Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Giới chức Mỹ nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump không có nghĩa là vô hiệu hóa các thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông Trump đã đạt được với các đối tác...

Sự khẳng định này được xem là một nỗ lực của Washington nhằm bảo vệ chính sách thương mại của ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của đài CBS phát sóng vào ngày Chủ nhật (22/2), Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nói các thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông Trump đã đạt được - bao gồm thỏa thuận với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc - vẫn duy trì. Ông Greer tách bạch những thỏa thuận này với mức thuế quan toàn cầu mới 15% mà ông Trump công bố hôm thứ Bảy.

“Chúng tôi muốn họ hiểu rằng những thỏa thuận này sẽ là những thỏa thuận tốt. Chúng tôi sẽ giữ vững các thỏa thuận đó và kỳ vọng rằng đối tác cũng giữ vững các thỏa thuận đó”, ông Greer nói.

Những bất đồng xung quanh tình trạng bất định trong chính sách thuế quan của Mỹ một lần nữa nổi lên vào ngày Chủ nhật, khi người đứng đầu vấn đề thương mại của Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ đề xuất đóng băng quy trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU - Mỹ cho tới khi chính quyền ông Trump làm rõ về chính sách. Hãng tin CNBC dẫn nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ - cũng vì lý do tương tự - đã tạm hoãn các cuộc thảo luận với Mỹ mà trước đó dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này để hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương.

Phán quyết bác bỏ thuế quan đối ứng được Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc của ông Trump, theo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CBS, ông Greer có ý nói rằng các công cụ thương mại thay thế của Mỹ, bao gồm áp thuế quan dựa trên các cuộc điều tra về hành vi thương mại của đối tác, sẽ mang lại đòn bẩy cho Mỹ.

“Chúng tôi đã có thuế quan như vậy áp lên Trung Quốc, chúng tôi cũng đã mở các cuộc điều tra”, ông nói.

Trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu vào ngày 31/3, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất của hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

“Tổng thống và ông Tập có một mối quan hệ mạnh mẽ”, ông Greer nói trong chương trình Fox News ngày Chủ nhật. Ông cho biết Mỹ duy trì mức thuế quan trung bình 40% đối với Trung Quốc mà không cần dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) mà Tòa án Tối cao đã tuyên không phải là căn cứ pháp lý phù hợp để ông Trump áp thuế quan đối ứng.

Ông Greer cũng nói rằng ông “đã trao đổi với người đồng cấp EU vào cuối tuần này” và sẽ thảo luận với giới chức các nước đối tác thương mại chủ chốt khác của Mỹ để trấn an họ.

“Hãy yên tâm. Tôi sẽ trao đổi với tất cả các đối tác. Tôi đã nói với họ trong suốt gần một năm qua rằng cho dù chúng tôi thắng kiện hay thua kiện, chúng tôi vẫn sẽ áp thuế quan, chính sách của Tổng thống sẽ tiếp tục. Đó là lý do vì sao họ ký những thỏa thuận thương mại này trong lúc vụ kiện còn ở đó”, vị Đại diện thương mại Mỹ nói.

Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của EU - ngày Chủ nhật tuyên bố muốn có thông tin rõ ràng về những bước đi tiếp theo của chính quyền Mỹ. “Thỏa thuận là thỏa thuận” - EC nói trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng châu Âu kỳ vọng Mỹ tôn trọng cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên ký hồi tháng 8, trong đó Mỹ áp thuế quan 10% lên hầu hết hàng hóa châu Âu.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) Christine Lagarde nói điều “cực kỳ quan trọng” là thương mại toàn cầu “có được sự rõ ràng” từ phía Chính phủ Mỹ. “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ và thấu đáo để không có thêm những vụ kiện, và mọi đề xuất được đưa ra sẽ đều phù hợp với hiến pháp và pháp luật”, bà Lagarde nói trong chương trình Face the Nation.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Mỹ đang giữ liên lạc với các đối tác thương mại và “họ đều thích các thỏa thuận thuế quan” đã có. “Vậy nên họ sẽ không thay đổi”, ông Bessent nói trong chương trình Sunday Morning Futures của kênh Fox News.

Ông Greer phát tín hiệu rằng các đối tác thương mại của Mỹ không nên mong đợi việc được dỡ thuế quan nhờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông nói mức thuế quan toàn cầu 15% mà ông Trump công bố hôm thứ Bảy là “gần tương đương với thuế quan đã áp” theo IEEPA - tức thuế quan đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

“Sự thật là chúng tôi muốn duy trì chính sách đang có, muốn chính sách này được duy trì nhiều nhất có thể”, ông Greer nói với chương trình This Week của đài ABC.