Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tốt, VN-Index “chớm” vượt mốc lịch sử 1800 điểm

Kim Phong

25/12/2025, 12:08

VHM tiếp tục tăng xuất sắc trong phiên sáng nay - thay thế một số blue-chips lớn khác chậm đà – đã góp phần đưa VN-Index chạm tới mốc 1805,93 điểm trước khi thoái lui nhẹ xuống 1792,19 điểm. Độ rộng tổng thể sàn HoSE vẫn cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế, nhưng riêng với rổ VN30, đà tăng đang áp đảo.

VIC sáng nay suy yếu nhưng vẫn có các blue-chips khác giữ nhịp cho VN-Index.
VIC sáng nay suy yếu nhưng vẫn có các blue-chips khác giữ nhịp cho VN-Index.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,53% tương đương 9,37 điểm. VHM tăng 6,6%, VPL tăng 3,04% đã đem về hơn 9 điểm. Dù mức tăng điểm khá tốt nhưng độ rộng lại kém với 103 mã tăng/183 mã giảm.

Tuy nhiên nhóm VN30 không tệ, có 18 mã tăng/10 mã giảm và chỉ số đại diện tăng 0,36%. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất sáng nay, ngoài VPL, còn lại 9 mã đều thuộc nhóm blue-chips này. Sau VHM, 6 cổ phiếu khác tăng từ 1% trở lên là VRE tăng 5,19%, GAS tăng 2,42%, VJC tăng 1,76%, CTG tăng 1,13%, VCB tăng 1,05% và PLX tăng 1%.

Khả năng giữ giá ổn định của các blue-chips là động lực chính để neo giữ VN-Index, mặc dù sức mạnh không còn tối đa. Chỉ số tăng cao nhất sáng nay lúc 10h12, đạt 1805,93 điểm, tương đương tăng 1,3% (+23,11 điểm). Độ rộng tại đỉnh cũng không quá chênh lệch với 147 mã tăng/113 mã giảm. Điều này xác nhận vai trò lớn của các blue-chips.

Sức ép từ bên bán đang có tín hiệu gia tăng và ngay cả các cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm VN30 cũng đã lùi lại. Thống kê cho thấy toàn rổ không còn mã nào duy trì được giá cao nhất, 17 mã lùi giá từ 1% trở lên. VHM thậm chí cũng đã phải trả lại khoảng 0,3% so với mức đỉnh. Một số trụ lớn khác thay đổi khá mạnh: VIC trượt xuống 2,92% so với đỉnh, đảo chiều thành giảm 0,24% so với tham chiếu; MWG trượt giảm 2,67%, rơi xuống dưới tham chiếu 0,45%; CTG trượt giảm 2,06%, còn tăng 1,13%...

STB là cổ phiếu yếu nhất trong rổ VN30 khi xuất hiện áp lực bán ra khá lớn. Chỉ trong 5 phiên gần nhất trước hôm nay STB đã tăng hơn 24% và sáng nay quay đầu giảm 3,75%. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng đang đứng thứ 3 thị trường với gần 516,2 tỷ đồng. 4 cổ phiếu khác trong rổ cũng đang giảm quá 1% là HDB giảm 1,8%, SHB giảm 1,18%, TPB giảm 1,15% và SSI giảm 1,12%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ngoài nhóm blue-chips, giao dịch nhìn chung không mạnh bất chấp VN-Index có nhịp tăng công phá mốc lịch sử 1800 điểm. Trái lại, hoạt động chốt lời có tín hiệu gia tăng theo thời gian: Độ rộng chỉ số tốt nhất lúc 9h35 với 165 mã tăng/79 mã giảm, tức là sớm hơn gần 1 giờ so với thời điểm chỉ số đạt đỉnh. Độ rộng tại đỉnh chỉ là 147 mã tăng/113 mã giảm và kết phiên là 103 mã tăng/183 mã giảm. Sự thay đổi này cho thấy hoạt động bán ra là riêng rẽ so với xu hướng của điểm số.

Thực vậy, thống kê cũng cho thấy biên độ trượt giá ở cổ phiếu là tương đối mạnh. Khoảng 43% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với mức cao nhất phiên. Tuy vậy cũng không có nhiều cổ phiếu bị tổn thương nặng: Trong 183 mã đỏ chỉ có 57 mã giảm quá 1%, trong đó 20 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài các blue-chips mới liệt kê ở trên, số ít cổ phiếu giảm giá mạnh và xuất hiện thanh khoản lớn như VND giảm 1,72% khớp 117 tỷ; VCI giảm 1,26% với 129,5 tỷ; PDR giảm 1,5% với 88,2 tỷ; DXG giảm 1,1% với 56,1 tỷ; VCK giảm 1,2% với 50,9 tỷ; TCH giảm 2,63% với 50,4 tỷ… Tính chung 57 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay chiếm 20,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn này.

Ở phía tăng, giao dịch rất cục bộ dù cũng có 44 mã tăng được hơn 1%. Chỉ 12 mã đạt thanh khoản cỡ “chục tỷ đồng” trở lên, với VHM, VRE, CTG, VJC, VPL, VCB chiếm gần như toàn bộ. GEE tăng 2,34%, NVL tăng 1,49%, PET tăng 6,91% là các mã duy nhất đáng kể còn lại.

Sự thận trọng là điều có thể cảm nhận rõ ràng trong phiên sáng nay khi VN-Index bước vào phiên thử thách vùng đỉnh lịch sử 1800 điểm rõ ràng nhất. Mặc dù nhịp tăng này của chỉ số có “bóng dáng” rõ ràng ở các trụ, nhưng biến động chỉ số vẫn tác động tới tâm lý chung. Thêm nữa, đợt tăng này cũng đem lại lợi nhuận ngắn hạn khá tốt và nhà đầu tư có nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận dịp cuối năm hơn là chấp nhận nắm giữ qua kỳ nghỉ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh cường độ giao dịch sau dịp Giáng sinh. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay chỉ đạt 804,2 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên và bán ra cũng thấp nhất 6 tháng với 828,7 tỷ đồng. Một số cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý là STB +90,7 tỷ, VPL +43,4 tỷ, VHM +32,4 tỷ, VJC +28,5 tỷ, GAS +22 tỷ, VPB +20,4 tỷ. Phía bán ròng có DGC -29,7 tỷ, HAG -24,6 tỷ, VND -23,4 tỷ, VIC -22,7 tỷ.

cổ phiếu blue-chips nhận định chứng khoán STB thị trường chứng khoán Việt Nam VHM VN-Index 1800 điểm VPL

