Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương vào ngày 9/1/2026, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển mô hình tài chính mới tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội phát triển đột phá cho thành phố Đà Nẵng mà còn cho cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Trung tâm được thành lập theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ và được quản lý bởi Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch.

Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, gắn kết với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Đây là nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong trong việc triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, và các nền tảng giao dịch chuyên biệt. Trung tâm cũng thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng và các dịch vụ của bên thứ ba, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Với diện tích hơn 300 ha, Trung tâm được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và trục giao thông chiến lược. Hạ tầng số và công nghệ thông tin đã sẵn sàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút chuyên gia và các định chế tài chính trong và ngoài nước. Các khu vực cụ thể bao gồm phường An Hải, Khu công viên phần mềm số 2, và khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Trung tâm, Cơ quan điều hành đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Các chính sách này bao gồm miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, và thử nghiệm có kiểm soát. Những cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thành phố, tập trung vào các trụ cột then chốt như phát triển Trung tâm Tài chính gắn với Khu thương mại tự do.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư chiến lược vào Trung tâm không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn là nguồn tri thức chính sách, kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho Chính phủ Việt Nam. Việc thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm cũng là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam với các trung tâm tài chính trong khu vực và thế giới.

Ngay sau khi thành lập, Cơ quan điều hành Trung tâm đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng và kế hoạch tuyển chọn nhân lực chất lượng cao. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị Hội đồng điều hành và các bộ, ngành Trung ương phải thường xuyên rà soát, cập nhật và sửa đổi để khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn. Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước, với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và một chính quyền năng động.

