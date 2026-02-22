Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đồng loạt ghi nhận sản lượng hành khách cao kỷ lục khi người dân trở lại làm việc, với tổng lưu lượng gần 302.000 lượt khách trong ngày...

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động hàng không tại hai cửa ngõ lớn nhất cả nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tổng lưu lượng hành khách trong ngày 22/2 đạt 124.546 lượt, trong đó 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa. Sân bay khai thác 702 chuyến bay, gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa. Đây là mức sản lượng cao nhất ghi nhận trong dịp cao điểm Tết năm nay.

Để bảo đảm hành khách di chuyển thuận lợi, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân chủ động làm thủ tục trực tuyến qua web check-in, kiosk check-in hoặc ứng dụng VNeID; có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế; ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm áp lực tại khu vực sân đỗ. Sân bay duy trì lực lượng ứng trực 24/7, tăng cường nhân lực và trang thiết bị để bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập kỷ lục mới với 177.859 lượt khách trong ngày, vượt xa dự báo cao điểm 165.000 lượt khách trước đó. Sân bay khai thác 1.069 chuyến bay, duy trì nhịp vận hành ổn định dù lưu lượng tăng đột biến.

Tại Nhà ga T1, nơi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietjet Air, ghi nhận 263 chuyến với hơn 45.000 lượt khách, trong đó lượng khách đến chiếm ưu thế. Nhà ga T2 (quốc tế) phục vụ hơn 64.000 lượt khách với lượng khách đi và đến tương đương nhau. Đáng chú ý, Nhà ga T3 – đưa vào khai thác từ năm 2025 – có 454 chuyến bay với gần 68.000 lượt khách, trong đó hơn 42.300 lượt khách đến TP.HCM.

Trước đó, trong các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, Tân Sơn Nhất đã duy trì sản lượng khoảng 170.000 lượt khách mỗi ngày, vượt kế hoạch khai thác dự kiến. Dù lưu lượng cao, hoạt động điều hành và phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay được triển khai đồng bộ, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ghi nhận trong ngày 22/2, các tuyến đường quanh sân bay như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Bạch Đằng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa, Trường Chinh cơ bản thông thoáng.