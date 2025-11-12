Tập đoàn Qorvo muốn hợp tác với Bắc Ninh phát triển hệ sinh thái bán dẫn

Tại Bắc Ninh, Qorvo đã hợp tác với các đối tác như Amkor, Luxshare, Sunshin Technology để thiết kế, sản xuất vi mạch, bán dẫn…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với tập đoàn bán dẫn Qorvo (Mỹ).

Tại buổi tiếp, ông Gernot Fattinger, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ tập đoàn Qorvo, cho biết Qorvo là tập đoàn công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực tần số vô tuyến (RF) và quản lý nguồn, đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các hệ sinh thái kết nối hiện nay.

Doanh thu 12 tháng gần nhất của Qorvo đạt 3,7 tỷ USD, gần 8 tỷ thiết bị xuất xưởng mỗi năm và khoảng 6.200 nhân viên trên toàn cầu, đồng thời duy trì vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu trong đổi mới công nghệ.

Sản phẩm của Qorvo được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: thiết bị di động, thiết bị đeo, xe thông minh và hệ thống ADAS, mạng viễn thông và trung tâm dữ liệu, thiết bị gia dụng, nhà thông minh, công nghiệp 4.0, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Qorvo cũng cung cấp các giải pháp chuyên sâu cho hạ tầng mạng, bao gồm bộ khuếch đại công suất RF, bộ lọc hiệu suất cao, bộ khuếch đại CATV và các giải pháp quản lý pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tặng sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ cho Đoàn công tác của Tập đoàn Qorvo.

Tại Việt Nam, Qorvo đã và đang triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tại Bắc Ninh, tập đoàn này đã hợp tác với các đối tác như Amkor, Luxshare, Sunshin Technology để thiết kế, sản xuất vi mạch, bán dẫn. Qorvo đã có Văn phòng đại diện ở tỉnh Bắc Ninh từ ngày 14/7/2025.

Ông Gernot Fattinger đánh giá cao hạ tầng công nghiệp, môi trường đầu tư, chuỗi cung ứng, đặc biệt là sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn tại Bắc Ninh. Đồng thời, ông cho biết: tập đoàn sẵn sàng hợp tác với Bắc Ninh phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đóng gói tiên tiến; phát triển chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực; cùng với đó, thúc đẩy tặng trưởng bền vững và lâu dài cho khu vực.

Lãnh đạo Qorvo cũng mong muốn Bắc Ninh tạo điều kiện để việc xúc tiến đầu tư diễn ra thuận lợi; quan tâm, hỗ trợ xét duyệt thị thực nhanh hơn cho đội ngũ chuyên gia và để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thuế cho việc nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Vương Quốc Tuấn phấn khởi trước những định hướng chính của tập đoàn tại Bắc Ninh trong việc nghiên cứu xây dựng Trung tâm nghiên cứu R&D quy mô lớn tại tỉnh.

Chủ tịch UBND Vương Quốc Tuấn cho biết những chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn, tiệm cận bán dẫn, các cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành bán dẫn nói riêng và công nghiệp công nghệ cao nói chung, ngoài ra Bắc Ninh cũng sẽ triển khai xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm tính toán thông minh, hướng đến trở thành "Thung lũng Silicon của Việt Nam".

Những điều kiện trên sẽ là tiền đề để ngành bán dẫn của Bắc Ninh bứt phá trong thời gian tới, ông Tuấn khẳng định; đồng thời, ông Tuấn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn tập đoàn Qorvo tư vấn để Bắc Ninh trở thành Trung tâm của ngành bán dẫn hàng đầu tại Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác giữa tập đoàn và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.