UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới
Minh Huy
21/02/2026, 14:00
Sau nhịp tăng nóng và điều chỉnh mạnh cuối tháng 1/2026, thị trường vàng bước vào giai đoạn biến động cao. Chuyên gia tại UOB dự báo dù rủi ro ngắn hạn còn hiện hữu, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức...
Các chuyên gia tại Ngân hàng UOB (Singapore) duy trì quan điểm
tích cực đối với triển vọng dài hạn của vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá
trong năm 2026.
Tuy vậy, ngân hàng cũng lưu ý rủi ro biến động ngắn hạn vẫn hiện
hữu khi lượng vị thế đầu cơ tích lũy lớn trong giai đoạn tăng nóng trước đó có
thể tiếp tục tạo áp lực bán trên thị trường.
BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG PHẢN ÁNH LÀN SÓNG ĐẦU CƠ
Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối
Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho biết khởi
đầu năm 2026 ở mức trên 4.300 USD/oz, giá vàng đã tăng nhanh lên gần 5.600
USD/oz (ngày 28/1), trước khi giảm gần 10% chỉ trong hai ngày, xuống còn khoảng
4.900 USD/oz và có thời điểm rơi xuống dưới 4.500 USD/oz vào đầu tháng 2.
Trong giai đoạn này, mức biến động kỳ vọng của giá vàng đã
tăng lên trên 30%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn khủng hoảng Covid-19, dù vẫn
thấp hơn mức cực đoan trong Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu.
Theo ông Heng Koon How, cách lý giải này có phần đơn giản
hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng.
Trong suốt tháng 1, khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD/ounce, đã xuất hiện
những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”.
Cụ thể, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh
trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua - bán bị giãn rộng, và xuất
hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn
giao dịch chủ chốt như COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.
Quan trọng hơn, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được
ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá
nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức “cuồng nhiệt”.
Mức tăng của tổng vị thế mở (open interest) trên thị trường
hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF
vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ.
Theo phân tích của ông Heng Koon How, sự kết hợp thiếu bền vững
của làn sóng đầu cơ quá mức này cuối cùng đã “vỡ trận” vào ngày 30/1. Việc đề cử
ông Kevin Warsh được xem như cái cớ để chốt lời vàng, trong bối cảnh ông từng
thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng “diều hâu” đối với lạm phát trong
nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben
Bernanke, đồng thời từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định
lượng (QE) cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed.
Song song đó, các thông tin nội địa từ Trung Quốc xuất hiện
liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng. Truyền
thông địa phương đưa tin về việc cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản
lý, bao gồm cả việc đình chỉ giao dịch của nhiều mô hình đầu tư vàng.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng đợt tăng mạnh của giá
vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm
giữ theo chứng quyền (on-warrant holdings) trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ
ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây.
“Các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc
cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn
hạn”, ông Heng Koon How phân tích.
TRIỂN VỌNG
DÀI HẠN VẪN TÍCH CỰC
Về triển vọng dài hạn, ông Heng Koon How nhận định trong thời gian tới, thị trường sẽ
cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần
ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới.
Điều quan trọng là bất chấp mức
biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn
an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong
dài hạn vẫn không thay đổi.
Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị
trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược
vào vàng. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí có thể xem đây là cơ hội thuận lợi
khi giá vàng điều chỉnh, qua đó mở ra điều kiện để gia tăng phân bổ.
“Mặc dù chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên đuối sức”.
“Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự
báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu
quan trọng trên thị trường”, chuyên gia tại UOB đưa ra dự báo.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng
vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối
cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và nguy
cơ suy giảm giá trị đồng tiền (debasement).
Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa
toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản
trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ
cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác
trong dài hạn.
Ngân hàng UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với
vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá. Cụ thể: 4.800 USD/oz trong quý 1/2026,
5.000 USD/oz trong quý 2/2026, 5.200 USD/oz trong quý 3/2026 và 5.400 USD/oz
trong quý 4/2026.
Trước đó, trong dự báo công bố ngày 9/1 của UOB, mức dự báo lần
lượt là 4.400 USD/oz trong quý 1/2026, 4.600 USD/oz trong quý 2/2026, 4.800
USD/oz trong quý 3/2026 và 5.000 USD/oz trong quý 4/2026.
