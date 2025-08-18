Phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số
1751/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu
tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Trọng tâm của chiến lược là việc xây dựng ít nhất
ba trung tâm dữ liệu quốc gia và hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, có
khả năng điều phối, phân tích và khai thác dữ liệu một cách sáng tạo.
Điều này không chỉ phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước
mà còn hứa hẹn tạo ra nhiều giá trị, sản phẩm và dịch vụ mới, trở thành động lực
quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.
100% CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH KẾT
NỐI, TÍCH HỢP
Theo đó, đến năm 2030, 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, các
cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, tích hợp, chia sẻ đồng bộ với Cơ sở dữ liệu
tổng hợp quốc gia theo quy định bảo đảm tổng hợp toàn diện các thông tin, dữ liệu
từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; kết nối liên thông dữ liệu với các
cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong và ngoài nước.
100% dữ liệu liên quan đến công dân Việt Nam và người nước
ngoài sinh sống, có hoạt động tại Việt Nam được đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tổng hợp
quốc gia.
Đồng thời, phát triển thêm các dịch vụ, ứng dụng dùng chung
khác cho các bộ, ban, ngành, địa phương; bổ sung các dịch vụ, ứng dụng tiện ích
cho người dân, doanh nghiệp dựa trên mức độ trưởng thành của dữ liệu; kết nối,
trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các tổ chức, doanh nghiệp của các nước
trên thế giới theo nhu cầu.
Phấn đấu tối thiểu 90% thủ tục hành chính các bộ, ngành, địa
phương có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến; người dân, doanh nghiệp khi
thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ,
tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước
đó.
Bảo đảm 100% các dịch vụ công trực tuyến của quốc gia được
triển khai tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc
gia để trở thành điểm "một cửa số" duy nhất.
100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
và 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được
xác thực định danh điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của
các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.
HÌNH THÀNH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU
QUỐC GIA
Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra các nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến hết năm 2025 gồm: Xây dựng và hoàn thiện
cơ sở pháp lý và hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 và các hệ
thống, nền tảng công nghệ cốt lõi, xây dựng dự án hạ tầng truyền dẫn dữ liệu quốc
gia kết nối liên vùng, phục vụ an ninh dữ liệu, phát triển Chính phủ số, kinh tế
số và xã hội số Việt Nam; bảo đảm khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, tích hợp, kết nối
với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành để phục vụ công tác chỉ đạo điều
hành của chính quyền các cấp, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ
công trực tuyến, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia từ:
kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu tổng hợp, kho dữ
liệu danh mục dùng chung, kho dữ liệu mở và các kho dữ liệu có liên quan.
Quy hoạch phân kho lưu trữ, thiết kế chi tiết việc tổ chức,
lưu trữ, tích hợp, quản lý dữ liệu và các chính sách an ninh an toàn thông tin
phù hợp với đối tượng, phương thức truy cập, quyền khai thác đối với từng loại
dữ liệu.
Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện kết nối, chia sẻ, điều
phối dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm
nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" phục vụ
giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo quy định của pháp luật.
Triển khai các hệ thống phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu
chuyên ngành cho bộ, ngành, địa phương và cung cấp các hệ thống tiện ích cho
người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; xây dựng, triển khai Cổng
dữ liệu quốc gia; triển khai Sàn dữ liệu; hệ thống phục vụ xác nhận, xác thực dữ
liệu; các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia từng bước tạo lập thị trường dữ liệu
minh bạch phục vụ người dân, doanh nghiệp...
Đến hết năm 2030, hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm
dữ liệu quốc gia số 02 (với đầy đủ các hạng mục đã được phê duyệt, có khả năng
lưu trữ dữ liệu lớn, bảo đảm an ninh, an toàn), kết nối, tích hợp với tất cả
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương theo quy định.
Hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu quốc gia số
03 và các Trung tâm dữ liệu quốc gia khác sẽ được xây dựng không cùng khu vực với
Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 và 02 để bảo đảm dự phòng trong trường hợp
thiên tai, thảm họa, chiến tranh.
Hình thành các khu công nghệ số tập trung gắn liền với Trung
tâm dữ liệu quốc gia, dự án hạ tầng truyền dẫn dữ liệu quốc gia bảo đảm an ninh
dữ liệu, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo đảm
an ninh dữ liệu.
Kết nối trao đổi dữ liệu trong khu vực và quốc tế phục vụ
phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm; nghiên cứu
phát triển các chiến lược thu hút nguồn tài trợ, viện trợ cho Quỹ phát triển dữ
liệu quốc gia...