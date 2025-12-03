AI bứt tốc ngành du lịch toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành du lịch với dịch vụ được cá nhân hóa sâu, chi phí tối ưu và hiệu quả vận hành gia tăng. Từ lập hành trình tức thì đến trải nghiệm thực tế ảo, AI trở thành chìa khóa thúc đẩy du lịch phục hồi và tăng trưởng bền vững...

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản ngành du lịch thế giới, từ cách du khách tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch hành trình cho tới mô hình vận hành của doanh nghiệp và quản trị điểm đến. Không chỉ nâng cao hiệu quả dịch vụ, AI còn mở ra những hướng tiếp cận mới cho phát triển du lịch bền vững và chuyển đổi số toàn diện.

Tại Đối thoại Xianghu 2025 của Liên minh Du lịch Thế giới (WTA) vừa được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc với chủ đề “Vượt qua giới hạn: Khám phá những khả năng vô hạn của du lịch”, gần 400 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thảo luận các xu hướng then chốt của ngành, đặc biệt là sự tích hợp giữa công nghệ và trải nghiệm du khách trong bối cảnh nhu cầu thị trường biến đổi nhanh chóng.

AI CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM DU LỊCH

Theo ông Trang Châu Nhiên, CEO Fliggy (thuộc Tập đoàn Alibaba), du lịch vẫn là ngành kinh doanh lấy con người làm trung tâm, và ứng dụng AI chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được nhu cầu thực tế của khách hàng. “Tập trung vào trải nghiệm chân thực của du khách và xử lý các vấn đề họ gặp phải chính là nguyên tắc quan trọng nhất khi đưa AI vào du lịch,” ông nói.

Ứng dụng AI đang định hình một kỷ nguyên du lịch mới tại Trung Quốc, nơi trải nghiệm của du khách được “cá nhân hóa” tối đa. Chỉ với vài thao tác chạm, du khách có thể trò chuyện trực tiếp với các trợ lý du lịch thông minh để nhận gợi ý theo thời gian thực - từ địa điểm tham quan, ẩm thực địa phương cho tới lịch trình tối ưu theo sở thích và ngân sách.

Tháng 4/2025, Fliggy ra mắt trợ lý du lịch AI AskMe, có khả năng đề xuất hành trình theo sở thích, thời gian, ngân sách của từng du khách, cùng công nghệ nhận diện hình ảnh giúp giải thích hiện vật - kiến trúc ngay lập tức, gia tăng hứng thú và giá trị giáo dục cho chuyến đi.

Đặc biệt, nhiều ứng dụng cho phép người dùng chỉ cần chụp ảnh một hiện vật văn hóa, một bức tượng hay chi tiết kiến trúc tại điểm đến, trợ lý AI ngay lập tức cung cấp phần giải thích chuyên sâu với ngôn ngữ dễ hiểu. Công nghệ xử lý hình ảnh và dữ liệu lịch sử khổng lồ giúp những thông tin khô cứng trở nên sống động, hấp dẫn hơn với du khách trẻ.

Ông Trang khẳng định AI giúp dịch vụ du lịch cá nhân hóa trở nên phổ cập hơn nhờ chi phí thấp và khả năng triển khai rộng.

ĐỘNG LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG TOÀN CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH

Ông Vương Vỹ, Phó Chủ tịch cấp cao Trip.com Group, cho biết AI đang cải thiện mạnh mẽ năng suất tại trung tâm chăm sóc khách hàng, phát triển ứng dụng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. “Nếu ví ứng dụng du lịch như siêu thị, AI giúp người dùng tìm đúng sản phẩm họ muốn chỉ trong vài giây,” ông nói.

Tại Tencent, công nghệ VR/AR kết hợp AI đang được ứng dụng để số hóa di sản và nâng tầm trải nghiệm tại các điểm đến. Theo ông Tôn Huy, Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Văn hóa - Du lịch Tencent, việc tích hợp AI sẽ là một quá trình chuyển đổi dài hạn, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị từ quảng bá, cung ứng dịch vụ đến đánh giá điểm đến.

Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội tích hợp AI tạo ra kho nội dung du lịch khổng lồ, liên tục được gợi ý phù hợp với xu hướng cá nhân. Điều này góp phần thúc đẩy làn sóng du khách quốc tế tìm đến Trung Quốc.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), đến năm 2035, ngành du lịch toàn cầu có thể đóng góp 16,5 nghìn tỷ USD, tương đương 11,5% GDP thế giới. Riêng Trung Quốc dự kiến đóng góp hơn 27 nghìn tỷ NDT (3,8 nghìn tỷ USD), tương đương 14% GDP và tạo hơn 100 triệu việc làm.

Ông Charles Tan, Tổng thư ký Hiệp hội Đại lý Du lịch Quốc gia Singapore, nhận định ngày càng nhiều người trẻ Singapore chọn Trung Quốc là điểm đến. Họ bị thu hút bởi các nội dung du lịch sôi động trên mạng xã hội và mong muốn khám phá những trải nghiệm mới mẻ như khám phá bảo tàng bằng hướng dẫn viên AI, xem biểu diễn thực tế ảo tăng cường (AR), hay tham quan di tích với thuyết minh tự động đa ngôn ngữ.

DU LỊCH INBOUND TRUNG QUỐC TĂNG TỐC, TRẢI NGHIỆM - DU LỊCH XANH LÊN NGÔI

Báo cáo Xu hướng Tiêu dùng Du lịch Xuyên biên giới 2024-2025 mới công bố cho thấy: việc nới lỏng visa, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cấp dịch vụ đã tạo cú hích mạnh cho inbound Trung Quốc. Du khách quốc tế hiện ưu tiên trải nghiệm văn hóa hơn là chỉ tham quan ngắm cảnh.

Hai sự kiện thể thao lớn năm 2025 - Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á (Cáp Nhĩ Tân) và Đại hội Thể thao Thế giới (Thành Đô) - đóng góp đáng kể vào tăng trưởng du khách đến các địa phương.

Xu hướng du lịch trải nghiệm và du lịch xanh cũng đang lan rộng. Theo ông Charles Tan, ngày càng nhiều du khách trẻ từ quốc đảo Singapore lựa chọn khách sạn tiết kiệm năng lượng, điểm đến thiên nhiên và hoạt động tương tác như ẩm thực - trekking - xem thể thao. “Họ muốn nhìn thấy các nỗ lực bảo vệ môi trường trong từng trải nghiệm du lịch,” ông nói.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, Trung Quốc coi AI là “bệ phóng” giúp nâng tầm trải nghiệm và tối ưu vận hành ngành công nghiệp không khói. Những mô hình thử nghiệm đang dần chứng minh hiệu quả, tạo ra làn sóng đổi mới từ sản phẩm, dịch vụ đến quản trị điểm đến.

Với tốc độ phát triển công nghệ mạnh mẽ và thị trường du lịch nội địa khổng lồ, Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt xu hướng du lịch thông minh tại châu Á, đồng thời gia tăng sức hút với khách quốc tế trong những năm tới.

Đây cũng là tham chiếu quan trọng cho các quốc gia đang thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch, trong đó có Việt Nam, để bắt kịp yêu cầu mới của du khách thời đại số.