“Mở đường” cho kinh tế dữ liệu, Hưng Yên định hướng tăng trưởng từ tri thức số

Hưng Yên định hướng dữ liệu sẽ trở thành tài sản chiến lược, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, dự báo chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Ngày 29/10/2025, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2025 với chủ đề “Kinh tế dữ liệu - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.

Đây là diễn đàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước lấy kinh tế dữ liệu làm trọng tâm mở ra hướng đi chiến lược cho Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới.

Dữ liệu - nền tảng của tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế tri thức, dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, là “nhiên liệu” cho đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh. Phát triển kinh tế dữ liệu không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực cốt lõi để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiệm nhấn mạnh: “Kinh tế dữ liệu không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực cốt lõi giúp các quốc gia, địa phương nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng và quản trị hiệu quả hơn”.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Với định hướng này, Hưng Yên kỳ vọng dữ liệu sẽ trở thành tài sản chiến lược, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, dự báo chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bước đi chủ động, đón đầu xu hướng quốc gia

Theo Chiến lược quốc gia về dữ liệu đến năm 2030, Việt Nam hướng tới hình thành nền kinh tế số dựa trên dữ liệu mở và khai thác hiệu quả nguồn thông tin quốc gia. Hưng Yên là địa phương tiên phong chuyển hóa định hướng này thành hành động cụ thể, với loạt chính sách và diễn đàn thực tiễn nhằm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu địa phương.

Đây không chỉ là bước đi mang tính thời điểm, mà là tầm nhìn dài hạn, khẳng định quyết tâm đưa Hưng Yên trở thành “điểm sáng dữ liệu” của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Lợi thế vị trí và tiềm năng dữ liệu phong phú

Nằm giữa tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hưng Yên sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển nhanh và hệ sinh thái doanh nghiệp năng động. Các khu công nghiệp lớn như Thăng Long II, Phố Nối A, Yên Mỹ, Liên Hà Thái, Tiền Hải … đang tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ về sản xuất, logistics, nhân lực và xuất nhập khẩu. Việc định hướng phát triển kinh tế dữ liệu giúp tỉnh khai thác tối đa giá trị của chuỗi dữ liệu công nghiệp, đồng thời tăng năng suất, giảm chi phí vận hành và tối ưu mô hình tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở để Hưng Yên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, AI và phân tích dữ liệu.

Diễn đàn năm nay 2025 quy tụ hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế. Các phiên thảo luận tập trung vào mô hình phát triển kinh tế dữ liệu địa phương, quản trị dữ liệu trong chính quyền số, chính sách khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất - dịch vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố “Kiến trúc Dữ liệu tỉnh Hưng Yên”, bước tiến mới trong xây dựng chính quyền điện tử, tài liệu khung chiến lược đầu tiên được xây dựng bài bản, định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu mở, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã tại sự kiện ngày 29/10.

Sự kiện này không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là cầu nối hợp tác giữa nhà nước - doanh nghiệp - giới nghiên cứu, hướng đến xây dựng hệ sinh thái dữ liệu bền vững, sáng tạo và thực chất. Đây là sự kiện mở đầu mở ra chuỗi sự kiện thường niên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiến lược phát triển dữ liệu số dẫn đường cho phát triển

Theo định hướng của UBND tỉnh Hưng Yên trong Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2025- 2030 tầm nhìn 2035, Hưng Yên sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở cho toàn tỉnh; hình thành Trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ quy mô vùng; đưa tỷ trọng kinh tế số lên 30 GRDP tỉnh và hình thành đội ngũ chuyên gia và nhân lực dữ liệu chất lượng cao.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu, nơi dữ liệu không chỉ là công cụ quản lý mà là nguồn lực tạo ra giá trị mới cho người dân và doanh nghiệp.

Hưng Yên đang thể hiện tầm nhìn dám nghĩ, dám đi trước trong lộ trình chuyển đổi số. Từ “số hóa quản lý” đến “kinh tế dữ liệu”, tỉnh đang từng bước biến dữ liệu thành động lực tăng trưởng thực sự - một hướng đi vừa mang tính chiến lược, vừa thực tiễn. Khi nhiều địa phương còn đang dò đường, Hưng Yên đã xác định rõ mục tiêu, lộ trình và phương thức triển khai, sẵn sàng trở thành địa phương tiên phong của cả nước trong kỷ nguyên dữ liệu số.