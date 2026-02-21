Thứ Bảy, 21/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Minh Huy

21/02/2026, 14:00

Sau nhịp tăng nóng và điều chỉnh mạnh cuối tháng 1/2026, thị trường vàng bước vào giai đoạn biến động cao. Chuyên gia tại UOB dự báo dù rủi ro ngắn hạn còn hiện hữu, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia tại Ngân hàng UOB (Singapore) duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá trong năm 2026.

Tuy vậy, ngân hàng cũng lưu ý rủi ro biến động ngắn hạn vẫn hiện hữu khi lượng vị thế đầu cơ tích lũy lớn trong giai đoạn tăng nóng trước đó có thể tiếp tục tạo áp lực bán trên thị trường.

BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀNG PHẢN ÁNH LÀN SÓNG ĐẦU CƠ

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho biết khởi đầu năm 2026 ở mức trên 4.300 USD/oz, giá vàng đã tăng nhanh lên gần 5.600 USD/oz (ngày 28/1), trước khi giảm gần 10% chỉ trong hai ngày, xuống còn khoảng 4.900 USD/oz và có thời điểm rơi xuống dưới 4.500 USD/oz vào đầu tháng 2.

Trong giai đoạn này, mức biến động kỳ vọng của giá vàng đã tăng lên trên 30%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn khủng hoảng Covid-19, dù vẫn thấp hơn mức cực đoan trong Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu.

Theo ông Heng Koon How, cách lý giải này có phần đơn giản hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng. Trong suốt tháng 1, khi giá vàng tăng mạnh vượt mốc 5.000 USD/ounce, đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”.

Cụ thể, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua - bán bị giãn rộng, và xuất hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn giao dịch chủ chốt như COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.

Quan trọng hơn, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức “cuồng nhiệt”.

Mức tăng của tổng vị thế mở (open interest) trên thị trường hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ.

Theo phân tích của ông Heng Koon How, sự kết hợp thiếu bền vững của làn sóng đầu cơ quá mức này cuối cùng đã “vỡ trận” vào ngày 30/1. Việc đề cử ông Kevin Warsh được xem như cái cớ để chốt lời vàng, trong bối cảnh ông từng thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng “diều hâu” đối với lạm phát trong nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke, đồng thời từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định lượng (QE) cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed.

Song song đó, các thông tin nội địa từ Trung Quốc xuất hiện liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng. Truyền thông địa phương đưa tin về việc cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý, bao gồm cả việc đình chỉ giao dịch của nhiều mô hình đầu tư vàng.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng đợt tăng mạnh của giá vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm giữ theo chứng quyền (on-warrant holdings) trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây.

“Các biện pháp siết chặt của cơ quan chức năng Trung Quốc cùng với việc đóng cửa một số quỹ đã bắt đầu làm thu hẹp nhu cầu vàng trong ngắn hạn”, ông Heng Koon How phân tích.

TRIỂN VỌNG DÀI HẠN VẪN TÍCH CỰC

Về triển vọng dài hạn, ông Heng Koon How nhận định trong thời gian tới, thị trường sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới.

Điều quan trọng là bất chấp mức biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong dài hạn vẫn không thay đổi.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á, tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí có thể xem đây là cơ hội thuận lợi khi giá vàng điều chỉnh, qua đó mở ra điều kiện để gia tăng phân bổ.

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore.
Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore.

“Mặc dù chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên đuối sức”.

“Trên thực tế, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường”, chuyên gia tại UOB đưa ra dự báo.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và nguy cơ suy giảm giá trị đồng tiền (debasement).

Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác trong dài hạn.

Ngân hàng UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá. Cụ thể: 4.800 USD/oz trong quý 1/2026, 5.000 USD/oz trong quý 2/2026, 5.200 USD/oz trong quý 3/2026 và 5.400 USD/oz trong quý 4/2026.

Trước đó, trong dự báo công bố ngày 9/1 của UOB, mức dự báo lần lượt là 4.400 USD/oz trong quý 1/2026, 4.600 USD/oz trong quý 2/2026, 4.800 USD/oz trong quý 3/2026 và 5.000 USD/oz trong quý 4/2026.

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

09:32, 13/10/2025

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

07:53, 20/02/2026

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng hồi phục mạnh do Mỹ - Iran lại căng thẳng

08:00, 19/02/2026

Giá vàng hồi phục mạnh do Mỹ - Iran lại căng thẳng

Từ khóa:

biến động giá vàng đầu cơ vàng dự báo giá vàng fed giá vàng Ngân hàng UOB triển vọng giá vàng 2026

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tin thuế quan, giá dầu chững lại sau tin Iran

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tin thuế quan, giá dầu chững lại sau tin Iran

Trước khi kết thúc phiên trong trạng thái tăng, Dow Jones có lúc giảm khoảng 200 điểm trong phiên do số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Mỹ gây thất vọng...

Giá vàng nhảy 110 USD/, giá bạc tăng gần 8% sau số liệu GDP Mỹ

Giá vàng nhảy 110 USD/, giá bạc tăng gần 8% sau số liệu GDP Mỹ

Với phiên tăng này, giá vàng tái lập mốc chủ chốt 5.100 USD/oz và hoàn tất một tuần đi lên...

Tổng thống Trump áp thuế quan toàn cầu mới 10% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng

Tổng thống Trump áp thuế quan toàn cầu mới 10% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng

Mức thuế quan mới 10% sẽ thay thế các mức thuế đối ứng đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ, và có thời hạn 150 ngày...

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/2), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng...

Chứng khoán Mỹ trượt dốc do loạt tin xấu, giá dầu thô giữ đà tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ trượt dốc do loạt tin xấu, giá dầu thô giữ đà tăng mạnh

Cổ phiếu phần mềm đương đầu áp lực giảm lớn trong thời gian gần đây do nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế nhiều phần mềm doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Kinh tế số

2

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thế giới

3

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Kinh tế số

4

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Chứng khoán

5

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy