Agribank hỗ trợ 100 tỷ đồng cho người yếu thế đón Tết Bính Ngọ

Với thông điệp “Trao yêu thương – Tết trọn vẹn”, Agribank triển khai chương trình an sinh xã hội quy mô hơn 100 tỷ đồng mang hàng chục nghìn phần quà đến với người nghèo, gia đình chính sách và các nhóm yếu thế từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa và biên giới…

Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Agribank đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước với thông điệp “Agribank: Trao yêu thương – Tết trọn vẹn”, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với người nghèo, gia đình chính sách và các nhóm yếu thế.

Theo đó, chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026” được triển khai từ ngày 29/1 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 1/2/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trao 4 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Cần Thơ để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Thành phố Cần Thơ, đại diện Agribank trao tặng 4 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội của Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Agribank.

Trước đó, ngày 31/1/2026, Agribank trao 6 tỷ đồng ủng hộ chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM. Nguồn kinh phí này được phân bổ về các phường, xã để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách. Tính riêng giai đoạn 2020–2025, Ngân hàng Agribank đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM triển khai hơn 66 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam trao bảng tượng trưng tặng kinh phí an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Agribank.

Cùng thời điểm, ở khu vực biên giới phía Bắc là xã Y Tý (Lào Cai), Công đoàn Agribank cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tết yêu thương – Nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026”, mang hơi ấm mùa xuân đến với đồng bào vùng cao biên giới.

Tại đây, Agribank hỗ trợ tổng cộng 420 triệu chăm lo Tết cho người dân và các lực lượng tuyến đầu, gồm 180 suất quà cho hộ nghèo trị giá 180 triệu đồng và hỗ trợ 240 triệu đồng cho các trường học, Uỷ ban nhân dân xã, đồn biên phòng và trạm y tế tại địa phương.

Cùng chung tay với Agribank, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng 300 suất quà, trị giá 300 triệu đồng; Ngân hàng SHB tài trợ 200 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn xã và Trung tâm xã hội tỉnh Lào Cai; Công ty May Bảo Linh trao tặng 500 áo ấm dành cho các hộ nghèo.

Trong hành trình tại miền Bắc, Agribank Chi nhánh Nam Thái Nguyên dành 230 triệu đồng để trao quà Tết trực tiếp cho người dân khó khăn tại các phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Linh Sơn và Quyết Thắng. Ngoài ra, tại Lạng Sơn, Agribank tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, động viên người bệnh đón Tết xa nhà.

Tại Tuyên Quang, sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Agribank Chi nhánh Tuyên Quang trong chương trình trao quà tại hai xã Liên Hiệp và Bằng Hành đã đưa những phần quà Tết đến với người nghèo, đối tượng chính sách ở các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Đào Minh Tú - Nguyên Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank trao quà cho Ủy Ban nhân dân xã Y Tý. Ảnh: Agribank.

Tại khu vực miền Trung, chiều 29/1/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 1,3 tỷ đồng từ các chi nhánh Agribank trên địa bàn gồm Agribank Chi nhánh Khánh Hòa và Agribank Chi nhánh Ninh Thuận để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Ở Thanh Hóa, Agribank trao 4.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng. Tại Hà Tĩnh, Agribank Hà Tĩnh II trực tiếp trao 200 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Riêng tại Quảng Nam, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội dịp cuối tháng 1/2026 đạt 850 triệu đồng. Ngân hàng Agribank cho biết nhiều địa phương khác trên cả ba miền cũng đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, kịp thời đến tay người dân khó khăn.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, đến ngày 31/1/2026, các chi nhánh Agribank đã trao hơn 15.000 phần quà, với tổng kinh phí 7,8 tỷ đồng, góp phần cùng toàn hệ thống mang đến một mùa xuân ấm áp cho người dân khó khăn, đóng góp thiết thực vào hoàn thành các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Tiếp nối chương trình trên, Agribank còn đồng hành cùng “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản 2026”, tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Ngân hàng vì cộng đồng” tới các đồng bào các dân tộc và vùng biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình, Agribank trao quà Tết và hỗ trợ bò giống với tổng giá trị 500 triệu đồng cho hộ nghèo tại các địa phương biên giới, giúp người dân từng bước khắc phục khó khăn, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Tại Long An, Agribank phối hợp trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh; tại Lào Cai, Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ 50 triệu đồng cho đồng bào xã Pha Long

Tại Thanh Hóa, Đoàn công tác của Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa đã trao 100 suất quà Tết đến các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã biên giới Quang Chiểu và Mường Chanh; đồng thời trao 35 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Trải qua gần 38 năm hình thành và phát triển, với vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực “tam nông” và định vị là “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank luôn chủ động triển khai các hoạt động an sinh xã hội như một nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, ngân hàng dành khoảng 600–700 tỷ đồng cho y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, dấn ấn “Ngân hàng vì cộng đồng” của Agribank tiếp tục được lan tỏa đến các bản làng, vùng biên giới xa xôi thông qua hàng nghìn suất quà Tết, hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, góp phần giúp đồng bào các dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc từng bước vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.