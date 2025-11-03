AI và Dữ liệu trong tầm nhìn chung của APEC: Khi công nghệ học cách phục vụ con người

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Phan Thị Thùy Trâm
03/11/2025, 15:24
Lần đầu tiên trong lịch sử, APEC thông qua tầm nhìn chung về trí tuệ nhân tạo - đặt con người làm trung tâm của kỷ nguyên máy...
Tại Hội nghị APEC 2025 ở Gyeongju (Hàn Quốc), 21 nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương đã đồng thuận thông qua tuyên bố chung về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.
Văn kiện mang tên “Digital and AI Transformation toward Prosperity and Sustainable Growth for All” đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi lần đầu tiên khu vực hình thành một tầm nhìn chung về AI, coi công nghệ là động lực của phát triển bền vững và nhân văn.
Tuyên bố APEC mở đầu bằng một nhận định đáng chú ý:
“Công nghệ số mang tiềm năng to lớn trong việc trao quyền cho người dân và doanh nghiệp của chúng ta… Công nghệ cần được sử dụng một cách có trách nhiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tất cả mọi người”, Tuyên bố Bộ trưởng APEC về Kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo, 2025. (“Digital technologies offer enormous potential to empower our people and businesses … Technology should be used responsibly to promote sustainable growth for all” - APEC Digital & AI Ministerial Statement, 2025).
Câu nói này phản ánh rõ một sự chuyển đổi tư duy chiến lược: dữ liệu không còn là sản phẩm phụ của công nghệ, mà là tài nguyên trung tâm của tăng trưởng kinh tế. Trong thế giới được dẫn dắt bởi dữ liệu, các nền kinh tế có năng lực số mạnh sẽ chiếm lợi thế vượt trội. Chính vì vậy, APEC cảnh báo về nguy cơ phân tầng dữ liệu khi “khoảng cách số” giữa các nước phát triển và đang phát triển ngày càng mở rộng.
“Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hẹp các khoảng cách số trong nội bộ từng nền kinh tế cũng như giữa các nền kinh tế với nhau”, Tuyên bố chung APEC 2025. (“We emphasise the need to bridge digital divides within and between economies…”, APEC 2025 Joint Statement).
Khái niệm khoảng cách số - digital divide không còn là ẩn dụ. Nó trở thành một vấn đề chính trị – xã hội: liệu công nghệ sẽ là công cụ giải phóng, hay trở thành bức tường ngăn cách thế giới?
Một trong những điểm nổi bật của bản tuyên bố là tinh thần “human-centred AI” - trí tuệ nhân tạo đặt con người làm trung tâm.
“Đảm bảo an toàn, an ninh, khả năng tiếp cận, độ tin cậy và tính đáng tin cậy là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các lợi ích của chuyển đổi số cho tất cả mọi người” , Tuyên bố Bộ trưởng APEC về Kỹ thuật số và Trí tuệ nhân tạo, 2025. (“Ensuring safety, security, accessibility, trustworthiness and reliability are key to realising the benefits of digitalisation for all”, APEC Digital & AI Ministerial Statement, 2025).
Đây không chỉ là lời hiệu triệu đạo đức, mà là định hướng chiến lược: AI chỉ có thể phát triển bền vững khi nó phản ánh những giá trị nhân văn và niềm tin xã hội.
APEC khẳng định, công nghệ phải phục vụ con người không phải điều khiển con người. Đó là sự chuyển đổi từ “AI vị lợi” sang “AI vị nhân sinh”. Các nền kinh tế được khuyến khích xây dựng khung pháp lý và đạo đức AI, nhằm bảo đảm rằng mọi ứng dụng công nghệ - từ tự động hóa đến học máy - đều được giám sát minh bạch, tránh lạm dụng dữ liệu cá nhân và thiên vị thuật toán. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ: làm sao vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa đặt ra ranh giới an toàn cho một công nghệ có tốc độ phát triển vượt ngoài dự đoán của pháp luật truyền thống?
Trong khi nhiều cường quốc vẫn đang xem AI như vũ khí địa chính trị, APEC chọn cách tiếp cận ngược lại: coi AI là công cụ hợp tác khu vực.
Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất thành lập một “Tổ chức Hợp tác Toàn cầu về AI”, như một nỗ lực cân bằng quyền lực công nghệ toàn cầu. Cũng tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh việc kết nối AI với chính sách dân số và việc làm, coi công nghệ là công cụ giải quyết khủng hoảng nhân khẩu học.
Như vậy, APEC không chỉ là diễn đàn kinh tế mà đang trở thành bệ phóng chính trị của kỷ nguyên số, nơi các nền kinh tế tìm kiếm “vùng trung tính” để thảo luận chuẩn mực chung cho AI và dữ liệu. Việc nhấn mạnh “hợp tác xuyên biên giới” trong tuyên bố cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới: chỉ có chia sẻ dữ liệu và minh bạch công nghệ, chứ không phải độc quyền, mới bảo đảm an ninh số và niềm tin toàn cầu.
Tầm nhìn APEC là bước đầu quan trọng, nhưng không dễ biến thành thực tế. Khoảng cách về năng lực số giữa các thành viên - từ Singapore, Hàn Quốc đến Việt Nam, Peru hay Papua New Guinea - vẫn còn rất lớn. Để đạt được “AI vì tất cả”, khu vực cần đầu tư hạ tầng dữ liệu công, đào tạo kỹ năng số diện rộng, và thiết lập hành lang pháp lý xuyên biên giới cho luồng dữ liệu an toàn.
“Chuyển đổi số phải trở thành công cụ thúc đẩy sự bao trùm, trao quyền và thịnh vượng bền vững cho tất cả mọi người”, Tuyên bố APEC 2025. (“Digital transformation must serve as a tool for inclusion, empowerment, and sustainable prosperity for all”, APEC 2025 Statement).
Nếu tầm nhìn này thành công, nó có thể trở thành khuôn mẫu toàn cầu: nơi công nghệ được điều hành bởi con người, không phải ngược lại. Nếu thất bại, AI có thể làm sâu thêm bất bình đẳng, tạo nên một thế giới nơi “người có dữ liệu” thống trị “người không có dữ liệu”.
Trong từng dòng tuyên bố, APEC gửi đi một thông điệp nhất quán: AI không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là câu chuyện của nhân loại. Thế kỷ XXI không được định nghĩa bởi tốc độ của máy tính, mà bởi khả năng con người kiểm soát những gì mình tạo ra. Khi công nghệ học cách phục vụ con người, đó không chỉ là tiến bộ - đó là sự khẳng định phẩm giá.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu…
Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công được Chính phủ trình và Ủy ban Kinh tế Tài chính thẩm tra, hướng tới mục tiêu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, an toàn nợ công và kỷ luật tài khóa quốc gia…
Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.
Đồng Nai đang đẩy tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành. Hiện, ranh mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao, chuẩn bị triển khai công tác bồi thường và tái định cư...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: