Hàn Quốc hành động khẩn để ngăn đồng won lao dốc

Hàn Quốc vừa công bố chương trình ưu đãi thuế cho nhà đầu tư cá nhân bán cổ phiếu nước ngoài và đưa dòng tiền quay lại mua cổ phiếu trong nước...

Biện pháp này nhằm hạ nhiệt làn sóng nhà đầu tư Hàn Quốc đổ tiền vào cổ phiếu Mỹ - xu hướng được cho là đang gây áp lực lên đồng won.

Trong thông báo đưa ra ngày 24/12, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết tiền lãi từ việc bán cổ phiếu nước ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập nếu nhà đầu tư dùng số tiền đó để tái đầu tư vào cổ phiếu trong nước.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi đồng won rơi xuống mức thấp nhất 8 tháng, còn 1.484 won đổi 1 USD. Nhà chức trách Hàn Quốc lo ngại tỷ giá có thể sụt xuống mức 1.500 won đổi 1 USD - mức từng xuất hiện trong khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997.

Những tháng gần đây, lo ngại về đà suy yếu của đồng won ngày càng lớn bởi điều này có thể đẩy giá nhập khẩu lên cao và gây sức ép lên tiêu dùng nội địa, từ đó khiến đà giảm tốc của kinh tế Hàn Quốc thêm trầm trọng.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc nhà đầu tư cá nhân nước này gia tăng nắm giữ cổ phiếu Mỹ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD), giá trị cổ phiếu Mỹ trong danh mục đầu tư của nhóm này đạt kỷ lục 160 tỷ USD vào cuối tháng 11/2025, cao gấp 4 lần so với 5 năm trước.

“Chương trình ưu đãi thuế thu nhập mới hướng tới mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối và hỗ trợ thị trường vốn trong nước, bằng cách khuyến khích nhà đầu tư cá nhân rút tiền khỏi cổ phiếu ở nước ngoài và tái đầu tư vào thị trường trong nước”, bà Choi Ji-young, quan chức Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hàn Quốc, cho biết.

Bà cho biết trước năm 2020, nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm dưới 10% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc, nhưng hiện tỷ trọng này đã vượt 30%.

Sau thông báo về ưu đãi thuế của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, đồng won có lúc tăng 1,4% lên 1.460 won đổi 1 USD. Tuy vậy, đồng tiền này vẫn giảm hơn 7% kể từ cuối tháng 6 và là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai ở châu Á trong nửa cuối năm nay.

Trong vài tuần qua, nhà chức trách Hàn Quốc liên tục đưa ra các cảnh báo nhằm kìm hãm đà suy yếu của đồng won. Ngày 24/12, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho rằng việc đồng won giảm sâu là “điều không mong muốn”, đồng thời nhấn mạnh thị trường sớm sẽ thấy “quyết tâm mạnh mẽ” của chính phủ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ưu đãi thuế mới có thể đưa chưa đủ để thu hút dòng vốn lớn quay lại thị trường cổ phiếu trong nước.

“Nhà đầu tư cá nhân thời gian gần đây đẩy mạnh rót vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ở nước ngoài, qua đó gia tăng áp lực lên đồng won. Tuy nhiên, tác động của ưu đãi thuế mới có thể không lớn do chính phủ đặt trần đối với quy mô dòng vốn ‘hồi hương’ được hưởng ưu đãi”, nhà kinh tế Woo Park tại ngân hàng Nomura nhận xét.

Theo thông báo của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, ưu đãi thuế áp dụng theo “trần” khoảng 50 triệu won mỗi người. Cụ thể, nhà đầu tư chỉ được miễn thuế đối với số tiền thu từ bán cổ phiếu nước ngoài tối đa 50 triệu won, với điều kiện đổi sang won để mua cổ phiếu trong nước và giữ khoản đầu tư đó ít nhất 1 năm.

Ngoài áp lực từ dòng vốn đầu tư cá nhân ra nước ngoài, đồng won thời gian qua còn chịu sức ép từ cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ mà Seoul đưa ra trong một thỏa thuận thương mại với Washington. Thỏa thuận ký hồi tháng 10 có thể kéo theo dòng USD chảy ra lớn, dù hai bên đã thống nhất giới hạn quy mô đầu tư hàng năm ở mức 20 tỷ USD do lo ngại tác động tới tỷ giá.

Đầu tháng này, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật nâng trần phát hành trái phiếu ngoại tệ lên 5 tỷ USD trong năm 2026, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư trên.

“Cam kết đầu tư vào Mỹ đã thu hẹp dư địa để Seoul can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ bằng dự trữ ngoại hối. Vì vậy, vai trò của Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) có thể sẽ được tăng cường nhằm hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối”, nhà kinh tế tại một ngân hàng đầu tư phương Tây nhận định.

Ngày 23/12, NPS - đơn vị quản lý tiền tiết kiệm của khoảng 1/2 dân số Hàn Quốc và là quỹ hưu trí lớn thứ ba thế giới với tài sản 927 tỷ USD - cho biết sẽ linh hoạt hơn trong các hoạt động phòng hộ rủi ro, trong bối cảnh danh mục đầu tư nước ngoài của quỹ ngày càng mở rộng.