Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran
Điệp Vũ
23/02/2026, 07:12
Giới phân tích nhận định diễn biến giá kim loại quý này trong thời gian sắp tới tùy thuộc nhiều vào việc căng thẳng giữa Washington và Tehran sẽ “hạ hỏa” hay tiếp tục leo thang...
Dù giảm mạnh vào đầu tuần, giá vàng đã kết thúc tuần vừa rồi trên mức chủ chốt 5.000 USD/oz, khi nhà đầu tư trên thị trường quốc tế muốn tìm kiếm một sự bảo vệ cho danh mục trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu nóng trở lại. Giới phân tích nhận định diễn biến giá kim loại quý này trong thời gian sắp tới tùy thuộc nhiều vào việc căng thẳng này sẽ “hạ hỏa” hay tiếp tục leo thang.
Hôm thứ Sáu vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng hơn 110 USD/oz, tương đương tăng hơn 2,2%, chốt ở mức gần 5.108 USD/oz. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông tăng lên mức cao nhất kể từ chiến tranh Iraq.
Tuy nhiên, theo trang Kitco News, các nhà phân tích nói rằng nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở vàng hiện vẫn đang ở mức độ hạn chế.
Giá vàng vẫn đang giằng co quanh vùng 5.000-5.100 USD/oz cho thấy thị trường ít nhiều nghi ngờ về việc liệu Mỹ có thực sự tấn công Iran hay không, vì Tổng thống Donald Trump có thể không muốn giá dầu tăng cao. Đối với ông Trump, giải quyết cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí cho cử tri Mỹ đang là một ưu tiên trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay - chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank lập luận.
Trong một báo cáo hôm thứ Sáu, nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng Natixis nhận định giá vàng có thể tăng tới 15% nếu Mỹ tấn công Iran. “Phần lớn sự tăng giá đó sẽ diễn ra trong 2 tuần đầu tiên sau cuộc tấn công. Sau đó, giá sẽ bắt đầu đi xuống vì thì trường có một cái nhìn rõ hơn về tác động của cuộc tấn công và điều chỉnh để thích nghi. Xét tới việc giá vàng đang giằng co trong một phạm vi, chúng tôi cho rằng giá vàng có thể đạt tới vùng 5.500-5.800 USD/oz trong 2 tuần đầu tiên nếu Mỹ tấn công Iran”, ông Dahdah viết.
Nhà phân tích Razan Hilal của trang Forex.com nhấn mạnh rằng rủi ro xảy ra một cuộc xung đột quân sự mới ở Trung Đông chỉ là một trong các yếu tố khuyến khích nhà đầu tư mua vàng.
“Tâm lý lo ngại rủi ro vẫn đang chiếm chủ đạo trên thị trường toàn cầu. Mối lo ngại về những biến động liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), căng thẳng địa chính trị, và mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran tiếp tục là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn. Môi trường này khiến mối quan tâm bắt đáy vàng và bạc không hề suy giảm”, ông Hilal nhận xét.
Bức tranh kinh tế Mỹ được phản ánh qua các số liệu kinh tế chủ chốt được công bố trong tuần vừa rồi cũng có thể kích thích nhu cầu nắm giữ vàng. Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm của nước này trong quý 4/2025 giảm mạnh còn 1,4%, trong khi lạm phát tiếp tục duy trì gần ngưỡng 3% vào cuối năm.
Giới phân tích cho rằng môi trường kinh tế như vậy có lợi cho giá vàng, vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát dai dẳng ở mức cao hơn mục tiêu. Vàng sẽ hưởng lợi cùng lúc từ lãi suất giảm và lạm phát cao, bởi vàng không mang lãi suất và là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.
Theo nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation, giá vàng có thể cần tích lũy lâu hơn để đưa đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) - một chỉ báo kỹ thuật quan trọng - về mức trung tính hơn. “Sau đó, giá vàng có thể bước vào một đợt tăng mới”, ông nói và cho rằng ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá vàng đã tích lũy đủ xung lực để kiểm thử lại mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1.
Còn theo nhà phân tích Lukman Otunuga, việc giá vàng đóng cửa tuần trên mức 5.100 USD/oz là một tín hiệu cho thấy khả năng bứt phá lên cao hơn. Ông cũng cảnh báo nếu giá vàng rớt xuống dưới 5.000 USD/oz, vùng 4.900-4.850 USD/oz cũng có thể bị xuyên thủng.
Nhà phân tích Alex Kuptsikevich của công ty FxPro cho biết ông sẽ theo dõi sát sao mốc 5.100 USD/oz. Ông lưu ý rằng từ đầu tháng 2 tới nay, bán tháo thường xuất hiện mỗi khi giá vàng tiến gần hoặc thiết lập lại mức giá này. “Bởi vậy, chỉ có thể bàn tới triển vọng tăng giá xa hơn nếu giá vàng tích lũy chắc chắn trên 5.100 USD/oz. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục tin rằng chu kỳ tăng giá vàng đã kéo dài hơn 3 năm nay đã kết thúc”, ông nói.
“Hiện tại, chúng tôi đang thấy một kịch bản tương tự như năm 2011, khi cũng có nhiều nỗ lực đưa giá vàng tiếp tục tăng giá. Một đợt giảm ban đầu hơn 20% tương tự đã xảy ra vào năm 2011 và 2011, được nối tiếp bởi một đợt phục hồi lấy lại 4/5 phần giảm đó, nhưng phải mất 9 năm sau để giá vàng vượt kỷ lục cũ. Áp dụng với mức giá hiện tại, mức kháng cự tương tự sẽ là khoảng 5.300 USD/oz, nhưng chúng tôi thấy rằng mức 5.100 USD/oz cũng khó bền”, ông Kuptsikevich nhận định.
Tuần này sẽ không có nhiều thông tin kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, ngoại trừ dữ liệu lạm phát bán buôn theo dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu. Thị trường chủ yếu sẽ dõi theo các tin tức đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran và các động thái thuế quan của Tổng thống Trump. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ thuế quan đối ứng của ông Trump, và ông đã phản ứng lại bằng cách áp thuế quan toàn cầu 10%, sau đó tăng lên 15%.
Giá vàng và giá bạc thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa sáng nay (23/2), trong bối cảnh các thị trường châu Á khởi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết âm lịch ở nhiều quốc gia.
Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 45 USD/oz so với đóng cửa tuần vừa rồi tại thị trường Mỹ, tương đương tăng gần 0,9%, giao dịch gần 5.153 USD/oz. Giá bạc tăng gần 2,4%, giao dịch ở mức gần 87 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 162,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra).
