” đều được thiết kế tinh tế, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động và lung linh.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết trong 11 tháng năm 2025, số lượng khách được các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 16,5 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 7 triệu lượt, tăng hơn 26%; khách nội địa ước đạt hơn 9,5 triệu lượt, tăng 14%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt hơn 52 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Những kết quả đạt được như trên đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành đại diện của Việt Nam lọt vào “điểm đến nên ghé thăm năm 2026” do Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ AFAR bình chọn.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay chính là Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026”, diễn ra trong ba đêm từ 30/12/2025 đến 01/01/2026 trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Không gian đại lộ được tái hiện như một “trục lễ hội sáng tạo”, nơi âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật hòa quyện tạo nên bầu không khí rộn ràng đón năm mới".

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một giải chạy đêm quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Chào năm mới 2026. Giải chạy “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai” diễn ra từ 22h00 đến 24h00 ngày 31/12/2025, với cự ly khoảng 5km. Cung đường chạy đưa người tham gia xuất phát từ và về đích dọc hai bên bờ sông Hàn thơ mộng hòa trong bầu không khí hân hoan của thời khắc chuyển giao năm mới.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 sẽ được mở màn bằng chương trình khai mạc và biểu diễn nghệ thuật sôi động tại công viên bờ Đông cầu Rồng, lúc 19h00 ngày 30/12/2025. Cùng với đó, là chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật như: Đếm ngược “Hoà âm tỏa sáng” tại Quảng trường biển Tam Thanh, chương trình nghệ thuật “Hội An – Chào năm mới 2026” tại Vườn tượng An Hội, và chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2026 “Dòng chảy bất tận” tại Bảo tàng Đà Nẵng đều hứa hẹn mang đến những giây phút phấn khởi và đầy cảm xúc trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Ngoài ra, chương trình đón chuyến bay, chuyến tàu đầu tiên đưa du khách đến Đà Nẵng vào ngày 01/01/2026 cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Các hoạt động chào đón đặc sắc như chương trình nghệ thuật truyền thống, tặng hoa và quà lưu niệm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai, Cảng Tiên Sa và phố cổ Hội An sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ ngay từ khi đặt chân đến thành phố.

