Giả mạo cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Thứ Tư, 10/12/2025
Đỗ Mến
10/12/2025, 07:56
Doãn Tiến Kiên đã tạo vỏ bọc là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tiền...
Ngày 12/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có đơn kháng cáo của bị hại.
Trong vụ án này, bị cáo là Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở xã Xuân Mai, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội xử phạt 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị hại là ông Lê Đức H. đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2018 đến đầu tháng 8/2023, do cần tiền đầu tư làm ăn, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Kiên đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Bị cáo giới thiệu với các bị hại bản thân là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.
Cụ thể, đầu năm 2018, Kiên có người quen nhờ bán căn hộ ở phường Mỹ Đình 2. Kiên có nhận bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và chìa khóa để đưa khách vào xem nhà.
Khoảng tháng 10/2018, Kiên biết bà Phạm Thị Đ. có nhu cầu mua căn hộ chung cư. Bị cáo tự giới thiệu bản thân là cán bộ ngân hàng, đang cần bán căn hộ là tài sản thế chấp với giá hơn 2 tỷ đồng. Do có sẵn chìa khóa nhà nên Kiên đưa bà này đến xem căn hộ.
Bị cáo còn nói dối ngân hàng liên kết với đối tác trong việc phát mại tài sản trên và bà này phải mở sổ tiết kiệm số tiền hơn 2 tỷ đồng để “chứng minh tài chính”.
Thông qua người quen, Kiên đưa bà này đến ngân hàng làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, lấy lý do đảm bảo cho người nhà đi nước ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó, Kiên dùng chứng minh nhân dân của bà Đ., làm thủ tục rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm của bà Đ. vào tài khoản của mình. Kiên sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân hết.
Khi bà này yêu cầu hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng căn hộ thì Kiên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 2/10/2019, do nghi ngờ giấy tờ trên là giả, nạn nhân đến Phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội hỏi thì phát hiện ra hành vi lừa đảo của Kiên. Đến nay, bị cáo đã khắc phục xong cho nạn nhân này.
Với các trường hợp khác, Kiên dùng giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Đỗ Trần Nhật Trung và dùng tên giả này giới thiệu với các bị hại để họ giao tài sản.
Một trong những người bị thiệt hại nặng nề nhất là ông Lê Đức H. với số tiền bị chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng.
Theo đó, Kiên liên hệ với ông H. hỏi vay 12 tỷ đồng. Bị cáo sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của người khác để thế chấp. Ông H. đồng ý cho Kiên vay tiền nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hai bên thực hiện theo thỏa thuận. Ông H. chuyển hơn 11,6 tỷ đồng (trừ đi tiền lãi) cho Kiên. Bị cáo nhận tiền sau đó mới trả lại được hơn 2 tỷ đồng cho nạn nhân.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Tòa phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án và tội danh đối với bị cáo Kiên.
Bản báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về việc làm trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC) tại Việt Nam được phát hành cuối năm 2025, đã nêu ra một nghịch lý của nền kinh tế: Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại toàn cầu, nhưng cũng nằm trong nhóm dễ tổn thương nhất trước mọi biến động của thị trường quốc tế...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các hồ chứa thủy lợi liên tỉnh, trong đó ưu tiên tối đa việc dành dung tích hữu ích để cắt lũ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du...
Các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc bổ sung chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ số, hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn và đẩy mạnh cải cách thủ tục là yêu cầu cấp thiết để Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới thực sự tạo chuyển biến về giảm nghèo bền vững.
Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quyên góp với số tiền hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua....
