Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore

Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch trao đổi song phương giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024, và tăng 13,56% so với tổng kim ngạch cả năm 2024 (31,67 tỷ SGD). Đây là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương cao nhất từ trước tới nay giữa hai nước...

Dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cho biết trong tháng 11 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 2,9 tỷ SGD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 1,8 tỷ SGD, tăng 0,1%, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,1 tỷ SGD, tăng 55,2%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 450,3 triệu SGD, giảm 13,4%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 1,4 tỷ SGD, tăng 5,6%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Singapore với Việt Nam đạt 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 24,5 tỷ SGD, tăng 17,7%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 11,5 tỷ SGD, tăng 47,2%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 6,6 tỷ SGD, tăng 4,8%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt 17,9 tỷ SGD, tăng 23,3%.

Nếu chỉ tính số liệu xuất nhập khẩu, Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam theo ghi nhận của phía bạn đạt 13 tỷ SGD, tương đương cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, tạm nhập tái xuất qua Singapore chiếm tỷ trọng lớn 17,9 tỷ SGD trên tổng số 24,5 tỷ SGD, chiếm hơn 73% tổng kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam. Do đó, xét riêng hàng hóa có xuất xứ Singapore và hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, 11 tháng năm 2025 Việt Nam xuất siêu 4,88 tỷ SGD.

Về xuất khẩu, trong 11 tháng năm 2025, hai nhóm hàng là máy móc và thiết bị điện và bộ phận và nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 16,5 tỷ SGD, chiếm đến 67,5% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam.

Hai nhóm này hiện cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá. Cụ thể, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt 12,8 tỷ SGD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2024; còn nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất đạt 3,7 tỷ SGD, tăng 14,2%.

Tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba đến 96,8%, thì nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất lại chủ yếu được sản xuất trong nước tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm đến 99%.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore tới Việt Nam trong 11 tháng năm 2025, có một số nhóm hàng khác đáng chú ý với giá trị xuất khẩu khá hoặc tăng trưởng ấn tượng, như nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận đạt 2 tỷ SGD, tăng 39,1%; nhựa và sản phẩm từ nhựa đạt 929,8 triệu SGD, giảm 9,5%; và tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh đạt 553,7 triệu SGD, giảm 8%.

Trong 11 tháng năm 2025, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 5,9 tỷ SGD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm đến 51,9% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận, đạt 2,7 tỷ SGD, tăng 68,3%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh, đạt gần 774,4 triệu SGD, tăng 3,1%.

Ngoài ra, các nhóm còn lại trong top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam hầu hết đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2024, duy chỉ có ba nhóm ghi nhận tăng trưởng dương là: Cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác, đạt 112,6 triệu SGD, tăng 13,3%; dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện, đạt 103,3 triệu SGD, tăng 29,8%; và đồ uống, rượu và giấm, đạt 45,5 triệu SGD, tăng 23,9%.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore, cho biết trong 11 tháng năm 2025, quan hệ thương mại song phương Việt Nam – Singapore tiếp tục khởi sắc với tốc độ tăng xuất khẩu và nhập khẩu đều tốt.

Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024, tăng 13,56% so với tổng kim ngạch cả năm 2024 (31,67 tỷ SGD), đây là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương cao nhất từ trước tới nay.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu với thị trường Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo các doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì tốt chất lượng sản phẩm, từ khâu nguồn nguyên liệu đầu vào (con giống, cây trồng, phân bón, chất lượng đất, nguồn nước,…) tới khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển hàng hóa.

Đồng thời, tăng cường cải tiến mẫu mã bao bì hàng hóa; ứng dụng công nghệ, áp dụng kỹ thuật, máy móc thiết bị để đảm bảo sản lượng, chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu, giảm giá thành sản phẩm, giữ gìn uy tín thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia trên trường thế giới.