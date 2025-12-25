Đà Nẵng có hơn 24.000 thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06

Với hơn 24.000 thành viên, các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 (CNSCĐ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp trong công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cộng đồng tới người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết: Đến nay, có 93/93 địa phương trên địa bàn thành phố (không kể đặc khu Hoàng Sa) đã tham mưu ban hành Quyết định củng cố và thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ).

Theo đó, mỗi Thôn, Tổ dân phố thành lập 01 Tổ CNSCĐ. Hiện toàn thành phố có 3.766 Tổ CNSCĐ với gần 24.303 thành viên. Mỗi Tổ CNSCĐ có tối thiểu 07 người, gồm Tổ trưởng là Tổ trưởng Tổ dân phố/Khu dân cư/Thôn; Tổ phó là Bí thư Đoàn thanh niên; thành viên là đại diện là Công an khu vực, các tổ chức Đoàn thể cơ sở (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân,…), cán bộ Khoa học và Công nghệ hoặc nhân viên doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; người dân trong khu dân cư nhiệt tình tham gia hoạt động cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã ban hành Công văn hướng dẫn các nội dung, chỉ tiêu, cách thức triển khai hoạt động, công tác kiện toàn Tổ CNSCĐ trong tình hình mới để kịp thời củng cố hoạt động Tổ CNSCĐ thành phố để phục vụ công tác triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố và triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Học tập số”. Đồng thời Sở cũng chỉ đạo Tổ CNSCĐ triển khai Kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong hoạt động của Tổ CNSCĐ thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Tổ CNSCĐ thành phố tiếp tục là lực lượng nòng cốt triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, tiếp tục thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, cộng đồng dân cư về công tác chuyển đổi số.

Tổ Công nghệ số phường Bàn Thạch, Đà Nẵng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Trung tâm IOC Đà Nẵng cung cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ CNSCĐ là hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn cài đặt và sử dụng nền tảng dùng chung của thành phố như ứng dụng di động Da Nang Smart City, Cổng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số; thanh toán trực tuyến và thương mại điện tử, an toàn thông tin và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường internet, và sử dụng công nghệ AI,.. ;

Hoạt động của Tổ CNSCĐ thành phố Đà Nẵng tiếp tục là sự kết nối, là động lực để hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số” của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã ban hành chính sách hỗ trợ để duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Sau sáp nhập, để đảm bảo thống nhất quy định mức hỗ trợ Tổ CNSCĐ hoạt động hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố, ngày 11/12/2025, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ CNSCĐ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2027 với mức 300.000 đồng/ Tổ/ tháng. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện tình hình thực tế, địa phương cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ CNSCĐ ngoài kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết được xây dựng nhằm quy định chính sách hỗ trợ cho các hoạt động của Tổ CNSCĐ của các địa phương; động viên, khuyến khích Tổ CNSCĐ triển khai các nhiệm vụ theo định hướng, kế hoạch chuyển đổi số của thành phố, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch số 21/KH-TU 10/9/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 09/5/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”.