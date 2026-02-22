Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Đan Tiên

22/02/2026, 20:29

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đồng loạt ghi nhận sản lượng hành khách cao kỷ lục khi người dân trở lại làm việc, với tổng lưu lượng gần 302.000 lượt khách trong ngày...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động hàng không tại hai cửa ngõ lớn nhất cả nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tổng lưu lượng hành khách trong ngày 22/2 đạt 124.546 lượt, trong đó 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa. Sân bay khai thác 702 chuyến bay, gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa. Đây là mức sản lượng cao nhất ghi nhận trong dịp cao điểm Tết năm nay.

Để bảo đảm hành khách di chuyển thuận lợi, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân chủ động làm thủ tục trực tuyến qua web check-in, kiosk check-in hoặc ứng dụng VNeID; có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế; ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm áp lực tại khu vực sân đỗ. Sân bay duy trì lực lượng ứng trực 24/7, tăng cường nhân lực và trang thiết bị để bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập kỷ lục mới với 177.859 lượt khách trong ngày, vượt xa dự báo cao điểm 165.000 lượt khách trước đó. Sân bay khai thác 1.069 chuyến bay, duy trì nhịp vận hành ổn định dù lưu lượng tăng đột biến.

Tại Nhà ga T1, nơi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietjet Air, ghi nhận 263 chuyến với hơn 45.000 lượt khách, trong đó lượng khách đến chiếm ưu thế. Nhà ga T2 (quốc tế) phục vụ hơn 64.000 lượt khách với lượng khách đi và đến tương đương nhau. Đáng chú ý, Nhà ga T3 – đưa vào khai thác từ năm 2025 – có 454 chuyến bay với gần 68.000 lượt khách, trong đó hơn 42.300 lượt khách đến TP.HCM.

Trước đó, trong các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, Tân Sơn Nhất đã duy trì sản lượng khoảng 170.000 lượt khách mỗi ngày, vượt kế hoạch khai thác dự kiến. Dù lưu lượng cao, hoạt động điều hành và phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay được triển khai đồng bộ, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ghi nhận trong ngày 22/2, các tuyến đường quanh sân bay như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Bạch Đằng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa, Trường Chinh cơ bản thông thoáng.

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng hàng không Tết Nguyên đán 2026

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành đã tạo ra một xung lực mới và mạnh mẽ cho quá trình phát triển kinh tế nhà nước, đặt trọng tâm vào việc cơ cấu lại vốn nhà nước và đổi mới toàn diện hệ thống doanh nghiệp...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, TP.HCM đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” để thoát khỏi bẫy gia công.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm và động viên lực lượng đang thi công dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội...

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ cân đối, bố trí vốn xây lắp phù hợp cho dự án.

1

Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

Thế giới

2

Định hướng đột phá từ nghị quyết 79: SCIC “chuyển mình” thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Đầu tư

3

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Thế giới

4

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy