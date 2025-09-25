Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

An toàn, thanh khoản cao và khả năng sinh lời vượt trội là ba yếu tố giúp phân khúc căn hộ duy trì vị thế dẫn đầu, thu hút dòng tiền đầu tư so với các kênh khác trong nhiều năm qua.
HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI
Theo báo cáo nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2015–2025, căn hộ chung cư là kênh đầu tư mang lại hiệu quả nổi bật. Trong khi vàng tăng 130%, chứng khoán tăng 109% và gửi tiết kiệm chỉ đạt 59%, tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư căn hộ đạt gần 200%, tương đương mức tăng gấp ba lần.
Trung bình, lợi nhuận đầu tư căn hộ dao động từ 12,5% đến 20% mỗi năm, vượt xa các kênh tài chính khác. Đặc biệt, tại TP.HCM – thị trường bất động sản sôi động nhất cả nước – mức lợi nhuận này còn cao hơn. Các chuyên gia ghi nhận nhiều khu vực đạt biên độ tăng giá căn hộ trên 20%/năm, đặc biệt tại các trục phát triển hạ tầng lớn như dọc tuyến metro số 1 ở khu Đông.
Ngoài tăng giá ổn định, phân khúc căn hộ còn hấp dẫn nhờ dòng tiền đều đặn từ hoạt động cho thuê. Đây là lợi thế vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống. Một căn hộ tại các khu vực kết nối thuận tiện, tập trung đông chuyên gia, kỹ sư và giới trí thức trẻ như Khu Công nghệ Cao TP.HCM, Làng Đại học Quốc gia hoặc gần tuyến metro có thể mang lại lợi nhuận cho thuê từ 7 - 10%/năm. Khi kết hợp tăng giá tài sản và dòng tiền cho thuê, căn hộ trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh lợi nhuận, tính an toàn và thanh khoản cao cũng khiến căn hộ trở thành lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh thị trường biến động. Khi nguồn cung nhà phố và đất nền ngày càng hạn chế, pháp lý ngày càng siết chặt, căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn dễ dàng mua bán, chuyển nhượng hoặc khai thác cho thuê.
ARTSTELLA: TÂM ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ NHỜ VỊ TRÍ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ
Những con số ấn tượng trên khẳng định sức hút bền vững của phân khúc căn hộ. Theo khảo sát của Batdongsan, 59% người mua căn hộ nhằm mục đích đầu tư lướt sóng, cho thuê hoặc tích lũy chờ tăng giá. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng được nhà đầu tư ưu ái. Chỉ những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, chính sách hấp dẫn và tiềm năng rõ ràng mới được lựa chọn.
Anh Minh Khang, một nhà đầu tư kỳ cựu tại TP.HCM, vừa đăng ký sở hữu hai căn hộ tại dự án ArtStella, chia sẻ: “Tôi chọn ArtStella vì đây là dự án hiếm hoi dọc tuyến metro số 1 vừa ra mắt, hội tụ nhiều yếu tố vượt trội như pháp lý rõ ràng, thiết kế độc đáo và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ nhờ vị trí gần metro số 1 và trạm ga S0 kết nối hai tuyến metro với Bình Dương – sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến triển khai từ năm 2027.”
ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand (Tập đoàn An Phong) và Ngân hàng BIDV. Sự đồng hành của các thương hiệu uy tín không chỉ bảo chứng cho pháp lý minh bạch và chất lượng dự án mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.
Chủ đầu tư còn đưa ra các chính sách tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư và người mua ở thực. Khách hàng có thể chọn phương án thanh toán nhẹ nhàng từ 9,9 triệu đồng/tháng mà không cần vay, hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính với chính sách chỉ thanh toán 21% để nhận nhà, được hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng. Đây là lợi thế lớn, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Thực tế, các dự án gần metro như ArtStella thường được thị trường định giá cao hơn. Khi các tuyến giao thông trọng điểm như vành đai 3, đường 30/4 mở rộng hoàn thiện vào cuối năm nay và hệ thống metro mới khởi công, biên độ tăng giá của khu vực ArtStella sẽ càng lớn.
Không khó để lý giải vì sao ArtStella nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường ngay khi ra mắt, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Nhiều người thậm chí sở hữu cùng lúc 2–3 căn hộ, kỳ vọng đón đầu làn sóng tăng giá mạnh mẽ khi hạ tầng đồng loạt hoàn thiện.
