Alluvia City: Từ tiện ích xa xỉ đến trục giá trị sống

Alluvia City biến những giá trị từng được xem là “xa xỉ” như khoáng nóng và cảnh quan sông Hồng thành nền tảng kiến tạo phong cách sống. Tại đây, cư dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng mà còn gắn kết cộng đồng mỗi ngày.

Cuộc đua tiện ích tại các khu đô thị lớn trong những năm gần đây cho thấy đời sống cư dân đã bước lên một tầm cao mới so với thập kỷ trước. Hồ bơi tràn bờ, vườn Nhật, hay khu shophouse sầm uất từng là “đặc quyền” nay đã trở thành “tiêu chuẩn”.

Tuy nhiên, để những tiện ích này không chỉ là phông nền trang trí mà thực sự hòa nhập vào đời sống hàng ngày, cần có tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư nghiêm túc.

Phối cảnh Alluvia City.

Alluvia City, “thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng” , tạo nên sự khác biệt bằng cách kiến tạo một không gian sống toàn diện. Không chỉ “trưng bày” tiện ích để gây ấn tượng, dự án mang đến môi trường để cư dân hít thở, vận động, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng mỗi ngày. Tại đây, cảnh quan không chỉ để ngắm nhìn mà trở thành nền tảng cho một nhịp sống khoáng đạt.

TIỆN ÍCH TRỞ THÀNH NỀN TẢNG PHONG CÁCH SỐNG

Người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn khao khát một “nền tảng” cho lối sống mơ ước. Xu hướng hậu đại dịch càng thúc đẩy nhu cầu sống lành mạnh, gần gũi thiên nhiên và chăm sóc bản thân hàng ngày. Alluvia City đưa thiên nhiên vào trung tâm quy hoạch với không gian mở, mặt nước và cây xanh chiếm tới 20% diện tích dự án.

Các tuyến đường dạo bộ, công viên bán ngập và hồ trung tâm rộng 11,2ha được thiết kế như “hạ tầng cảm xúc”, khuyến khích cư dân vận động, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng làn gió sông mỗi sáng thay vì chỉ ngắm nhìn từ ban công. Đặc biệt, Alluvia City đầu tư mạnh mẽ vào các công trình khoáng nóng công cộng – lợi thế độc đáo so với các dự án bất động sản khác gần Hà Nội.

Khu tiện ích trung tâm - nơi cư dân Alluvia City nuôi dưỡng phong cách sống khoáng đạt mỗi ngày.

Nếu như tắm khoáng từng được xem là trải nghiệm xa xỉ, chỉ có trong những chuyến nghỉ dưỡng, thì Alluvia City đưa khoáng nóng trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật. Hai trung tâm khoáng nóng công cộng được quy hoạch để phục vụ 3.000–4.000 lượt khách mỗi ngày, nơi cư dân có thể thư giãn, ngâm mình, thưởng trà hoặc thậm chí xem phim sau giờ làm việc. Ở các phân khu cao cấp, chủ đầu tư đang nghiên cứu đưa khoáng nóng về tận nhà, biến việc chăm sóc sức khỏe thành thói quen tự nhiên như bật đèn hay mở vòi nước.

Ths. Đặng Hoàng Giang, Giám đốc Công ty E.D&C Việt Nam và chuyên gia về khoáng nóng, nhận định: “Nước khoáng tại khu vực này chứa hàm lượng axit metasilicic cao, một chất giữ ẩm tự nhiên, giúp làm sạch và sáng da. Tần suất sử dụng khoáng nóng hợp lý là khoảng ba ngày một lần. Việc sống tại nơi có nguồn khoáng tự nhiên giúp cư dân duy trì thói quen này dễ dàng, thay vì phải di chuyển xa đến các khu nghỉ dưỡng.”

NỀN TẢNG KIẾN TẠO SỰ AN NHIÊN

Điểm nhấn của Alluvia City nằm ở cách dự án biến cảnh quan thành môi trường sống thực thụ. Mỗi công trình được thiết kế hướng sông, đón gió tự nhiên và tối ưu ánh sáng. Hệ thống công viên bán ngập và kè mềm không chỉ bảo tồn vẻ đẹp bãi sông mà còn tạo lớp đệm điều hòa vi khí hậu.

Cư dân được khuyến khích ra ngoài, chạy bộ ven hồ, tập yoga trên bãi cỏ, hay đơn giản là dạo chơi cùng con trẻ. Đây không chỉ là “nơi ở” mà là một nhịp sống được tái tạo, nuôi dưỡng và kết nối mỗi ngày.

Alluvia City được hưởng lợi từ không gian tự nhiên đặc biệt: Gió sông, khoáng nóng và phù sa sông Hồng.

Alluvia City chứng minh rằng bất động sản có thể vượt xa những tiện ích “trưng bày để bán”. Bằng cách biến khoáng nóng và cảnh quan sông Hồng thành trục giá trị cốt lõi, dự án định hình một phong cách sống nơi sức khỏe, tinh thần và cộng đồng được nuôi dưỡng đồng hành. Mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn nhà mà còn bước vào hành trình sống khoáng đạt, an nhiên.

Sự kiện ra mắt Alluvia City với chủ đề “Dòng chảy sống ươm nguồn khoáng đạt” vào ngày 13/9/2025 đã đánh dấu bước khởi đầu, giới thiệu tầm nhìn này tới khách hàng và thị trường. Dự án khẳng định mục tiêu kiến tạo một chuẩn mực sống mới bên bờ sông Hồng, nơi giá trị thiên nhiên và con người hòa quyện để tạo nên một cộng đồng thịnh vượng.

Thông tin về Alluvia City:

Quy mô: 198.3 ha – trở thành đô thị sinh thái khoáng nóng bậc nhất bên sông Hồng.

Mật độ xây dựng: Chỉ 16%, tối đa hóa không gian xanh và cảnh quan mở.

Diện tích mặt nước & cây xanh: Chiếm tới 20% toàn khu, tạo vi khí hậu mát lành quanh năm.

Hồ trung tâm: 11,2 ha, vừa là điểm nhấn cảnh quan vừa là hồ điều hòa, giảm tải thoát nước mùa mưa.

Hạ tầng xanh: Kè mềm, công viên bán ngập, hệ thống mương – rạch thấm nước tự nhiên, mô hình “thành phố bọt biển”.

Khoáng nóng: Mạch khoáng tự nhiên 38,5°C; 2 trung tâm khoáng nóng công cộng đón 3.000 – 4.000 khách/ngày.

Tiện ích sức khỏe: Khu trị liệu, spa khoáng, phòng chiếu phim, không gian uống trà, đường dạo bộ ven sông.

Kết nối giao thông: Vị trí cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô. 25 phút tiếp cận trực tiếp Phố cổ; 15 phút di chuyển dễ dàng vào nội đô bên trong vành đai 2; trong tương lai kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi và vành đai 3,5, tiếp cận nhanh các cây cầu lớn (Thanh Trì, Vĩnh Tuy).